Robert Reich: Velká Británie zatkla prince Andrewa. Proč by USA neměly zatknout krále Trumpa, který se zdá být ještě horší?
19. 2. 2026
Jsou USA monarchie nebo stát založený na právu?
Britská policie zatkla Andrewa Mountbattena-Windsora, bývalého prince Andrewa a vévodu z Yorku, pro podezření ze zneužití úřední moci – poté, co byly zveřejněny e-maily mezi Mountbattenem-Windsorem a zesnulým bankéřem Jeffreyem Epsteinem, který se dostal do nemilosti. V době, kdy píšu tento článek, zůstává Mountbatten-Windsor ve vazbě.
Zatím neznáme konkrétní obvinění. Víme však, že zesnulá Virginia Giuffre, oběť Epsteina, obvinila Mountbattena-Windsora ze znásilnění.
Víme také, že Mountbatten-Windsor byl v letech 2001 až 2011 obchodním vyslancem Velké Británie a zdá se, že Epsteinovi předával důvěrné vládní zprávy z návštěv Vietnamu, Singapuru a Číny, včetně investičních příležitostí do zlata a uranu v Afghánistánu.
Premiér Keir Starmer říká, že „nikdo není nad zákonem“. Rodina Virginie Giuffreové říká, že „nikdo není nad zákonem, ani členové královské rodiny“. Britský nejvyšší státní zástupce říká, že „nikdo není nad zákonem“.
To vše vyvolává nepříjemnou otázku ohledně osob zapletených na této straně Atlantiku, včetně osoby v Oválné pracovně, která miluje, když s ní zacházejí jako s králem, a která se v Epsteinově dokumentaci objevuje 1 433krát (tedy v dokumentaci, která byla dosud zveřejněna). Princ Andrew se v ní objevuje 1 821krát.
Amerika ráda věří, že jsme se vzdali králů před téměř 250 lety a přijali systém, ve kterém „nikdo není nad zákonem“.
Trumpova zahraniční politika se však stala jeho osobním nástrojem k přesměrování peněz a statusu sobě a svým nejbližším spolupracovníkům. Od voleb v roce 2024 se osobní jmění rodiny Trumpů zvýšilo nejméně o 4 miliardy dolarů.
Stejně jako u britské královské rodiny v 16. století je u Trumpa vše osobní. Jde mu pouze o rozšíření své moci a zvětšení bohatství svého a své rodiny. Výnosy z prodeje venezuelské ropy? „Ty peníze budu kontrolovat já,“ říká. Dar v podobě letadla z Kataru? „Je moje.“ Investice království Blízkého východu do kryptoměnového podnikání jeho rodiny? „Naprosto v pořádku.“
Stejně jako britská královská rodina v minulosti má i král Trump svévolnou moc. Zvyšuje švýcarské clo z 30 na 39 procent, protože jeho bývalá prezidentka Karin Keller-Sutterová „mě prostě naštvala“. Uvaluje 50procentní clo na Brazílii, protože Brazílie odmítla zastavit stíhání Trumpova politického spojence, bývalého brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, který byl shledán vinným z přípravy puče. Vietnam urychluje schválení golfového hřiště rodiny Trumpů v hodnotě 1,5 miliardy dolarů a zároveň se snaží snížit své celní sazby.
Trump tvrdí, že Grónsko je „psychologicky potřebné“, ačkoli Spojené státy tam již mají vojenskou přítomnost a otevřenou pozvánku k rozšíření svých základen. Uvažuje o tom, že by z Kanady udělal „51. stát“. To jsou návraty do 16. století, do doby impérií.
Mezitím Trump vytvořil systém tributů a věrnosti, který by záviděl i Jindřich VIII.
Trumpovi korporátní a wallstreetští přisluhovači přinášejí králi dary. Tim Cook z Apple doručuje zlatou plaketu a dar na Trumpův plánovaný taneční sál. Švýcarští miliardáři přinášejí do Oválné pracovny zlatou cihlu a stolní hodiny Rolex. Jeff Bezos financuje nudný film o Melanii a předává jí šek na 28 milionů dolarů.
