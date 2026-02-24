BBC se stala terčem ostré kritiky za svou zbabělost a pokrytectví
24. 2. 2026 / Jan Čulík
Na černošské moderátory během vysílání výkřikem z publika zaútočil rasistickým útokem jeden účastník, nazval je "negry". Je to člověk trpící Tourettovým syndromem, způsobujícím, že nemocný vykřikuje nesmysly proti své vůli. Během ceremonie byl oceněn jeden film o osudu člověka s Tourettovým syndromem, proto byl tento verbální útočník v publiku.
BBC se stala terčem ostré kritiky za to, že tento rasistický útok z vysílání nevystřihla, přestože pořad nevysílala živě, a od ceremonie k vysílání uplynuly dvě hodiny. BBC se na sociálních sítích stala zároveň terčem zuřivé kritiky od britské a mezinárodní veřejnosti, protože z pořadu vystřihla výrok jiných moderátorů, kteří řekli "Svobodu Palestině."
BBC se později ve svém prohlášení omluvila, že nevystřihla rasistický výrok, avšak cenzuru výroku "Svobodu Palestině" nekomentovala.
BBC je zděšená od doby před několika měsíci, kdy odvysílala přenos z hudebního festivalu v Glastonbury, kde zpěvák Bob Vylan skandoval "Smrt IDF" (izraelské armádě) a BBC to nevystřihla, a proto se stala terčem ostrých útoků od proizraelské lobby. Došlo dokonce k pokusům Vylana za tento výrok soudně stíhat, avšak soudy to odmítly.
