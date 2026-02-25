Channel 4 News: Británie: Po zatčení Mandelsona a bývalého prince Andrewa si poslanci přestali brát servítky vůči královské rodině
25. 2. 2026
Moderátorka: Channel 4 News, úterý 24. února 2026, 19 hodin: Pokračují dopady kauzy Epsteinových spisů. Zatímco Peter Mandelson kritizuje policii za své zatčení, poslanci podporují zveřejnění dokumentů o jmenování bývalého prince Andrewa obchodním vyslancem a kritizují ho v parlamentu:
"Hrubý, arogantní a privilegovaný muž, který nedokázal rozlišit mezi veřejným zájmem, kterému podle svých slov sloužil, a svým vlastním soukromým zájmem."
Poslanci se ani tak neodchýlili od staleté konvence nekomentovat v parlamentu činnost královské rodiny, jako ji úplně opustili.
Úterní zasedání v Dolní sněmovně se ukázalo jako volná aréna pro poslance, kteří se ostře vyjadřovali o bývalém princi Andrewovi, zatímco vláda oznámila, že zveřejní dokumenty vysvětlující, jak byl jmenován zvláštním obchodním vyslancem. Muž popisovaný jako arogantní, obohacující se, který se choval, jako by byl nedotknutelný. Peter Mandelson mezitím obvinil policii, že ho zatkla v jeho domě na základě nepodloženého tvrzení, že se chystá uprchnout ze země.
Právníci lorda Mandersona nyní vydali prohlášení, ve kterém uvádějí, že jeho včerejší zatčení bylo vyvoláno podezřením, že se chystal opustit Spojené království a přestěhovat se do zahraničí. Byl zadržen na policejní stanici až do časných ranních hodin dnešního dne kvůli podezření z pochybení ve veřejné funkci. Stalo se tak v době, kdy poslanci v parlamentě diskutovali o obviněních vznesených proti Andrewovi Mountbatten-Windsorovi, která byla odhalena v Epsteinových spisech, a podpořili návrh na zveřejnění spisů o jeho jmenování britským obchodním vyslancem. Náš politický redaktor Gary Gibbon je ve Westminsteru.
Reportér: Tato zpráva o lordu Mansonovi se objevila teprve před hodinou. Ukázalo se, že pracoval na přípravě případu, o kterém věděl, že ho policie vyšetřuje, a domníval se, že se příští týden dobrovolně dostaví k výslechu, jak jsme pochopili. Místo toho se však včera kolem čtvrté hodiny odpoledne u jeho dveří objevila policie a vysvětlila mu, že ho odvezou na policejní stanici, zatknou ho a že to dělají, protože si myslí, že by mohl utéci do zahraničí. Řekli, že mají důvod si to myslet. Zjevně měli nějaký zdroj. A domnívám se, že místo, které bylo zmíněno, když mluvili s lordem Mandelsonem, byly Britské Panenské ostrovy. Naznačovali, že mají důkazy, že by tam skutečně chtěl odjet a žít. On to kategoricky popírá. A v prohlášení, které dnes večer vydali jeho právníci, se píše, že Peter Mandelson má za nejvyšší prioritu spolupracovat s policejním vyšetřováním, jak to dělal po celou dobu tohoto procesu, a očistit své jméno.
Oba byli nyní zatčeni. Oba jsou vyšetřováni pro stejný trestný čin. Oba čelí tomu, že jejich spisy budou zpřístupněny všem k nahlédnutí.
Britský ministr obchodu v parlamentě: "Budu pracovat, moje ministerstvo bude pracovat a celá vláda bude pracovat na maximální transparentnosti a včasnosti. Působení Andrewa Mountbatten-Windsora ve funkci obchodního vyslance Spojeného království bude prozkoumáno, jakmile budou dokumenty zveřejněny."
Reportér: Ministr obchodu, který hovořil jménem vlády a porušil tradici desetiletí vřelého respektu vůči všem členům královské rodiny, odsoudil králova mladšího bratra s opovržením.
