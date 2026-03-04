O skandálu českého fotbalového trenéra informuje mezinárodně Guardian
Lidé žádají doživotní zákaz činnosti českého trenéra, který natáčel při převlékání fotbalistky v šatně
- Petr Vlachovský dostal podmíněný trest odnětí svobody
- Nebylo mu zakázáno trénování v zahraničí.
Česká hráčská unie požaduje doživotní zákaz činnosti pro trenéra, který se vyhnul vězení, přestože byl odsouzen za tajné natáčení svých hráček v šatnách a sprchách skrytou kamerou.
Petr Vlachovský byl odsouzen v květnu 2025 bez veřejného jednání a dostal podmíněný trest odnětí svobody na jeden rok a pětiletý zákaz trénování v tuzemsku poté, co bylo zjištěno, že během čtyř let natáčel 14 hráček fotbalového klubu Slovácko. Byl také přistižen při držení materiálu s dětskou pornografií.
Vlachovský, jehož nejmladší oběť ve Slovácku byla 17 let stará, dříve trénoval českou ženskou reprezentaci do 19 let a již v roce 2030 by se mohl vrátit k trenérské kariéře v ČR V současné době nemá zakázáno trénovat v jiných částech světa, což by světová hráčská unie ráda změnila.
„Česká hráčská unie CAFH hráčky od Vlachovského zatčení intenzivně podporuje,“ uvedla Fifpro v úterním prohlášení. „Vzhledem k tomu, že český trestní proces a správní řízení České fotbalové asociace jsou oddělené a mohou probíhat souběžně, unie vyzývá asociaci, aby Vlachovskému a všem sexuálním delikventům uložila doživotní zákaz činnosti ve fotbale. Fifpro zkoumá možné právní cesty, jak jménem hráček dosáhnout celosvětového zákazu.“
Markéta Vochoska Haindlová, předsedkyně CAFH a členka představenstva Fifpro Europe, uvedla: „Po pečlivém zvážení a na pokyn hráčů jsme celý případ zveřejnili. I když mediální pozornost vyvolala na hráčky další tlak, je to také důležitý krok k tomu, aby se zvýšilo povědomí o širším problému zneužívání ve sportu a aby se zabránilo jeho opakování.
Trest odnětí svobody na jeden rok s tříletým odkladem není správným signálem. Pětiletý zákaz trenérské činnosti – platný pouze v České republice – je rovněž nedostatečný.
„Zákaz trenérské činnosti je podle mého názoru oblastí, na kterou bychom se měli společně s Fifpro a dalšími zainteresovanými stranami zaměřit. V této oblasti musí platit politika nulové tolerance, aby byl vyslán jasný signál, že takové chování nebude nikdy tolerováno a bude rychle vymýceno.
„Naším cílem je využít tento případ k prosazení novely, která bude požadovat doživotní zákaz pro všechny sexuální delikventy. Musí platit politika jednoho přestupku a jedinou možností musí být doživotní zákaz.“
Oznámení Fifpro přichází týden poté, co byl bývalý funkcionář rakouského klubu odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody a pokutě 1 200 EUR poté, co byl shledán vinným z tajného natáčení videí a pořizování fotografií v šatnách, tělocvičně a sprchách ženského fotbalového týmu Altach. Byl také povinen zaplatit obětem odškodné ve výši 625 EUR každé.
Stejně jako v České republice vyvolal mírný trest rozhořčení. Bývalá hráčka Altachu Eleni Rittmannová řekla: „Jsem z toho bez slov. Pachatel byl nejen špičkovým rozhodčím ve Švýcarsku, ale také funkcionářem v Altachu. A právě tam natáčel hráčky, včetně nezletilých. Ptám se tedy sama sebe, je to přiměřený trest?
Také se ptám, zda takový trest působí odstrašujícím účinkem na ostatní? V šatně jsme se cítili bezpečně a toto nás tak silně zasáhlo, že někteří z nás se ani teď necítí bezpečně ve veřejných sprchách. Pro mě to není dostatečně silný signál pro něco, co není v naší společnosti tolerováno. Rozsudek není konečný, protože státní zástupce požádal o dodatečný čas na zvážení odvolání.“
Fifpro údajně také prosazuje posílení ochranných opatření v trenérském odvětví a větší sdílení informací mezi zeměmi v případech, kdy jsou trenéři shledáni vinnými v podobných případech, které podle nich vyvolávají vážné otázky ohledně úrovně trestů ukládaných za sexuální zneužívání bez fyzického kontaktu.
