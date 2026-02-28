USA a Izrael zahájily společný útok na Írán, Trump vyzývá ke změně režimu
28. 2. 2026
Trump vyzývá íránský lid, aby „převzal vládu“, v centru Teheránu jsou slyšet výbuchy
Izrael a USA zahájily válku proti Íránu. Donald Trump vyhlásil začátek „rozsáhlých bojových operací“ a vyzval Íránce, aby povstali proti své vládě.
Komentář amerického prezidenta přišel krátce poté, co byly v centru Teheránu slyšet výbuchy. Jeden z útoků zřejmě zasáhl okolí kanceláří nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Írán připravuje „drsnou odvetu“, řekl agentuře Reuters íránský představitel.
Izrael vyhlásil stav nouze a varoval civilisty, aby zůstali v blízkosti protileteckých krytů, protože očekává odvetné útoky íránských dronů a raket. Írán i Izrael uzavřely svůj vzdušný prostor pro civilní lety.
Útok přišel několik hodin poté, co Trump prohlásil, že „není spokojen“ s posledními jednáními s Íránem o jeho jaderném programu.
USA v posledních týdnech vybudovaly v regionu rozsáhlou vojenskou přítomnost v rámci příprav na útok, včetně dvou úderných skupin letadlových lodí.
USA i Izrael po sobotních útocích vyzvaly k změně režimu v Íránu a pobídly k lidovému povstání.
Trump ve videu na své platformě Truth Social vyzval íránský lid, aby „převzal vládu“. „Bude to vaše věc,“ dodal.
Izrael se přímo obrátil na Íránce v perském příspěvku na speciálním kanálu Telegram.
„Naši íránští bratři a sestry, nejste sami!“ stálo v příspěvku, který vyzýval Íránce, aby nahrávali fotografie a videa z protirežimních protestů. „Společně vrátíme Íránu jeho slavné dny.“
Trump a izraelská armáda popsali své útoky jako preventivní úder proti íránským hrozbám.
- USA zahájily v Íránu „rozsáhlé bojové operace“ s cílem eliminovat „bezprostřední hrozby“ ze strany íránského režimu, oznámil v sobotu Donald Trump.
- Operace je „masivní a pokračující“, uvedl americký prezident ve videu na sociálních médiích a slíbil, že použije „drtivou sílu a ničivou moc“, aby zničil íránské rakety a zajistil, že Írán nebude moci vyvinout jadernou zbraň.
- Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že cílem útoků je „odstranit existenční hrozbu“ představovanou íránským režimem, a vyzval íránský lid, aby svrhl vládu.
- Krátce předtím Izrael oznámil, že zahájil „preventivní“ útoky na Írán.
- Izraelské obranné síly uvedly, že Írán odpálil „salvu raket“ a že se je snaží zachytit. Izrael uzavřel svůj vzdušný prostor.
- Výbuchy byly slyšet v íránském hlavním městě Teheránu, kde byl na obzoru vidět stoupající kouř, a v několika dalších městech. Írán uzavřel svůj vzdušný prostor.
- „Hodina vaší svobody se blíží,“ řekl Trump íránským občanům a vyzval je, aby „převzali vládu“, jakmile bude operace ukončena.
- Rozhovory mezi USA a Íránem o jaderném programu Teheránu skončily v pátek bez výsledku s návrhem, že další diskuse se budou konat příští týden. Trump řekl, že není „spokojen“ s průběhem diskusí.
- Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí není v Teheránu a byl převezen na bezpečné místo, sdělil v sobotu agentuře Reuters jeden z úředníků.
