Súdánský vojenský tým provádí výcvikový program ve středním Somálsku
18. 2. 2026
Podle zprávy byla výcviková mise pod dohledem zpravodajských služeb v Mogadišu pod vedením Mahada Mohameda Salada, ředitele Národní zpravodajské a bezpečnostní agentury (NISA). Konečné určení vycvičených rekrutů však zůstává nejasné. Není známo, zda budou integrováni do formálních bezpečnostních jednotek, nebo nasazeni jako pomocné síly v souladu s vnitřní bezpečností a politickou dynamikou Somálska. Zpráva neposkytla potvrzené podrobnosti o délce výcviku, financování a logistických opatřeních podporujících misi.
Důvěrná smlouva citovaná ve zprávě uvádí, že brigádní generál Omar Al-Siddiq Ibrahim Mohamed vedl súdánský oddíl. Pomáhali mu plukovníci Magdi Ibrahim Mohamed Madawi a Musab Suleiman Abdullah Suleiman, stejně jako podplukovníci Al-Khatim Abdullah Mohamed Ali Mahmoud a Rabie Al-Zein Ali Al-Amin. Šest důstojníků a devět poddůstojníků bylo údajně přijato na roční obnovitelné smlouvy podepsané v Adadu v únoru 2025, s měsíčními platy mezi 1 000 a 2 000 dolary.
Výcvik údajně začal v prosinci 2024 v táboře Adado, kde absolvovalo výcvik 973 nováčků. Dalších 432 rekrutů absolvovalo intenzivní cvičení v Guriceelu, druhém největším městě centrální oblasti Galguduud, než se připojili k hlavním silám. Na operaci dohlíželo vojenské výcvikové oddělení NISA a formálně ji schválil Mohamed Mursal Abdullahi, který tehdy působil jako ředitel administrativních a finančních záležitostí.
Významné je, že Salad se vrátil do čela NISA v polovině roku 2025 po schválení jeho jmenování kabinetem dne 1. června 2025. Prezident Hassan Sheikh Mohamud předsedal oficiálnímu předání úřadu v sídle agentury v Mogadišu dne 14. června téhož roku. Zprávy Africa Intelligence uváděly, že smlouva vstoupila v platnost během působení bývalého šéfa NISA Abdullahiho Mohameda Aliho Sanbaloolsheho, který dvakrát vedl tuto agenturu.
Hlášená výcviková mise se protíná s veřejně uznávanými bezpečnostními kontakty mezi Mogadišem a Chartúmem. V srpnu 2025 přijal prezident Mohamud delegaci súdánských zpravodajských služeb v prezidentském paláci, za účasti ředitele NISA. Podle oficiálních prohlášení se diskuse zaměřovala na posílení bilaterální bezpečnostní spolupráce.
Zpráva o výcvikovém programu vedeném Súdáncem v Galmudugu přichází v době, kdy rostoucí množství důkazů naznačuje, že Somálsko je stále více vtahováno do regionálních bezpečnostních dynamik spojených se Súdánem, včetně tvrzení, že sloužilo jako tranzitní uzel pro převoz zbraní a nasazení žoldnéřů. Některé zprávy zdůrazňují roli Spojených arabských emirátů při udržování logistické stopy v Somálsku, zejména v přístavu Bosaso v Puntlandu, kde Abú Zabí údajně provozuje základnu a udržuje operační přítomnost. Taková infrastruktura byla v různých zprávách spojována s převodem vojenského materiálu a přesunem smluvních stíhaček přes Africký roh a dále.
Na tomto pozadí vyvolává neohlášený výcvik rekrutů ve středním Somálsku širší otázky ohledně překrývajících se vnějších bezpečnostních agend, možného vrstvení vlivu ze strany většího počtu zahraničních aktérů a důsledků pro již tak roztříštěnou bezpečnostní architekturu Somálska.
Dosud ani somálská, ani súdánská vláda nevydaly veřejná prohlášení, která by přímo reagovala na mediální zprávy o neohlášené výcvikové misi v Galmudugu. V zemi, kde koexistuje více bezpečnostních formací a kde je rozdělení pravomocí mezi federální vládou a členskými státy stále sporné, často nezveřejněné školící iniciativy vyvolávají otázky týkající se velitelských struktur, zdrojů výzbroje, mechanismů integrace a odpovědnosti a jejich možného dopadu na místní bezpečnostní rovnováhu.
Zdroj v angličtině: ZDE
