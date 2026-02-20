A v Praze nic. Jak „smogová metropole Polska“ zachránila 6 000 životů snížením úrovně sazí
20. 2. 2026
Jako dítě musel Marcel Mazur zadržovat dech v částech Krakova, kde bylo „tolik kouře, že byl vidět a cítit“. Nyní, jako alergolog na Lékařské fakultě Jagellonské univerzity, který léčí pacienty s dýchacími potížemi, ví až příliš dobře, jaké škody tyto toxické plyny způsobují v lidském těle.
„Není to tak, že bychom měli pocit, že se nedá nic dělat. Ale je to obtížné,“ řekl Mazur.
Krakov, dlouho známý jako smogová metropole Polska, je důkazem toho, že politici mají moc zachraňovat životy tím, že čistí ovzduší. Pokles úrovně sazí od roku 2013, kdy město oznámilo, že zakáže topení uhlím a dřevem v domácnostech, zabránil podle odborného posudku téměř 6 000 předčasným úmrtím za deset let.
Mazurův výzkum samostatně ukázal, že v roce 2018 bylo u dětí o 17 % méně případů astmatu a o 28 % méně případů alergické rýmy než v roce 2008.
Anna Dworakowska, spoluzakladatelka a ředitelka organizace Polish Smog Alert, řekla: „Je to obrovské zlepšení.“ Polish Smog Alert je síť kampaní, která vznikla v Krakově a vedla celostátní kampaň za zlepšení kvality ovzduší v Polsku. „Před něco málo přes deseti lety jsme měli v Krakově asi 150 dní v roce s příliš vysokou koncentrací částic. Nyní je to jen 30 dní,“ dodala Dworakowska.
Zákaz spalování pevných paliv v Krakově vstoupil v platnost v roce 2019, kdy již byla většina z desítek tisíc znečišťujících kamen a kotlů nahrazena. Místní samospráva dotovala přechod na čistší formy vytápění, někdy hradila celé náklady, a v letech před zákazem omezila paliva, která mohla být spalována.
Snížení množství sazí – známých jako černý uhlík – zachránilo podle Evropského centra pro čistý vzduch za deset let 5 897 životů. Vědci použili zavedené metody k výpočtu počtu obětí a opírali se o speciální stanici ve Vratislavi, aby odhadli podíl černého uhlíku v drobných částicích (PM2,5), které naměřili v Krakově.
Łukasz Adamkiewicz, prezident Evropského centra pro čisté ovzduší, uvedl, že tento pokrok je výsledkem vzácné shody všech politických stran. „Zelení, červení, černí, pravice, levice, nahoře, dole – všichni řekli: ‚Dobře, tohle je problém, který musíme řešit‘.“
Černý uhlík je superznečišťující látka, která je silnější než oxid uhličitý a uvolňuje se při neúplném spalování fosilních paliv a biomasy. Na klimatickém summitu OSN v listopadu oznámilo devět zemí první plány svého druhu na snížení emisí černého uhlíku v rámci snah o zastavení globálního oteplování a záchranu životů místních obyvatel před špatným ovzduším.
Rachel Huxleyová, vedoucí oddělení pro zmírňování dopadů v charitativní organizaci Wellcome, řekla: „Je to velká věc. Pokud přijmeme opatření k boji proti superznečišťujícím látkám, můžeme mít obrovský dopad na globální oteplování a také na všechny tyto předčasné dopady na zdraví.“
Podle nejnovějších údajů klesl počet předčasných úmrtí způsobených jemnými částicemi v Polsku mezi lety 2005 a 2022 o 18 % a v celé EU dokonce o 45 %.
Krakov, hlavní město regionu Malopolsko bohatého na uhlí, zaznamenal snad nejdramatičtější obrat v kvalitě ovzduší v Polsku. V roce 2024 nezaznamenal žádný překročení denních limitů pro benzo(a)pyren, další karcinogenní znečišťující látku vznikající při spalování dřeva a uhlí, a to poprvé od začátku měření, podle organizace Polish Smog Alert.
Očekává se, že znečištění dále poklesne díky zavedení nízkoemisní zóny na začátku roku, která omezuje typy vozidel, které mohou vjíždět do přibližně 60 % města.
Odborníci tvrdí, že je třeba udělat více. Na konci ledna se Krakov podle žebříčku 120 světových měst sestaveného organizací IQAir na krátkou dobu stal nejznečištěnějším velkým městem na světě, před Lahore v Pákistánu a Kalkatou v Indii. Smog se do Krakova dostává z okolních měst a vesnic, kde se k vytápění domácností používá převážně uhlí a dřevo a město nemá na tuto politiku velký vliv.
Jinde v Polsku to není o nic lepší, řekl Mazur, který má dům v Szczawnici, malém městečku na jihu země. Než vyměnil uhelný kotel, musel ho v zimě třikrát denně doplňovat palivem a stejně často ho čistit od popela. Přechod na tepelné čerpadlo a plynový kotel je „nesrovnatelně pohodlnější a mnohem ekologičtější“, řekl.
„To, co se děje v městech a vesnicích v okolí Krakova, má přímý dopad na kvalitu ovzduší v našem městě,“ řekl Mazur.
Opak může být také pravdou. Zákaz v Krakově podnítil podobné politiky v celém Polsku, kde tlak občanů a aktivistických skupin vedl k politickému nadšení pro přijetí protismogových opatření a omezení spalování nejvíce znečišťujících paliv.
Odborníci tvrdí, že jeho úspěch by mohl být vzorem pro znečištěná města ve východní Evropě i jinde, kde je počet úmrtí v důsledku znečištění ovzduší vysoký, ale nespokojenost veřejnosti málokdy dosahuje úrovně protestů nebo organizovaných kampaní.
Huxley řekl: „Z mé zkušenosti s prací s městy vyplývá, že bez podpory veřejnosti to nejde. Ta buď bude hnacím motorem, nebo bez ní budete paralyzováni.“
