Francouzský ministr zahraničí čelí trestnímu oznámení za nesprávné citování Francescy Albanese. Co Macinka? Ten to udělal taky
13. 2. 2026
Skupina právníků obviňuje Jeana-Noela Barrota z šíření nepravdivých informací a vystavení expertky OSN riziku útoků poté, co citoval výroky, které neřekla.
Francouzská skupina mezinárodních právníků podala stížnost u pařížského státního zástupce, v níž obvinila nejvyššího diplomata země z šíření nepravdivých informací o zvláštní zpravodajce OSN pro Palestinu Francesce Albanese.
A French group of international lawyers has filed a report with the Paris public prosecutor accusing the country's top diplomat of disseminating false information about the UN's special rapporteur on Palestine, Francesca Albanesehttps://t.co/Wezoxkpzyt— Middle East Eye (@MiddleEastEye) February 13, 2026
Asociace právníků za dodržování mezinárodního práva (Jurdi) ve čtvrtek oznámila, že podnikla právní kroky v návaznosti na komentáře francouzského ministra zahraničí Jeana-Noëla Barrota, který na začátku tohoto týdne vyzval Albanese k rezignaci na základě nesprávně citované verze jejího projevu v Dauhá ze 7. února.
Barrot reagoval na otázku poslankyně Renaissance Caroline Yadan, která předtím neprávem obvinila Albanese, že během virtuálního projevu na fóru Al Jazeera v hlavním městě Kataru označila Izrael za „společného nepřítele lidstva“.
Petr Macinka is lying. And also indirectly supporting ongoing genocide, of course. https://t.co/3oOFA050zf— Alex is fine (@Lacertko) February 13, 2026
Macinka promĕnil Ĉesko ve fašistický stát. Podpora izraelských válečných zločinů je nepromlčitelný válečný zločin. Skončí v Haagu. pic.twitter.com/JynKvTkVBM— Jan Čulík, University of Glasgow (@CulikOf) February 13, 2026
Expertka OSN použila výraz „společný nepřítel“ dvakrát ve svých projevech v Dauhá v únoru a prosinci v souvislosti s kritikou politických, vojenských a ekonomických sil, které umožnily a podporovaly genocidní válku Izraele proti Gaze.
„Nyní vidíme, že my jako lidstvo máme společného nepřítele a respektování základních svobod je poslední mírovou cestou, posledním mírovým nástrojem, který máme k dispozici, abychom znovu získali svou svobodu,“ uvedla Albaneseová ve svém projevu předneseném na dálku na Al Jazeera Forum dne 7. února.
V dřívějším projevu na fóru v Dauhá v prosinci řekla: „Palestina nám umožňuje vidět, co se stane se zákonem, když je v rukou moci. Palestina nám umožňuje vidět, co spojuje všechny nespravedlnosti; co se dějí v Jemenu, Súdánu, Kongu a také v místech, kde chudoba nebyla tak zakořeněná jako dnes, včetně Západu. Máme společného nepřítele a musíme se mu postavit, kde politika slouží ekonomickým zájmům.“
Jurdi uvedla, že výroky ministra před Národním shromážděním dne 11. února vyvolaly obavy z „šíření zjevně nepřesných informací ze strany veřejných orgánů“.
Barrot v projevu před parlamentem uvedl, že Francie „jednoznačně odsuzuje pobuřující a zavrženíhodné výroky“ Albaneseovéo, které podle něj nebyly namířeny „proti izraelské vládě, ale proti Izraeli jako národu a státu“.
Popsal ji jako „politickou aktivistku, která podněcuje nenávistné projevy“ a oznámil, že Francie bude požadovat její rezignaci na příštím zasedání Rady OSN pro lidská práva příští týden.
„Tři evropské vlády mě obviňují – na základě výroků, které jsem nikdy neřekla – s takovou zákeřností a přesvědčením, jaké nikdy nepoužily proti těm, kteří za 858 dní zavraždili více než 20 000 dětí.“
– Francesca Albanese
Jurdi tuto charakteristiku popírá. Ve svém prohlášení organizace uvedla, že přezkoumání všech výroků Albanese ukazuje, že „nikdy neoznačila Izrael za společného nepřítele lidstva“ a že tato fráze se místo toho vztahovala na „systém, ve kterém politika slouží ekonomickým zájmům“.