Trump omilostnil Changpeng Zhaoa, miliardářského magnáta, který se v roce 2023 přiznal k porušení zákonů o praní špinavých peněz, po čemž se Zhaoova platforma pro obchodování s digitálními měnami Binance stala motorem kryptoměnového podnikání rodiny Trumpů, World Liberty Financial.
Obrovský příspěvek Elona Muska ve výši čtvrt miliardy dolarů na Trumpovu kampaň v roce 2024 vynese Muskovi vévodství – „oddělení vládní efektivity“ – a klíče od království v podobě citlivých softwarových systémů amerického ministerstva financí používaných ke správě federálních plateb.
Když se však vévoda z DOGE začne stávat viditelnějším než král Trump, král ho vyžene a odebere mu vévodství. Když vyhnaný Musk začne otevřeně kritizovat Trumpa, král mu pohrozí, že mu usekne hlavu, a to tím, že ho a jeho SpaceX vyloučí z cenných vládních zakázek. Tím Muskova drzost skončí.
Nová aplikace TikTok (na které má Trump více než 16 milionů sledujících) bude pokračovat v provozu ve Spojených státech – nyní však s finanční podporou Oracle Larryho Ellisona, spojence Trumpa, investiční společnosti MGX ze Spojených arabských emirátů, která je spojencem Trumpa (a již investovala do kryptoměnové společnosti rodiny Trumpů), a Silver Lake, která se spojila s private equity firmou založenou Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem.
Trump povoluje společnosti Nvidia prodej čipů do Spojených arabských emirátů a Saúdské Arábie a rozšiřuje vojenské záruky na Katar – všechny tyto země investovaly do impéria rodiny Trumpů. (Investoři podporovaní Emiráty vložili 2 miliardy dolarů do společnosti World Liberty Financial.)
Místo národní slávy Trump požaduje osobní slávu – získat Nobelovu cenu míru, pojmenovat po sobě Kennedyho centrum a Penn Station a další významné památky a budovy.
Pokud nejsou jeho příkazy splněny, trestá. Protože mu Norsko neudělilo Nobelovu cenu (stejně to nebylo na Norsku), „už se necítí povinen myslet jen na mír“. Protože umělci odmítají vystupovat v „Trump-Kennedy“ Center, zavírá ho.
Místo byrokracie má Amerika nyní královský doprovod. Místo institucí máme nyní královské výsady. Místo legitimity založené na vůli lidu máme božské právo („Bůh byl na mé straně“, „Bůh mě chránil“, „Bůh je na naší straně“).
Budeme demonstrovat proti králi Trumpovi na příštím „Dni bez králů“ 28. března – doufejme, že to bude největší protest v americké historii.
Ale zatčení bývalého prince Andrewa vyvolává otázku, která jde daleko za protesty a demonstrace.. Král Trump byl evidentně zapleten do hanebných činů Jeffreyho Epsteina. Nevíme přesně jak, protože nebylo zahájeno žádné trestní vyšetřování. Ale nemělo by být?
Trump také obohacoval sebe a svou rodinu prostřednictvím své veřejné funkce, čímž porušil několik zákonů o střetu zájmů.
Pokud Spojené království může zatknout bývalého prince Andrewa na základě důkazů o takovém protiprávním jednání, proč by Amerika neměla zatknout krále Trumpa? Pokud ve Spojeném království není nikdo nad zákonem, ani královská rodina, pravděpodobně není nikdo nad zákonem ani v USA, ani prezident.
Pam Bondi samozřejmě Trumpa nezatkne, protože je součástí dvora krále Trumpa. Ale co skupina státních návladních?
Téměř 250 let poté, co jsme se odtrhli od Jiřího III., musíme nyní čelit otázce: Jsme monarchie nebo stát zákona?
