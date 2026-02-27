Rusko je obviněno ze 150 sabotáží a teroristických útoků během hybridní války, kterou rozpoutalo v Evropě
27. 2. 2026
Od února 2022 ruské speciální služby naplánovaly nebo provedly 151 takových operací, uvádí zpráva Mezinárodního centra pro boj proti terorismu (ICCT) se sídlem v Nizozemsku.
Jde o případy, kdy lze díky dokončeným vyšetřováním nebo objeveným důkazům s jistotou obviňovat Kreml. Proto jsou identifikovány a zařazeny do seznamu s prodlevami. "Je tedy bezpečné předpokládat, že ve skutečnosti došlo k více incidentům, zejména v posledním sledovaném období," upozorňují autoři zprávy a uvádějí, že od loňského léta bylo identifikováno 12 případů. Například jen v roce 2025 německé bezpečnostní složky zaznamenaly 320 pokusů o sabotáž, včetně četných příletů neidentifikovaných dronů v oblastech letišť a vojenských základen, "ale jasná identifikace pachatelů zůstává obtížným úkolem". Podobné události byly masivně pozorovány také v Belgii, Nizozemsku, Norsku, Dánsku a baltských zemích.
Institut pro studium války (ISW) také monitoruje podezřelé přílety dronů, případy narušování vzdušného prostoru a rušení GPS, kybernetické útoky a sabotáže na podvodní infrastruktuře, špionáž a další nepřátelské aktivity, u kterých je ruská účast podezřelá nebo potvrzena. Během uplynulého roku zaznamenal v Evropě více než 120 takových incidentů.
Estonský soud minulý týden odsoudil obyvatele Narvy a izraelského občana Anatolije Privalova k šesti a půl letům vězení za špionáž pro Rusko. Ve spolupráci s FSB se také účastnil sabotáží a usnadnil nelegální vstup migrantů, uvedlo estonské státní zastupitelství ve svém prohlášení.
Podle Taaviho Naritse, zástupce generálního ředitele Estonské vnitřní bezpečnostní služby, ruské speciální služby využívají lidi pro své vlastní účely "bez ohledu na jejich národnost a občanství, kteří z různých důvodů musí navštívit Rusko". Jsou verbováni na hranicích nebo uvnitř Ruska a pak "použiti proti Estonsku a Západu jako celku".
V listopadu 2025 došlo na polské železnici k teroristickému útoku. Rusko bylo obviněno z jeho organizace, jeho speciální služby najaly tři Ukrajince, z nichž jeden s nimi dlouhodobě spolupracoval. O měsíc dříve byli ve Francii zatčeni čtyři obyvatelé Dagestánu, kteří plánovali vraždu Vladimira Osečkina, zakladatele projektu Gulagu.net.
Také v říjnu 2025 úřady Polska a Rumunska oznámily, že zmařily ruský plán posílat spontánní hořlavé balíky přes ukrajinskou kurýrní službu Nova Pošta, z nichž jeden měl vyhodit do povětří zázemí společnosti v Bukurešti.
Podobná sabotáž byla provedena v roce 2024, kdy balíky zaslané z Litvy s hořlavou hořčíkovou sloučeninou vyvolaly požáry ve skladech doručovací služby DHL v Německu, Polsku a Velké Británii. Podle CIA by to mohly být zkušební operace před odesláním takových balíčků na transatlantické lety do Spojených států a Kanady, napsal The Washington Post. V souvislosti s tímto spiknutím bylo v Litvě a Polsku obviněno nejméně 20 lidí z terorismu a dalších trestných činů.
ICCT zaznamenala nejvíce incidentů v Polsku. Jejich počet se ve Francii výrazně zvýšil, kde už celkový počet dosáhl 20. Litva a Německo zaznamenaly každá 15 incidentů, následované Velkou Británií s 12 a Estonskem s 11.
"Toto rozložení jasně ukazuje, že podpora Ukrajině je hlavním faktorem určujícím výběr cílů. Někteří z nejaktivnějších podporovatelů Ukrajiny – Polsko, Francie, Německo a Velká Británie – tvoří více než polovinu všech zjištěných případů."
