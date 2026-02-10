Kauza Epstein: Británie: Král Karel konstatoval, že bude ochoten v případě svého bratra Andrewa spolupracovat s policií
10. 2. 2026
čas čtení 8 minut
Moderátorka: V pondělí večer došlo k mimořádnému zásahu do skandálu Epstein ze strany samotného krále. Král Karel vyjádřil hluboké znepokojení nad odhalením o svém bratrovi a řekl, že královská rodina je připravena plně spolupracovat s jakýmkoli policejním vyšetřováním. Donutí to bývalého prince, aby souhlasil s odhalením toho, co ví?
Král nyní jasně vyjádřil svou, cituji, „hlubokou znepokojenost“ nad obviněními ohledně chování Andrewa Mountbattena Windsora. Královo sídlo Buckinghamský palác uvedlo, že král Karel bude připraven spolupracovat s policií, pokud bude ohledně těchto obvinění osloven. Policie Thames Valley potvrdila, že prověřuje tvrzení, že králův bratr sdílel důvěrné zprávy ze své funkce obchodního vyslance Spojeného království se sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem. Tady je náš korespondent pro vnitřní záležitosti, Simeon Brown.
Reportér: Mělo to být pro krále běžné veřejné vystoupení, ale odhalení v Epsteinově dokumentaci znamenají, že nejvyšší člen firmy je nyní konfrontován s jednou otázkou. Epsteinova dokumentace odhalila hluboký osobní vztah mezi pedofilem a princem. Dnes jsou odhalení, která ukazují, že bývalý vévoda sdílel důvěrné státní informace, předmětem policejního vyšetřování pro podezření z Andrewova pochybení ve veřejné funkci.
V tomto e-mailu byly dokumenty, které bývalý princ získal ve své oficiální funkci obchodního vyslance, okamžitě sdíleny s Jeffreyem Epsteinem. Zde bývalý princ posílá e-mail Epsteinovi. V příloze je důvěrná zpráva vypracovaná Provinčním rekonstrukčním týmem v afghánské provincii Helmand pro mezinárodní investiční příležitosti. Zveřejněné informace ukazují určitý vzorec.
Následuje trestní vyšetřování Petera Mandelsona za stejný druh zveřejnění informací jako Andrew Mountbatten-Windsor.
Nejzávažnější obvinění proti bývalému princi však stále unikají policejnímu vyšetřování. Virginia Giffray tvrdila, že byla Jeffreyem Epsteinem prodána k sexu s členem královské rodiny, ale londýnská Metropolitní policie nikdy nezahájila trestní vyšetřování, i když se zvyšuje hlasitá podpora obětí Epsteina, včetně samotné královské rodiny.
Mluvčí Kensingtonského paláce uvedl, že princ William a princezna Catherine jsou hluboce znepokojeni pokračujícími odhaleními a že jejich myšlenky jsou pevně s oběťmi. V jejich prohlášení však nebyl jmenován Jeffrey Epstein ani strýc prince Williama, muž čelící několika obviněním. A vzhledem k tomu, jak důrazně Buckinghamský palác původně bývalého prince bránil, je otázkou, kterou si kladou vyšší členové jeho rodiny, co vědí nyní? A co věděli tehdy?
Existují vážné důvody se domnívat, že zesnulá královna, Karel a William si byli všichni vědomi těchto obvinění, která sahají desítky let zpět. Je tedy třeba se ptát, co věděli, kdy a proč kryli Andrewa a tím mu umožnili pokračovat v tom, co dělal posledních dvacet let.
Ale když král navštívil v pondělí jednoho výrobce sýrů, Buckinghamský palác jakékoli obvinění ze spiknutí odmítl a skandál zanechal hořkou pachuť. Dnes palác v prohlášení uvedl, že král slovy i činy projevil znepokojení nad chováním pana Mountbattena-Windsora a že pokud se na něj obrátí policie z Thames Valley, kde Andrew bydlel, je připraven ji podpořit. Policie se však ohledně obvinění neozvala, Andrew sdílel důvěrné zprávy s Epsteinem. Bývalý princ vždy popíral nejzávažnější obvinění ze sexuálního zneužívání, ale každý den se objevují nové dokumenty, které odhalují další souvislosti. A pokud byl Andrew Mountbatten-Windsor kdysi chráněn královnou, dnes jeho starší bratr prohlásil, že bývalý princ je na to sám.
