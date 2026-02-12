Maďarsku byla podle maďarského premiéra Orbána vyhlášena válka
12. 2. 2026 / Boris Cvek
Tak Maďarsko podle premiéra Orbána musí čelit tomu, že mu byla vyhlášena válka. Kdopak by to asi tak mohl být? Rusko se svou každodenně vraždící agresí na Ukrajině? Ne, je to Evropská komise, Brusel. Ano, Evropská komise podle Orbána vyhlásila Maďarsku válku. Jak to udělala? Zveřejnila plán na částečné členství Ukrajiny v Evropské unii.
Čili pokud Evropská komise chce – beztak jde jen o plané fráze – aby Ukrajina byla částečně členem Evropské unie už v roce 2027, je to vyhlášení války Maďarsku. V plánu se totiž počítá s tím, že Orbán prohraje na jaře v Maďarsku volby. Pokud by neprohrál, má být Maďarsku odňato hlasovací právo (pro přijetí Ukrajiny do EU musí být jednomyslnost). Orbán tvrdí, že Brusel ignoruje přání maďarského lidu a chce odstranit maďarskou vládu za každou cenu. Takže máme v EU válku.
Samozřejmě můžeme vycházet z toho, že Orbán nechá proběhnout volby regulérně, prohraje je, čili nechá se odstřihnout od mafiánské moci, která z jeho rukou prorůstá celý stát – a pak se nechá zavřít do vězení. Možná se mu tam ale tak moc nechce, a proto mluví o válce. Ano, je to šílené, ale doba je šílená, i komentátoři a analytici a experti zešíleli, takže pokus o rozklad EU by byl bohužel docela logický. Vlastně Trump a Orbán jednají promyšleně a chladnokrevně. Otázka je, jak se k tomu postaví další „patrioti“ z Orbánovy frakce v EU.
Česko má samozřejmě svou misi zničit green deal, což asi nepůjde jinak – má-li to být míněno vážně – než zničením EU jako takové. Evropský parlament právě poměrem 413 proti 226 hlasů potvrdil pokračování green dealu. A není to nic divného. Německo, Francie, Skandinávie, Benelux jsou spolu na jedné lodi. Česko jim samozřejmě chce vysvětlit, že ničemu nerozumějí a musejí se podřídit našim zájmům. Je to jejich povinnost! Blázni, nechápou to. Nepodívají se pořádně na to, jak jsme daleko před nimi. Tak pojedou dále a nechají nás směřovat s Orbánem do Ruska. Tam nic jako green deal nebo právní stát přece nehrozí.
Když se Orbán podívá do Bruselu, vidí tam hrůzu války. Když se podívá na Ukrajinu, vidí oprávněné ruské zájmy. Ostatně už na jaře 2024 po návštěvě Trumpa v Mar-a-Lago to řekl jasně, jak lze ukončit válku na Ukrajině: Trump jí, Ukrajině, nedá ani penny. To jim, Trumpovi i Orbánovi, přijde zcela v pořádku.
Ostatně Financial Times právě rozvířily mediální pozornost zprávou o tom, že Trump skončí s veškerou podporou Putinem zmučené zemi (ona už, zdá se, žádná není kromě snad zpravodajských informací, bez nichž by ale asi Ukrajina měla velké problémy), pokud do května nebudou na Ukrajině volby. Těžko říci, co je na tom pravdy. Trump konsistentně projevovaný a chytře uskutečňovaný zájem na kapitulaci Ukrajiny má, o tom nemůže být pochyb, proto jsou taky s Orbánem takoví kámoši. Teď už zbývá jen upřít pozornost jako na největšího škůdce a agresora na Brusel. Vyhlásil válku Maďarsku! Co se ještě stane do maďarských voleb?