Jurdi dodala, že tyto komentáře byly součástí širší právní a strukturální analýzy údajných porušení mezinárodního práva v Gaze a byly učiněny výhradně v rámci jejího mandátu OSN.
Albaneseová také čelila v uplynulém týdnu výzvám k rezignaci ze strany německého a italského ministra zahraničí kvůli stejným výrokům.
„Tři evropské vlády mě obviňují – na základě výroků, které jsem nikdy neřekla – s takovou zákeřností a přesvědčením, jaké nikdy nepoužily proti těm, kteří za 858 dní zabili více než 20 000 dětí,“ napsala Albanese na X s odkazem na zabíjení palestinských dětí izraelskou armádou v Gaze od října 2023.
„Zjevné zkreslení“
Jurdi poznamenaal, že částečné výňatky z vystoupení Albaneseové byly šířeny na sociálních médiích proizraelskou skupinou UN Watch v „zkrácené podobě“, která neodrážela celý kontext jejích výroků.
Tyto výňatky byly následně přeneseny veřejnými osobnostmi, včetně Yadana, což přispělo k tomu, co Jurdi popsala jako „zkreslený výklad“.
„Tím, že veřejně vykreslil tyto výroky jako nenávistné projevy nebo jako útoky na ‚Izrael jako národ a stát‘, se ministr pro evropské a zahraniční záležitosti dopustil jasného zkreslení jejich obsahu,“ uvedla Jurdi.
„Takové charakterizování, které pochází od veřejné autority a je vyjádřeno v institucionálním prostředí, může představovat šíření nepravdivých informací, protože připisuje expertce OSN výroky, které neučinila ani neschválila.“
Podle francouzského práva může šíření nepravdivých informací v dobré víře, které mohou narušit veřejný pořádek, představovat trestný čin. Jurdi sdělila státním zástupcům, že nepravdivé přiřazování prohlášení držiteli mandátu OSN může spadat do tohoto rámce.
Jurdi dále dodala, že podle mezinárodního práva jsou zvláštní zpravodajové OSN povinni vykonávat své funkce nezávisle a jsou chráněni za výroky učiněné v rámci výkonu svých povinností.
Veřejná výzva členského státu k rezignaci mandátáře podle ní představuje politický tlak, který je neslučitelný s touto nezávislostí.
Jurdi také varovala, že veřejné označení výroků Albaneseové za nenávistné a antisemitské by ji mohlo vystavit „zvýšenému riziku útoků, výhrůžek a nátlaku“, což by ohrozilo její osobní bezpečnost jako nezávislé odbornice.
V rámci svého mandátu vydala Albanese od října 2023 tři zprávy, v nichž označila izraelskou válku v Gaze za genocidu a odsoudila globální ekonomické a politické systémy, které izraelskou válku podporovaly.
V rozhovoru pro podcast Expert Witness Middle East Eye v listopadu, kde Albanese diskutovala o závěrech své nejnovější zprávy Gaza Genocide: A Collective Crime (Genocida v Gaze: kolektivní zločin), obvinila 63 států z umožnění porušování mezinárodního práva ze strany Izraele.
Uvedla, že navzdory drtivým důkazům o genocidě a masových zvěrstvech v Gaze a na okupovaném Západním břehu pokračují nejmocnější evropské státy, včetně Itálie, Německa a Francie, v poskytování diplomatické, vojenské a politické podpory Izraeli.
Albanese byla v červenci sankcionována administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s její prací na vyšetřování genocidy v Gaze. Sankce jí účinně znemožnily cestovat do USA a zmrazily její tamní majetek.
Komnstatovala, že sankce ji také odřízly od globálního finančního systému, mimo jiné tím, že jí znemožnily provádět běžné denní transakce.
Diskuse