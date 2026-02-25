Jak Hamás sám vyvrací narativ o "genocidě" v Gaze
Seznam obsahuje dostatek informací na uvedení 68 800 úmrtí. Hamás ztratil 25 000 bojovníků, což znamená 44 000 válečných obětí. Mezi to patří 10 000 přirozených úmrtí. Zbývajících 34 000 by zahrnovalo civilisty zabité Izraelem a ty, které zabil Hamás a přidružené militantní skupiny – ať už popravami, chybami při odpalování raket, válkami o území a podobně.
Výsledkem je, že i při použití čísel Hamásu je izraelská míra úmrtí civilistů na bojovníky blízká 1:1, což je nevídaný úspěch v prostředí městské války, natož v prostředí, kdy byla velká část území přeměněna v lidské štíty Hamásu. Vzhledem k tomu, že Hamás zahájil válku, odmítl se vzdát a střílel na Izrael z civilních domů, je hrozná tragédie ztrát v Gaze přičítána Hamásu.
V tuto chvíli se zdá dost směšné vůbec uvažovat o obvinění z "genocidy", ale je to další příležitost poznamenat, že Hamás své obhájce vyprovokoval a pak jim sám podtrhl nohy. Zatímco mnoho aktérů obviňuje Izrael z genocidy už od začátku války, nečiní tak v dobré víře a jsou proto imunní vůči faktům, jsem si jistý, že existuje řada slušných lidí, kteří spadli do pasti "genocidy", protože následovali trend ve jménu "lidských práv". Nezávidím jim ponížení, které teď prožívají, ale ani takové lidi nepovažuji za zvlášť sympatické. Měli by se cítit špatně kvůli tomu, co řekli a udělali, a doufám, že se cítí.
Důvod, proč tomu lidé byli ochotni věřit, je dvojí. Za prvé, je to typický příklad Velké lži. Hitler věřil, že velikost lži jí nejen dodává věrohodnost, ale slouží spíše jako emocionální než racionální apel. Když sledujeme izraelské firmy jako Povodeň Gaza s cukrovinami a nápoji na ramadán, nemůžeme udržet žádný racionální a vědomý výklad jiný než ten, že Izrael vyhrál obrannou válku a zároveň chránil civilisty v míře, jaká tu dosud nebyla. Ale ti, kdo formují své přesvědčení na základě podvědomí a apelují na emoce? Kdo ví, jaké rozpory dokážou udržet.
Druhým důvodem je, ano, antisemitismus. Ochota veřejnosti věřit tomu nejhoršímu o Židech není nic nového a není to náhoda. Ti, kdo se podíleli na "genocidě" Velké lži, neudělali poctivou chybu. Chybu možná – ale ne upřímnou.
Pro každého, kdo chce postavit zábrany pro příště, až se hamásníci pokusí je chytit do obrovského podvodu, je nejdůležitějším detailem nové zprávy Demografický graf. Podíl žen na úmrtích je do značné míry v souladu s jejich podílem na celkové populaci, dokonce pod podílem mladších věkových skupin. Muži vojenského věku však tvoří mnohem větší podíl na úmrtích než činí jejich podíl na populaci.
Což znamená, že další klíčovou součástí protiizraelského narativu je definitivní nesmysl. To je zaměření izraelských kritiků na "ženy a děti", narativ, který tvrdí, že Židé jsou "vrazi dětí". Když Alexandria Ocasio-Cortez říká, že je proti Izraeli, protože "mi záleží na tom, aby malé děti neumíraly"; když Rashida Tlaib čte do kongresového záznamu, že jsou to jména "dětí, které izraelská vláda zavraždila"; když Elizabeth Warren říká publiku na veřejném fóru, že Izrael páchá genocidu a aby "se podívali na děti"; volení politici nám neustále předkládají motiv zabijáka dětí.
Je to lež, a to zhoubná. Opět však vlastní čísla Hamásu vymazávají lži, ke kterým se západní antisionisté upínají z mylného pocitu hrdosti. Opravdu, málokdy se setkáme s lidmi, kteří by mohli být na sebe hrdí.
Zdroj v angličtině: ZDE
