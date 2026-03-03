Počet civilních obětí v Íránu přesáhl 200, lidé se bojí bomb a represí režimu
3. 3. 2026
Foto: Teherán během bombardování
Zatímco americko-izraelské letecké údery zasahují jejich města, lidé vyprávějí, jak je úřady varují, aby nevycházeli na ulice.
Podle lidskoprávních organizací bylo od začátku americko-izraelské války proti Íránu minulý víkend zabito nejméně 200 civilistů, přičemž lidé v Íránu sdělili, že se obávají rostoucího počtu obětí.
Íránský Červený půlměsíc uvedl, že v Íránu bylo zabito nejméně 555 lidí. Ve své poslední aktualizaci však norská lidskoprávní organizace Hengaw uvedla, že počet obětí třetího dne dosáhl nejméně 1 500, z toho 200 civilistů a 1 300 členů íránských ozbrojených sil.
Hengaw vyjádřila znepokojení nad rostoucím počtem civilních obětí, přičemž nejvyšší počet civilních obětí byl zaznamenán v provincii Hormozgan v jižním Íránu po raketovém útoku na dívčí základní školu v Minabu o víkendu, při kterém podle zpráv zahynulo více než 150 lidí, včetně dětí.
Uprostřed pokračující vlny společných útoků USA a Izraele na několik měst v Íránu obyvatelé uvedli, že na svých mobilních telefonech obdrželi řadu varování a zpráv od úřadů.
Podle organizace Hengaw obdrželi obyvatelé města Sanandaj, hlavního města íránského Kurdistánu na severozápadě Íránu, zprávy od zpravodajské organizace Islámské revoluční gardy (IRGC) s varováním, že jakékoli veřejné pohyby nebo přítomnost na ulicích budou považovány za „přímou spolupráci s nepřítelem“.
Zpráva uváděla, že cílem je zabránit „teroristickým akcím a nepokojům v ulicích“, které byly popsány jako další kroky v „plánu nepřítele“.
Někteří obyvatelé uvedli, že lidé v jiných městech také obdrželi textové zprávy od úřadů. IranWire, íránské exilové médium, také informovalo o podobných zprávách varujících příjemce před „jakýmkoli pohybem“.
Student z Teheránu řekl: „Režim opět zablokoval internet a nyní se všichni snažíme navzájem se spojit a zjistit, co můžeme udělat, abychom oslabili tento režim a pomstili naše krajany. Teherán je tak silně bombardován, že je nemožné vědět, kdy, kde a jak můžeme protestovat a mobilizovat se, protože ulice se rychle stávají nebezpečnými. Nevíme, kde se skrývají IRGC, a to je pro nás obyčejné lidi obrovské riziko.“
V zprávě předané prostřednictvím příbuzného žijícího v zahraničí kurdský student řekl: „S přicházejícími výstrahami a varováními, i kdybychom plánovali útěk [před bombardováním], agenti režimu nás zatknou a obviní z terorismu. Smyslem těchto výstrah je zajistit, že budeme uvězněni, aby mohli obvinit Trumpa a spol. a využít útoky v sousedství základen IRGC jako zbraň. Tento režim známe až příliš dobře a jeho taktika se nezměnila.“
Navzdory téměř úplnému výpadku internetu se některým lidem podařilo zavolat příbuzným v zahraničí a poslat několik textových zpráv. Civilisté, kterým se podařilo spojit s lidskoprávními organizacemi, také uvedli, že v severozápadním městě Mahabad byla v pondělí po americko-izraelských leteckých úderech zcela odpojena elektřina.
V severozápadním městě Urmia zavolal vězeň členovi rodiny, aby mu sdělil, že ve věznici je vše pod kontrolou a že v pondělí nebyl v oddělení popraven nikdo. Okna byla zalepena, aby se snížil hluk z blízkých výbuchů.
Hiwa Bahrami, vedoucí oddělení zahraničních vztahů Demokratické strany íránského Kurdistánu, uvedl, že režim „záměrně zřídil vojenské základny a rozmístil své síly v obydlených oblastech, čímž vystavil civilisty značnému riziku“ v mnoha oblastech, včetně íránského Kurdistánu.
Mezitím civilisté v Teheránu uvedli, že se snaží uprchnout do menších měst, protože americko-izraelské útoky se zintenzivňují. Matin, bývalý novinář působící v Teheránu, uvedl, že ačkoli lidé doufali v pomoc USA, oblaka dýmu nad panoramatem města, neustálé hlasité výbuchy a videa ukazující trosky v centru hlavního města v něm vyvolaly strach.
„Podívejte, chceme svobodu a chceme, aby IRGC zaplatila za každou kapku krve, kterou naše rodiny obětovaly v tomto boji. Ale od dnešního rána mi videa, která jsem viděl, a kterých je už tak málo, protože se mohu připojit jen občas, lámou srdce... Kdo nám vrátí ty, kteří zemřeli pod dopadajícími bombami?
„Viním režim za to, že nás do této situace dostal, ale to neznamená, že se nebojím, že americké útoky zabijí nevinné lidi. Vidět své milované město v tomto stavu také není něco, z čeho bych měl radost. Mám opravdu strach o děti této země.“
Zhila, filmařka z Teheránu, řekla: „Naši mladí lidé nemají v této zemi budoucnost, sankce a všechna ostatní omezení, která ochromila ekonomiku, jsou dílem režimu, protože se stále obohacoval. Přesto jsem stále doufala, že bychom mohli tento režim svrhnout.
Zkusili jsme všechno, takže i když jsem proti této válce, nevěřím, že máme jinou možnost než hledat pomoc. Kolik lidí zemře, je něco, co mě vnitřně zabíjí, ale také kolik lidí bylo zabito režimem, je stále čerstvé v našich myslích. Po tom, co jsme viděli v lednu, jsme tak otupělí, že se nyní nacházíme v podivném duševním stavu.“
