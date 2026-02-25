Channel 4 News: Ukrajina čtyři roky od začátku ruské války
25. 2. 2026
Moderátorka, Channel 4 News, úterý 24. února 2026, 19 hodin: Ukrajina se v úterý ponořila do ticha, když se lidé po celé zemi shromáždili, aby si připomněli čtyři roky od začátku ruské invaze. Delegace evropských lídrů odcestovala do Kyjeva, aby se připojila k připomínkám tohoto výročí a obnovila podporu této zemi. Vřelé slova však nebyla doprovázena očekávanou finanční podporou, jak uvádí Jonathan Rugman.
Reportér: V kyjevské pravoslavné katedrále se po čtyřech letech války projevila evropská jednota. Američané však nevyslali žádné vysoké představitele a rozdíly mezi evropskými zeměmi byly zřejmé. Maďaři právě vetovali nové sankce proti Rusku i půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur.
Volodymyr Zelenskyj však stále vládne a divákům poskytl prohlídku podzemního bunkru, odkud řídil Ukrajinu po plnohodnotné invazi Ruska a odkud podle svých slov odmítl nabídku prezidenta Bidena, který mu na začátku války nabídl pomoc při útěku.
Dnes se snažil přesvědčit evropské politiky, aby stanovili datum vstupu Ukrajiny do EU a zrušili maďarské veto na 90 miliard eur.
"Jedná se o skutečnou finanční záruku naší bezpečnosti a odolnosti. A musí být realizována. Děkuji všem, kteří se o to zasazují."
Město Buča bylo obsazeno Rusy v prvních týdnech války, kdy byli ukrajinští civilisté a váleční zajatci zastřeleni a pohřbeni v masových hrobech. Toto připomenutí je v ostrém kontrastu s absencí jakéhokoli zmínky o tomto čtvrtém výročí v ruské státní televizi. Místo toho ministerstvo zahraničí a zpravodajská služba Vladimira Putina obvinily Británii a Francii, že se snaží pomoci Ukrajině získat jadernou bombu, což oni odmítli jako zjevnou dezinformaci, ale Putin nikoli.
Putin: V médiích se již objevily zprávy o jejich pokusech, nebo spíše záměrech, použít dokonce i nějaký druh jaderné komponenty. Pravděpodobně chápou, k čemu by to mohlo vést. Jsou odhodláni uštědřit Rusku porážku. Hledají absolutně jakoukoli metodu, která je dovede do extrému, a pak toho budou litovat.
Reportér: Včera v noci Rusové vystřelili na ukrajinské cíle více než 100 dronů. Jakékoli rozhodující vítězství však zůstává mimo dosah Moskvy. Dnes evropští lídři navštívili elektrárnu poškozenou ruskými útoky. Pokus zmrazit Ukrajince během této kruté zimy je však nezlomil. A dnes odpoledne Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, slíbila Zelenskému, že bude uvolněno 90 miliard eur. Tito evropští lídři již platí za americké zbraně, aby Ukrajinci mohli pokračovat v boji. A i když oficiálně podporují roli Donalda Trumpa jako mírotvůrce, mnozí nevěří, že to bude fungovat.
Macron: Jsem velmi skeptický, mírně řečeno, ohledně toho, že dosáhneme krátkodobého míru. Myslím, že je dobré tyto iniciativy sledovat. Ale buďme realističtí. Na ruské straně neexistuje vůle k míru. Ať už Putin říká sobě a svému lidu cokoli, Rusko nevyhrává. A my musíme tento narativ prosazovat s větší silou a odhodláním.
Reportér: Odhaduje se, že bylo zabito přes 100 000 ukrajinských vojáků, zatímco ztráty Ruska by mohly být třikrát vyšší. Obě strany však předpokládají, že tato válka bude pokračovat, protože ruský vůdce nemá náladu změnit kurz, zatímco Ukrajinci se snaží zachovat klid a pokračovat. Sláva hrdinům, skandovali dnes. Smrt nepříteli. Ukrajina nade vše.
Moderátorka: Před chvílí jsem hovořil s bývalým generálním tajemníkem NATO a dánským premiérem Andersem Bo Rasmussenem a nejprve jsem se ho zeptala, zda souhlasí s varováním prezidenta Zelenského, že třetí světová válka již začala a evropští lídři si tuto hrozbu ještě neuvědomili.
Rasmussen: Myslím, že v Evropě jsme se neprobudili. A příliš váháme s tím, co je třeba udělat. Měli bychom rychle připravit evropské ekonomy na válku. Místo mluvení bychom měli jednat. Měli bychom přejít od papíru k moci, od prohlášení k vojákům.
Moderátorka: Varoval jste, že hrozí nebezpečí, že se z toho stane věčná válka. Po čtyřech letech to tak přesně vypadá, že?
Rasmussen: Ano. A to kvůli naší váhavosti. Faktem je, že Rusko je trpaslík. Velikost ruské ekonomiky je podle mě srovnatelná s Itálií. A jejich způsob vedení války je tak zastaralý. Pokud se tedy sjednotíme a vyvineme na Putina mnohem větší tlak, mohli bychom tuto bitvu snadno vyhrát.
Moderátorka: Jednoduchá otázka zní: proč jsme to neudělali? Proč to neudělala zejména Evropa, proč to neudělali lídři EU?
Rasmussen: Samozřejmě jsme stále v tom, co bych nazval mírovým myšlením. Ale Putin již delší dobu investuje značné prostředky do své armády. Přivedl ruskou ekonomiku do válečného stavu. Musíme udělat přesně to samé.
Moderátorka: Co podle vás musí evropští lídři udělat právě teď?
Rasmussen: Tato koalice ochotných se bohužel stala koalicí čekajících. Mohli bychom se zavázat a vyslat vojáky na Ukrajinu. Koalice ochotných pod vedením Francie a Velké Británie, což velmi oceňuji, se sice formuje, ale pracuje příliš pomalu. Žádám konkrétní kroky, rychlé kroky, konkrétní závazky jednotlivých členů této koalice ochotných vyslat vojáky na Ukrajinu.
Moderátorka: A pokud tak neučiní, jaké nebezpečí to představuje?
Rasmussen: Že všechny řeči o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu zůstanou jen řečmi. Jediné, co Putin respektuje, jsou bezpečnostní záruky podpořené vojenskou přítomností.
Moderátorka:A je podle vás pravda, že Ukrajinci a Evropané již nemohou prezidentu Trumpovi důvěřovat? A v jistém smyslu musí uvažovat o tom, že ho vyřadí z rovnice.
Rasmussen: Mohli bychom získat americkou podporu, ale naděje není strategie. Musíme se rozhodovat sami a v Evropě se řídit vlastní strategií.
Moderátorka: A velmi stručně řečeno, označil jste Trumpa za nespolehlivého. Pravdou tedy je, že podle vás mu v této věci nelze věřit.
Rasmussen: Zatím jsme viděli, jak Putin Trumpa oklamává. A pokud to nepřestane, Trump bude poražený a obětí bude Ukrajina a Evropa.