Moderátorka: Nyní se ke mně připojuje historička královské rodiny Tessa Dunlop. Slovo „mimořádný“ je nadužíváno, ale tady se jedná se o mimořádný zásah krále, že?
Tessa Dunlop: Ano. A myslím, že to, co se odehrálo během posledního týdne, je mimořádný rozpor mezi tím, jak se vláda sama požírá kvůli jmenování Petera Mandelsona velvyslancem v USA, vzhledem k jeho známým vazbám na Epsteina, zatímco královská rodina se zdála být schopna projít bez povšimnutí. Ve skutečnosti mám z důvěryhodného zdroje informaci, že když Keir Starmer na zpáteční cestě ze své cesty do Číny bez rozmyslu prohlásil, že aby se skutečně soustředil na oběti, měl by Andrew svědčit, nebo něco v tom smyslu, královská rodina byla velmi nespokojená, že se Starmer nejprve neporadil s palácem. No, uplynul týden a situace se změnila, byly učiněny dva neúspěšné pokusy o řešení této záležitosti a Edward byl samozřejmě donucen reagovat v Dubaji. A pak dnes ráno přišlo takové neprohlášení od prince a princezny z Walesu, které nám připomnělo, že tato fraška už nemůže pokračovat a že král musí jednat.
Moderátorka: Otázka ale zní, proč až teď, že?
Tessa Dunlop: Myslím, že je to výsledek toho, co se dosud dělo. Máme tu mimořádnou paralelní historii, kdy na jedné straně je Peter Mandelson pod palbou kritiky a stejně tak vláda a Labouristická strana, které s ním jsou spojeny. A zároveň se zdá, že stejná pravidla neplatí pro muže, který je nyní soukromou osobou, Andrewa Mountbattena-Windsora. Stojí za to mít na paměti biblické mantry, podle kterých královská rodina funguje od roku 1867, kdy Walter Bagehot řekl, že nesmíme dopustit, aby se "na kouzlo vrhlo denní světlo". To je teď třeba zcela zvrátit. Obava však je, že pokud se to zvrátí, jak královská rodina ustojí výslechy? Mám na mysli například jejich zdanění, způsob, jakým se vyhýbají finanční odpovědnosti. Existuje mnoho otázek ohledně toho, kdo přesně platí za Marsh Farm, soukromé finance krále. Ale pokud mu byly poskytnuty daňové úlevy, pak za Marsh Farm platíme ve skutečnosti my. Stejně tak je pod zámkem až do roku 2065 Andrewova dokumentace jako obchodního vyslance. Kdyby byl obyčejnou laickou osobou, byla by k dispozici veřejnosti k nahlédnutí do 20 let.
Moderátorka: Chtěla bych se vás zeptat, je vám jasné, o čem přesně král dnes mluví? Když říká, že jsme připraveni spolupracovat s jakýmkoli vyšetřováním, mluví o jakémkoli vyšetřování, včetně vyšetřování sexuálních obvinění, samozřejmě, Andrewa Mountbatten-Windsora? Který vše popírá, nebo jen o obchodních detailech, které se momentálně prošetřují?
Tessa Dunlop: Myslím, že se to týká konkrétně role Andrewa jako obchodního vyslance a skutečnosti, že mohlo dojít ke zneužití veřejné funkce. Mimochodem, je důležité připomenout, že pokud bude Andrew nakonec postaven před soud, bude to kvůli otázce zneužití veřejné funkce, a ne kvůli ženám a obviněním ze znásilnění a sexuálního obtěžování, což připomíná, jak těžké je postavit před soud převážně mužské pachatele. Připomíná to samozřejmě, že v případě znásilnění nebo sexuálního obtěžování jsou hlavními svědky obviněný a žalobce a šance budou vždy na straně muže. A myslím si, že s odstupem času budeme na Virginii Giuffre, tragicky zesnulou Virginii Giufre, vzpomínat jako na jednu z velkých osobností, které změnily pravidla hry na počátku 21. století.
