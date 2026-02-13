Když Okamura hřímá o tvrdých trestech pro ty, kdo týrají zvířata, myslím na Putinem zmrzačené a zavražděné děti
13. 2. 2026 / Boris Cvek
Dovolte mi pár slov v duchu Swiftova Skromného návrhu, v němž doporučuje hlady umírajícím lidem v Irsku, aby prodávali své děti Angličanům na jídlo (bližší informace o tomto jednom z nejslavnějších textů evropské kultury si každý může najít třeba na wikipedii). Tedy začínám…
Úplně mnou otřáslo, když jsem slyšel předsedu Sněmovny Okamuru hřímat na obranu týraných zvířat. Jak ušlechtilé, chrabré, mužné! Viníci musejí být přísně potrestáni! To nelze trpět! Co jsou oproti tomu Putinem zmrzačené děti na Ukrajině, že?
Kdopak by se mohl kvůli pouhým dětem, lidským bytostem takto rozpálit, že? Znáte přece ty fotografie milovníka zvířat z Berghofu? Nějaké lidské bytosti, pche! A navíc: kdo je vlastně vinen? U týrání zvířat je to jasné, tam je viník, který zaslouží přísný trest. Ale když raketa nebo dron dítěti urvou hlavu nebo ruku, to už se musí více promyslet. Neprovokovalo náhodou Putina? Nebo rodiče tohoto dítěte neudělali něco Putinovi?
Nebo dokonce takzvaný kyjevský režim! Když kyjevský režim provokuje Putina, tak hlavy a ruce dětí prostě musejí lítat, to se rozumí. Na to lze reagovat pouze – samozřejmě s velkým zápalem ušlechtilosti a víry v právo a pravdu – že je třeba hned nastolit mír, hlavně nedávat napadeným zbraně, aby nemohli bránit své děti!
Pozn. JČ: Dodejme, že jde i o palestinské děti., Není to žádná děsuvá soutěž, ale Izraelci vyvraždili, zmrzačili a přiipravili o rodiče v Gaze daleko více dětí než Rusové v Ukrajině. Zabili mimo jiné i tisíce nemluvňat narozených od útoků ze 7. října. Nezapomínemjme na tro a něco dělejme!
