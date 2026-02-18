Argentinský masakr motorovou pilou: Kojenecká úmrtnost poprvé za 20 let stoupá
Poprvé od roku 2002 se v Argentině zvýšila kojenecká úmrtnost, což narušuje sestupný trend, který vyvolává varovné signály. Nejnovější oficiální údaje jsou z roku 2024, prvního roku vlády Javiera Mileie, což ukazuje, že kojenecká úmrtnost dosáhla 8,5 úmrtí na 1 000 živě narozených dětí. To znamená nárůst přibližně o 6,25 % oproti rekordu z roku 2023, kdy byl ukazatel 8 úmrtí na 1 000. Odborníci varují před omezením programů věnovaných perinatální péči a ústupem státu z řízení veřejného zdraví.
Kojeneckou úmrtnost lze považovat za jeden z ukazatelů rozvoje společnosti, který indikuje životní podmínky populace spolu s úrovní gramotnosti a očekávanou délkou života, a v tomto rámci jsou doloženy veřejné zdravotní politiky. Nejnovější zpráva nadace Soberanía Sanitaria, neziskové organizace složené ze zdravotnických pracovníků z celé země, rozebírá data, která vláda nejprve zavedla do svých oficiálních statistik, poté je odstranila a nakonec ponechala na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.
Drtivá většina úmrtí nastala během prvních 28 dnů života, v novorozeneckém období, uvádí Fundación Soberanía Sanitaria. Ve vztahu k roku 2023, kdy byla vypočítána sazba 5,5 bodu, došlo k nárůstu na 6. Tento typ úmrtí je přímo spojen s přístupem ke kontrole kvality péče během těhotenství, dostatečnou péčí při porodu a péčí o kojence. Pokud se ukazatel zvýší, lze usuzovat na nedostatek perinatální péče.
Podrobnosti ve španělštině: ZDE
