Počet obětí izraelských útoků v Gaze za prvních 16 měsíců je mnohem vyšší, než se uvádělo, konstatuje recenzovaná studie
20. 2. 2026
Výzkum Lancet Global Health naznačuje, že za toto období bylo zabito více než 75 000 osob, což je o 25 000 více, než bylo v té době oznámeno.
Podle studie zveřejněné ve středu v lékařském časopise Lancet Global Health bylo během prvních 16 měsíců dvouleté války v Gaze zabito více než 75 000 lidí, což je nejméně o 25 000 více, než kolik v té době oznámily místní úřady.
Výzkum také zjistil, že údaje ministerstva zdravotnictví v Gaze o podílu žen, dětí a starších osob mezi zabitými byly přesné.
Studie zjistila, že mezi 7. říjnem 2023, kdy Hamas zahájil překvapivý útok na Izrael, který vyvolal ničivou izraelskou ofenzivu v Gaze, a 5. lednem 2025 zemřelo celkem 42 200 žen, dětí a starších osob. Tato úmrtí tvořila 56 % násilných úmrtí v Gaze.
„Souhrnné důkazy naznačují, že k 5. lednu 2025 bylo násilně zabito 3–4 % obyvatel Gazy a došlo k značnému počtu nenásilných úmrtí způsobených nepřímo konfliktem,“ napsali autoři studie, tým složený z ekonomů, demografů, epidemiologů a specialistů na průzkumy, v časopise Lancet Global Health.
Přesný počet obětí v Gaze je předmětem ostrých sporů, ačkoli minulý měsíc vysoký izraelský bezpečnostní důstojník izraelským novinářům sdělil, že údaje shromážděné zdravotnickými úřady v Gaze jsou v zásadě přesné, což znamená obrat po letech oficiálních útoků na tyto údaje.
Důstojník údajně řekl, že od října 2023 bylo při izraelských útocích na území zabito asi 70 000 Palestinců, bez započítání pohřešovaných.
Zdravotnické úřady v Gaze nyní uvádějí, že přímý počet obětí izraelských útoků přesáhl 71 660 lidí, včetně více než 570 zabitých od vstupu příměří v platnost v říjnu 2025.
Vědci, kteří loni publikovali studii v časopise Lancet, zjistili, že počet obětí v Gaze během prvních devíti měsíců války, který uvádělo palestinské ministerstvo zdravotnictví, byl o 40 % nižší než jejich vlastní odhad.
Nový výzkum také naznačuje, že oficiální počet obětí byl podstatně podhodnocen, a to přibližně o stejnou míru. Nový výzkum je založen na průzkumu 2 000 rodin v Gaze, které byly pečlivě vybrány tak, aby byly reprezentativní pro obyvatelstvo území, a které byly požádány, aby poskytly podrobnosti o úmrtích mezi svými členy. Průzkum provedli zkušení palestinští průzkumníci známí svou prací v Palestině a jinde v regionu.
„Jedná se o velmi citlivý průzkum, který může být [pro respondenty] velmi nepříjemný, proto bylo důležité, aby otázky kladli i odpovídali Palestinci,“ řekl Michael Spagat, profesor ekonomie na Royal Holloway, University of London, jeden z autorů recenzované studie.
Spagat, který se více než 20 let zabývá výpočtem obětí konfliktů, uvedl, že nový výzkum naznačuje, že 8 200 úmrtí v Gaze v období od října 2023 do ledna 2025 bylo způsobeno nepřímými účinky, jako je podvýživa nebo neléčené nemoci. Zpochybnil jinou studii publikovanou v časopise Lancet v roce 2024, která odhadovala, že na každou „přímou“ smrt připadají čtyři „nepřímé“ úmrtí.
„Existují obrovské rozdíly v závislosti na konkrétních okolnostech každého konfliktu. V Kosovu [konflikt v letech 1998–99] byla téměř všechna úmrtí násilná. V místech jako Dárfúr je situace zcela odlišná. V Gaze byly alespoň zpočátku k dispozici zdroje v podobě dobře vyškolených lékařů a zdravotního systému... Navíc je území velmi malé, takže když pomoc dorazí, můžete se k lidem dostat,“ řekl Spagat.
„Nesouhlasím s tvrzením, že se jedná o malý počet úmrtí. Myslím, že dochází k desenzibilizaci... Ale ano, je to mnohem méně, než mnoho lidí říká a věří.“
Studie pokrývá nejintenzivnější a nejvražednější období izraelské ofenzívy, ale ne nejakutnější období humanitární krize na tomto území. Hladomor v Gaze byl vyhlášen odborníky podporovanými OSN v srpnu loňského roku.
Podíl bojovníků a nevojáků mezi zabitými v Gaze je také předmětem ostrých sporů. Izraelští představitelé tvrdí, že jejich útoky zabily téměř stejný počet obou skupin. Nová studie tomuto tvrzení odporuje.
V listopadu výzkumný tým z Max Planckova institutu pro demografický výzkum odhadl, že mezi 7. říjnem 2023 a 31. prosincem 2024 bylo v Gaze zabito 78 318 lidí – téměř přesně ve stejném období, jaké pokrývá nová studie. Tato studie však také naznačila mnohem vyšší počet nepřímých úmrtí, které přispěly ke snížení průměrné délky života v Gaze o 44 % v roce 2023 a o 47 % v roce 2024.
Spagat uvedl, že dosažení definitivní čísla obětí konfliktu bude vyžadovat dlouhou dobu a značné zdroje. I čísla uvedená v nejnovější studii zveřejněné tento týden mají značnou míru chyby.
„Není samozřejmé, že bude existovat výzkumný projekt za miliony liber, který by rekonstruoval, co se skutečně stalo. Bude trvat dlouho, než se dostaneme k úplnému vyúčtování všech lidí zabitých v Gaze, pokud se k tomu vůbec někdy dostaneme,“ řekl.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse