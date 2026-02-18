Piloti F-16 ze Spojených států a Nizozemska začali chránit ukrajinské nebe
18. 2. 2026
Založení jednotky proběhlo v přísném utajení, aby bylo zajištěno ovládání nových stíhaček. V současné době je úkolem perutě chránit oblohu nad kyjevskou oblastí, která je pravidelně vystavena masivním ruským úderům.
Mezi americkými piloty dorazili na Ukrajinu veteráni bojů v Afghánistánu a na Blízkém východě. Ze strany Nizozemska jsou zapojeni piloti, kteří byli školeni na elitních evropských leteckých školách specializujících se na moderní taktické metody leteckého boje a vyspělé letecké operace. Jak upřesňuje Intelligence Online, zahraniční piloti podepsali dočasné smlouvy s Ozbrojenými silami Ukrajiny (AFU), které zahrnují rotaci každých šest měsíců a možnost prodloužení. Současně však nemají oficiální vojenské hodnosti v ukrajinských jednotkách a nejsou zahrnuti v veřejných seznamech.
Ukrajina používá stíhačky F-16 předané západními zeměmi k ničení ruských střel Kalibr a Ch-101, stejně jako dronů Geraň-5. Na rozdíl od ukrajinských pilotů západní piloti umí pracovat s vyspělým vybavením, zejména s kontejnery pro zaměřování a průzkum. Tento systém umožňuje vidět cíle na velké vzdálenosti, sledovat rakety a drony ve tmě nebo oblacích.
V roce 2023 letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny umožnilo podepsat smlouvy se zahraničními vojenskými specialisty, včetně pilotů a techniků. V roce 2024 americký republikánský senátor Lindsey Graham během cesty do Kyjeva poznamenal, že Ukrajina by mohla najmout americké veterány piloty na pilotování F-16, zatímco se učí ukrajinští specialisté. "Ukrajinci budou hledat mezi zeměmi NATO připravené piloty, kteří odešli do důchodu, aby jim pomohli, dokud Ukrajina nevycvičí své piloty," řekl Graham. Dosud však nebyli oficiálně hlášeni žádní zahraniční piloti.