"Kolegové a mnoho úředníků mi vyprávěli své vlastní příběhy o svých interakcích s panem Mountbattenem-Windsorem a všechny vykazují stejný vzorec. Muž, který se neustále vyvyšuje a obohacuje. Hrubý, arogantní a privilegovaný muž, který nedokázal rozlišit mezi veřejným zájmem, kterému podle svých slov sloužil, a svým vlastním soukromým zájmem."
Brzy po oznámení, že opouští námořnictvo, aby se věnoval své obchodní činnosti, čelil Andrew opakované kritice za používání soukromých letadel a vrtulníků.
Objevila se obvinění, že Andrew ve skutečnosti uzavíral vedlejší dohody pro sebe během obchodních misí. Zveřejnění spisů Jeffreye Epsteina nyní vedlo k policejnímu vyšetřování zneužití úřední moci a k Andrewově zatčení.
"Tenhle říká: Ázerbájdžán, 2014, máme tolik materiálu, že vám ani nemůžeme pomoct."
Ano. Životopisec Mountbattena-Wiundsora Andrew Lowney již pět let podává vládě žádosti o informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, aby získal dokumenty o Andrewově práci jako obchodního vyslance. S malým úspěchem.
"A všechny tyto hromady, prakticky, to je vše, o co žádáte, co údajně..."
" Dostaneme. Ano, doufejme, přesně tak. Myslím, že pokud je to pravda, bude to obrovské, protože to musel dělat přes 10 let, nevím, 10, 20 cest ročně. Myslím, že byly stížnosti, ale bohužel velvyslanci zjistili, že pokud si stěžovali, nepomohlo to jejich kariéře. A tak se rozhodli, že to nestojí za to. Vím, že stálý náměstek ministra zahraničí měl trezor, kde bylo uloženo mnoho z tohoto materiálu. Stížnosti, které přišly od něj. Bylo tam spousta a spousta zpráv a všichni prostě zavírali oči nebo se rozhodli, že je příliš obtížné se tím zabývat."
Král a královna dnes odpoledne předávali ocenění univerzitám, zatímco ministr vlády Jeho Veličenstva kritizoval chování jeho mladšího bratra. Stejný ministr řekl, že vlády trpěly nekritickou úctou k Andrewovi, i když jeho spojení s Jeffreyem Epsteinem a dalšími osobami mělo být odsuzováno.
"Obávám se, že úmyslná slepota příliš mnoha lidí v té době byla naprosto spektakulární a stále mě rozčiluje."
Tehdejší premiér, tehdejší ministr vnitra a mnoho dalších členů vlády Andrewa znovu a znovu bránili. Peter Mandelson se dnes ráno ve 2 hodiny vrátil domů po svém zatčení a několikahodinovém výslechu na policejní stanici ve Wandsworthu.
Liberální demokraté, kteří tlačí na zveřejnění spisů o Andrewově práci ve vládě, uvedli, že Peter Mandelson byl před 25 lety silným zastáncem jmenování tehdejšího prince Andrewa obchodním vyslancem.
"Viděli jsme zprávy, že král, tehdejší princ z Walesu, vyjádřil své obavy ohledně tohoto jmenování. Ještě více znepokojující je, že jsme se dočetli, že Peter Mandelson napsal tehdejšímu premiérovi Tony Blairovi jako jeho bývalý ministr obchodu a prosazoval Andrewovo jmenování."
Jeden Epsteinův přítel loboval za práci pro jiného Epsteinova přítele, práci, která mohla Epsteinovi pomoci zbohatnout.
"Je tedy zřejmé, že musíme přijít na kloub tomuto jmenování a roli, kterou v něm sehrál sám Mandelson. společně v Evropské komisi, když tam Peter Mandelson působil jako komisař pro obchod. Brzy bude zveřejněna záplava vládních dokumentů o obou z nich. První část dokumentů o Peteru Mandelsonovi by mohla být zveřejněna již příští týden."
