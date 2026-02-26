Nikdo nevěřil, že Putin napadne Ukrajinu. Poučila se Evropa po čtyřech letech z neúspěchů roku 2022?
Ohlédl jsem se zpět, abych odhalil neznámý příběh o tom, jak byly západní zpravodajské služby špatně interpretovány, a to dokonce i v Kyjevě. Závěr nabízí varovné ponaučení pro budoucnost, píše Shaun Walker
V úterý uplynuly čtyři roky od začátku plnohodnotné invaze Vladimira Putina na Ukrajinu a v tomto ročním období je těžké nevzpomenout si na ráno 24. února 2022, kdy rozhodnutí muže v Kremlu nenávratně změnilo osud Ukrajiny a historii Evropy.
Kolem 21:00 předchozího večera jsem obdržel zprávu od kolegy z jiné zpravodajské agentury. Jednalo se o jednoznačné varování od zpravodajského zdroje, že válka začne té noci. Diskutovali jsme o tom v rámci reportérského týmu Guardianu pro Ukrajinu a mezinárodních redaktorů. Moje kolegyně Emma Graham-Harrison, která byla v nočním vlaku z Kyjeva do města Mariupol na frontové linii, se rozhodla, že vystoupí uprostřed noci a poprosí o místo v prvním vlaku směřujícím zpět do Kyjeva. Ukázalo se, že to bylo moudré rozhodnutí: Mariupol byl brzy obklíčen a stal se dějištěm nejhorších krvavých událostí války. Emma zůstala v Kyjevě jako součást našeho týmu, který pokrýval počáteční ruský útok na hlavní město.
O čtyři roky později jsou miliony Ukrajinců nuceny přizpůsobit se kruté realitě života ve válečné zóně. Prožili stažení ruských sil z Kyjeva a zvěrstva, která po sobě zanechaly, euforii z osvobození Chersonu a dalších měst, která brzy ustoupila vyčerpávající válce, jakou vidíme dnes. V tento čtvrtý výroční den se mnozí obávají, že vyjednávání Donalda Trumpa nikam nepovedou a válka bude pokračovat ještě měsíce či roky.
V těch prvních dnech byla válka děsivým a nepředvídatelným novým světem. Moje vzpomínky na vír událostí na kyjevském nádraží, kde se tisíce lidí snažily uprchnout ze strachu, že Rusové brzy dorazí, mi zůstanou navždy. Často také vzpomínám na byt kyjevského taxikáře, který s námi nakonec několik týdnů spolupracoval. Druhou noc války jsem se ukrýval v jeho domě na jihu Kyjeva spolu s jeho ženou a třemi dětmi. Když jsem se tam s ním o několik dní později vrátil, bylo tam ticho a prázdno: jeho rodina uprchla do Polska, jako miliony dalších ukrajinských rodin, které válka rozdělila.
V paměti mi utkvěly i podivnější obrazy: například luxusní supermarket, kam jsme třetí den války šli nakoupit zásoby, které tam v nové situaci působily absurdně, jako vzpomínky na svět, který byl rozerván Putinovým útokem.
V týdnech před invazí jsem patřil k těm, kteří byli poměrně skeptičtí k myšlence útoku na Kyjev – myslel jsem si, že je pravděpodobnější ruská vojenská akce na východní Ukrajině. Předpokládal jsem však, že Putinovy zpravodajské služby mu poskytnou dostatek informací, aby dospěl k závěru, že i kdyby byl počáteční útok na Kyjev úspěšný, udržet si Ukrajinu nebo vnutit zemi proruského vůdce by nikdy nefungovalo. Volodymyr Zelenskyj měl stejný názor: i když Londýn a Washington veřejně prohlásily, že válka se blíží, většina mých ukrajinských zdrojů mi řekla, že si myslí, že je to všechno nesmysl.
Jakmile však invaze začala, předválečné období se stalo vzdálenou vzpomínkou: Zelenskyj se stal hrdinným válečným vůdcem a Evropa – alespoň zpočátku – byla jednotnější než kdykoli předtím v nutnosti postavit se ruské hrozbě. Ukrajinský odpor se ukázal dostatečný k tomu, aby Rusy odrazil od předměstí Kyjeva, a ačkoli vyhlídky na mír jsou mizivé, je pro Ukrajinu obrovským vítězstvím, že země stále existuje.
Zákulisní hry zpravodajských služeb
Jak válka pokračovala, v koutku mé mysli jsem stále měl touhu vrátit se k těm předválečným okamžikům a pokusit se pochopit, co se dělo v zákulisí. Jak to, že USA a Velká Británie byly tak jisté tím, co se chystá, a proč jim nikdo jiný nevěřil? Proč Zelenskyj tak kategoricky odmítl Američany? Proč Francouzi a Němci také ignorovali varování, což vedlo k tomu, že šéf německé zpravodajské služby BND se ráno v den invaze ocitl uvízlý v Kyjevě? Jak to, že jsme o invazi věděli dost na to, abychom Emmu stáhli z nočního vlaku, ale ukrajinský ministr obrany zřejmě šel spát, aniž by to očekával?
Asi před rokem jsem začal ptát každého úředníka, který tehdy zastával vysokou funkci – ať už na Ukrajině, v Evropě nebo v USA – a brzy jsem si uvědomil, že existuje důležitý příběh, který dosud nebyl zveřejněn, a to o zákulisních zpravodajských hrách v těch měsících.
Při skládání tohoto příběhu jsme provedli více než 100 rozhovorů v několika zemích, včetně rozhovorů s vysokými představiteli zpravodajských služeb a většinou ukrajinské bezpečnostní elity z roku 2022. Výsledný příběh je pravděpodobně nejhlouběji prozkoumaným článkem, který jsem za 13 let práce pro Guardian napsal.
Proč tedy Francie, Německo a další skeptické evropské vlády pochybovaly o varováních USA ohledně invaze? Zdá se, že bylo několik důvodů, ale jedním z nich bylo dědictví chybných informací amerických a britských zpravodajských služeb o Iráku v roce 2003. „Jsem dost starý na to, abych si pamatoval rok 2003, a tehdy jsem byl jedním z těch, kteří vám věřili,“ vzpomínal jeden evropský ministr zahraničí, když hovořil s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem. Dalším důvodem bylo, že špatně odhadli Putina a věřili, že je převážně racionálním aktérem. „Myslím, že vycházeli z předpokladu: ‚Proč by to dělal?‘ A my jsme vycházeli z předpokladu: ‚Proč by to nedělal?‘ A tento jednoduchý sémantický rozdíl může vést k diametrálně odlišným závěrům,“ řekl britský představitel vojenské rozvědky, který se snažil přesvědčit evropské kolegy, aby tomu věnovali pozornost.
Pro mě není tento výzkum jen výletem do historie, ale nabízí řadu poučení pro budoucnost, zejména proto, že náš svět se zdá být stále nebezpečnější a nepředvídatelnější.
Jedním z důvodů, proč Paříž a Berlín nevěřily v plnohodnotnou válku, bylo prostě to, že samotná myšlenka války se zdála tak nepravděpodobná. Jak jsem uzavřel v článku: „Pro mnohé je klíčová poučka z Ukrajiny jasná: nevylučujte nic jen proto, že se to kdysi mohlo zdát nemožné.“
