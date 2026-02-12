Českým poslancům se líbí masakrování dětí v Palestině
12. 2. 2026
TZ: Otevřený dopis českým zákonodárcům ve veci zabití Hind Rajab
- Dne 28. ledna byl všem českým zákonodárcům poslán otevřený dopis s výzvou k podpoře mezinárodního vyšetřování zabití pětileté Hind Rajab, stejně jako dalších palestinských civilistů během izraelského genocidálního útoku na Gazu.
Případ zabití Hind Rajab, který byl zpracován v mezinárodně oceňovaném snímku Hlas Hind Rajab, byl pokryt zpravodajskými kanály našich veřejnoprávních médií pouze marginálně.
OTEVŘENÝ DOPIS ČESKÝM ZAKONODÁRCŮM
K případu zabití Hind Rajab v Gaze
Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážené senátorky a vážení senátoři,
při dvouletém výročí zabití Hind Rajab se na Vás obracíme jakožto občané České republiky s naléhavým apelem, abyste veřejně a konkrétně začali řešit tento, jakož i další případy palestinských obětí v Gaze a zajistili, aby Česká republika svůj zahraničněpolitický postoj opřela o respekt k mezinárodnímu právu, nezávislé vyšetřování a zásady bez dvojích standardů.
Co se stalo 29. ledna 2024
Dne 29. ledna 2024 byla v Gaze zabita pětiletá Hind Rajab (nar. 3. května 2018) spolu se svou rodinou, strýcem Basharem Hamadou, tetou Ana’am Hamadou a jejich čtyřmi dětmi – Layan Hamadeh (15), Raghad Hamada (13), Sarah Hamada (cca 9) a Muhammad Hamada (11). Celkem tedy šest členů rodiny včetně Hind.
Rodina se v době útoku nacházela v oblasti, která byla izraelskou armádou označována jako tzv. „bezpečná zóna“, určená pro přesun a pobyt civilního obyvatelstva.
Hind se spolu se svou sestřenicí Layan ocitla v autě uprostřed palby; podle nahrávek tísňových hovorů obě identifikovaly přítomnost izraelské armády a přímou odpovědnost izraelských jednotek za střelbu na jejich vozidlo. Při pokusu o jejich záchranu zabili izraelští vojáci záměrně i dva zdravotníky Palestinského červeného půlměsíce, Yousefa Zeina (al-Zeino) a Ahmeda al-Madhouna.
Forenzní analýzy zaznamenaly, že vozidlo s malou Hind bylo rozstříleno přibližně 335 zásahy, a expertízy potvrzují, že palba byla vedena z izraelského tanku Merkava IV, který neměl žádné vojenské opodstatnění střílet na civilní vozidlo.
Identifikace jednotky a velení
Nadace Hind Rajab Foundation (HRF) spolu s investigativním dokumentem Al Jazeery identifikovaly vojenskou jednotku a její velení, která byla podle důkazů spojena s tímto vražedným útokem a předala tyto informace Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC).
Tento válečný zločin se odehrál pod velením 401. obrněné brigády izraelské armády (IDF). Podplukovník Beni Aharon, tehdejší velitel 401. obrněné brigády, je jmenován jako hlavní odpovědná osoba za velení operací, během níž byla Hind s rodinou zabita. Přímo pod brigádou operoval 52. obrněný prapor, jehož velitelem byl plukovník Daniel Ella. Multinárodní složení osádky tanku, označované jako Vampire Empire Company, vedené majorem Seanem (Shon) Glassem, bylo podle dokumentů HRF jednotkou, která měla přímý vliv na to, že palba byla vedena na civilní vozidlo a poté i na sanitku. Někteří z osádky tanku byli identifikováni jménem, například Itay Cukierkopf (Itay Choukirkov), voják s dvojím občanstvím (izraelským a argentinským), který je v Argentině soudně stíhán. Celkově HRF podala k ICC 120stránkový dokument, kde je uvedeno 24 jmen izraelských velitelů spojených s touto událostí.
Proč je to důležité
Tento případ vyvolal řadu mezinárodních právních podání u ICC a po světě pokračující výzvy k vydání zatykačů na zodpovědné osoby.
Organizace Forensic Architecture a další nezávislé skupiny identifikovaly vojenské pozice, satelitní snímky a audiozáznamy, které potvrzují přítomnost izraelských tanků a nepřítomnost ozbrojených palestinských bojovníků v místě incidentu.
Naše žádost
Vyzýváme Vás, aby Česká republika:
- Vyzvala k transparentnímu, nezávislému vyšetřování případu Hind Rajab a souvisejících úmrtí civilistů a zdravotníků v Gaze;
- Podpořila zapojení mezinárodních mechanismů, včetně ICC, OSN a dalších nestranných orgánů, k objasnění odpovědnosti za izraelské válečné zločiny v Gaze
- Zdůraznila apolitičnost právních postupů a respekt k lidským právům bez dvojích standardů;
- Ve svých zahraničněpolitických stanoviscích trvala na posílení ochrany civilistů a zdravotnických pracovníků v ozbrojených konfliktech;
- Oficiálně a viditelně podpořila iniciativy usilující o spravedlnost, včetně podpory mezinárodních právních řízení a nezávislých vyšetřování.
Závěr
Tento případ není jen jedním z mnoha tragédií ve světových konfliktech. Je to případ, který prověřuje závazek mezinárodního práva před politickou mocí a jejími přístupy. Česká republika, s dlouhou tradicí respektu k právu, má možnost stát se hlasem, který nepřipouští beztrestnost a dvojí měřítka.
Děkujeme Vám za pečlivé zvážení tohoto dopisu a očekáváme Vaši reakci a případné kroky k posílení práva, spravedlnosti a lidské důstojnosti.
V Praze 28. ledna 2026
Jana Ridvanová, Sdružení Přátelé Palestiny
Zdeněk Jehlička, ISM – Mezinárodní hnutí solidarity, Česká republika
