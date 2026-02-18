Ruská vojenská rozvědka zapojila bývalé wagnerovské žoldnéře do sabotáží v Evropě
Bývalí kumpáni "Putinova kuchaře" nyní najímají agenty k sabotážím v Evropě, uvedli západní zpravodajští důstojníci pro Financial Times.
Náboráři Wagneru, kteří verbovali lidi v chudých ruských regionech pro válku proti Ukrajině, dostali nový úkol – hledat lidi v Evropě, kteří by vzhledem k finanční situaci souhlasili s páchaním sabotáže a násilí, uvedli zpravodajští představitelé. Ruská vojenská zpravodajská služba GRU "využívá specialisty, které má k dispozici," uvedl jeden západní zpravodajský představitel s odkazem na žoldáky.
Jak evropské země vyháněly stovky ruských špionů pracujících pod diplomatickým krytím, GRU a FSB začaly najímat "jednorázové" agenty – zločince, nezaměstnané, migranty a marginalizované osoby, které byly ochotné provádět sledování, žhářství, útoky a vandalismus za relativně nízké peníze. Wagnerovi žoldáci a zaměstnanci trollích továren, kteří dlouhodobě šíří dezinformace na Západě, se snadno přizpůsobili a ukázali se jako hrubý, ale velmi účinný nástroj pro GRU k dosažení tohoto cíle, uvedli vysocí evropští zpravodajští představitelé.
Podle jednoho z nich "mluví stejným jazykem" s potenciálními agenty. Jejich telegramové kanály jsou velmi zručné v tom, jak se umisťují, "znají své publikum," řekl další.
Takto byl na konci roku 2023 ve Velké Británii získán jednadvacetiletý Dylan Earle, který byl dříve přistižen při drobných trestných činech. Poté přitáhl čtyři další mladé lidi a společně s nimi zapálili sklad ve východním Londýně spojený s ukrajinskou společností. Earl také plánoval "spálit do základů" vinný butik a restauraci Jevgenije Čičvarkina.
Byl naverbován pouze v telegramových kanálech spojených s Wagnerem. Wagnerův žoldnéř, který se stal jeho kurátorem, ho pozval, aby se připojil k boji proti Západu, a napsal mu, že je "moudrý a inteligentní, navzdory svému mládí":
"Jsi naše dýka v Evropě a my tě důkladně nabrousíme. A pak ji začneme používat v vážných bitvách."
Earl na oplátku slíbil svému šéfovi, že se stane "nejlepším špionem, jakého jste kdy viděli".
Sabotáž v Londýně byla jednou z prvních v dlouhé sérii sabotážních činů v Evropě. Agentura Associated Press identifikovala nejméně 145 sabotáží, které zapadají do obrazu hybridní války rozpoutané Ruskem proti Západu.
Po žhářském útoku v Londýně začaly evropské zpravodajské služby postupně sestavovat obecný obraz různých případů sabotáže spáchaných po celé Evropě "jednorázovými" agenty najatými wagneristy. Tento přístup ruských speciálních služeb má však velkou nevýhodu. Náborem amatérů skrze prostředníky jako je Wagner ztrácejí ruské aktivity kompetenci a utajení. Dosud bylo zabráněno mnohem více útokům, než kolik jich bylo úspěšně provedeno.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse