70 ruských vzdělávacích institucí se připojilo k náboru studentů do války
27. 2. 2026
Veřejné kampaně probíhají v nejméně 23 regionech Ruska a anektovaného Krymu. Lídrem v počtu vzdělávacích institucí, které lákaly studenty na frontu, bylo rodné město prezidenta Vladimira Putina, Petrohrad (19). Na druhém místě je Moskva (13). Tatarstán (6), Novosibirská oblast (5) a Krasnodarské území (4) uzavírají první pětku.
Uzavření smlouvy s Ministerstvem obrany je prezentováno jako "hlavní začátek života". Toto znění konkrétně používá Ruská ekonomická univerzita Plechanova (REU) v Moskvě, kde nabízí služby "v práci" s převodem do rozpočtu. Petrohradská státní univerzita (SPbU) slibuje dobrovolníkům jednorázovou platbu 50 tisíc rublů a možnost pokračovat ve studiu. HSE zaručuje akademickou dovolenou po dobu trvání služby a Ruská technologická univerzita (RTU MIREA) se zavazuje splácet dluhy neúspěšných studentů.
Současně jsou studenti často pod tlakem: jsou nuceni účastnit se náborových schůzek, varováni před disciplinárními opatřeními za neúčast, nazýváni "zbabělci" a nuceni sledovat film o "zrádcích" v případě odmítnutí přihlásit se do války, například na Novosibirské vysoké škole dopravních technologií. Studenti s horšími studijními výsledky jsou předvoláváni k vedení a hrozí jim vyloučení.
Studenti jsou ujištěni, že smlouvu lze podepsat na jeden rok. Vedoucí právního oddělení Hnutí refuseniků na základě svědomí Arťom Klyga se však dozvěděl, že ve skutečnosti bude služba neomezená: v souladu s Putinovým dekretem probíhá prodloužení automaticky až do konce války.
Navíc ze standardního dodatku ke smlouvě vyplývá, že služba v jednotkách bezpilotních systémů není zaručena a osoba může být poslána k pěchotě, protože Ministerstvo obrany stanovuje "zkušební dobu", během níž posuzuje vhodnost rekruta pro činnosti související s UAV.
"Podpis smlouvy o službě v jednotkách bezpilotních systémů se právně neliší od podepsání téže smlouvy pod tlakem v předběžném vazebním centru nebo u vojenské jednotky. V zákoně nejsou žádné záruky, že se vrátíte živý, stejně jako záruky, že budete moci dobrovolně odstoupit," zdůrazňuje Klyga.
Politoložka Jekatěrina Šulman také vyzývá nevěřit reklamním slibům. "Jste k dispozici Ministerstvu obrany. S tebou nakládá, jak uzná za vhodné. Nebudete mít možnost se odvolat, odmítnout ani rezignovat. Není cesty zpět. Tohle je jednosměrná jízdenka. Pokud se zítra ocitnete v útočné jednotce, nebudete mít důvod proti tomu protestovat," varuje.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse