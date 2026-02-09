Portugalsko sází na jistotu
9. 2. 2026 / Fabiano Golgo
Portugalsko právě potvrdilo to, co průzkumy jen šeptaly a o co evropský zdravý rozum prosil: politika jako velkolepá show, dohnaná do krajnosti, publikum dříve či později unaví. António José Seguro, muž, o kterém si mnozí mysleli, že byl politicky pohřben už před deseti lety, se vrací. Ne jako mesiáš, ale jako institucionální sedativum. V Evropě, která se zmítá mezi politikou a la TikTok a hospodským populismem, si Portugalci zvolili hasicí přístroj.
Segurovo vítězství se ziskem 67,12 % hlasů není jen číslo; je to políček v rukavičce všemu tomu mediálnímu hluku. Zatímco jeho soupeř, pravicový radikál André Ventura, se snažil kampaň proměnit v další epizodu reality show o „konci západní civilizace“, Seguro zůstal věrný svému jménu (slovo seguro znamená v portugalštině „jistý“ či „bezpečný“). V zemi zkoušené nedávnými ničivými bouřemi se příslib „metody a řádu“ ukázal jako mnohem atraktivnější než charisma z pochybných barů.
Pokud byl dosavadní prezident Marcelo Rebelo de Sousa symbolem „selfíček“ a neustálé přítomnosti v médiích, Seguro přichází jako symbol strategické zdrženlivosti. Zatímco Marcelo udělal z prezidentského paláce Belém (sídlo hlavy státu v Lisabonu) televizní studio, Seguro slibuje vrátit úřadu důstojnost pracovny. Je to vítězství věcnosti nad neustálým komentováním všeho a všech. Země, vyčerpaná tím, že věděla, co měl její prezident k snídani nebo co si myslí o posledním fotbalovém gólu, masivně hlasovala pro mlčení.
Historický rekord v počtu hlasů, kterým Seguro překonal i legendárního Mária Soarese, v sobě nese ironii. Seguro byl zvolen s podporou oněch „elit“, na které Ventura tak útočil. Ale byl to „lid“ – onen koncept, na který si extrémní pravice nárokuje monopol – kdo mu dal nejsilnější legitimitu v historii portugalské demokracie. Ukázalo se, že Portugalci dávají přednost elitě, která umí číst v ústavě, před populismem, který umí číst jen scénáře skandálů.
Vztah mezi novým nájemníkem prezidentského sídla v Belému a pravicovou vládou Luíse Montenegra, která sídlí v nedalekém paláci São Bento, bude navzdory volební diplomacii napínavý. Seguro už varoval: „Nebudu opozicí, budu náročným partnerem.“ V překladu z politické hantýrky to znamená, že vláda může počítat s jeho loajalitou k ústavě, ale ne s pasivitou. Nový prezident nebude rozpouštět parlament jen proto, že se obrátil vítr, ale bude klást nepříjemné otázky, kterým se současná exekutiva vyhýbá.
Stabilita, kterou Seguro prosazuje, není stabilitou bažiny, kde se nic nehýbe, ale stabilitou kompasu, který drží loď v kurzu. Tím, že zaručil, že nebude zbytečně vyvolávat předčasné volby, bere Venturovi jeho nejoblíbenější hračku – permanentní krizi. Je to vítězství muže z venkova, který ví, že půda nese plody pomalu, nad rychlostí internetových algoritmů.
António José Seguro přichází do prezidentského úřadu s legitimitou někoho, kdo prošel politickou pouští, ale neztratil směr. Pro Portugalsko nastává čas střízlivosti. Pro ostatní svět je to lekce: někdy ten správný prezident není ten, kdo křičí nejhlasitěji, ale ten, kdo zaručí, že i druhý den ráno budou státní instituce fungovat.
V Portugalsku, stejně jako v ostatní Evropě mistrně ovládla krajní pravice umění zneužívat téma imigrace k probouzení nejnižších pudů – teritoriality a tribalismu. Tato rétorika je známá: jde o „hrozbu“ národní identitě, kterou je třeba odrazit, aby byla zachována duše země.
Pokud se však podíváme na portugalský případ podrobněji, zjistíme, že logika stran jako Chega se hroutí mnohem rychleji než u jejich spojenců ve Francii, Německu nebo Nizozemsku. V těchto zemích se populistický argument často opírá o domnělý „střet civilizací“ – tvrzení, že muslimská imigrace přináší kulturu, která je v přímém rozporu se sekulárními evropskými hodnotami. Tamní pravicoví voliči často uznávají, že kontinent potřebuje pracovní sílu, aby ekonomicky nezkolaboval, ale bojí se trvalé změny své společenské DNA.
V Portugalsku však tento argument o „obraně kultury“ naprosto selhává. Hlavním terčem nenávisti zde totiž nejsou „cizí“ kultury ze vzdálených světů, ale Brazilci a Afričané z bývalých kolonií – tedy lidé, kteří mluví stejným jazykem, vyznávají stejné náboženství a sdílejí historii hluboce propletenou s tou portugalskou. Ironie je v tom, že ona „hlučnost“ nebo „chaotičnost“, kterou krajní pravice imigrantům vyčítá, je často k nerozeznání od temperamentu samotných Portugalců. Na rozdíl od severní Evropy, kde může dojít k reálnému střetu mezi uzavřenou místní kulturou a expresivnějším stylem přistěhovalců, Portugalci a lidé z bývalých kolonií, kteří mluví portugalsky, fungují na stejné kulturní frekvenci.
To odhaluje cynickou pravdu: obavy krajní pravice o chování a integraci jsou jen pohodlnou fikcí. Když imigrant vypadá jako vy, modlí se jako vy a mluví vaším mateřským jazykem, tvrzení o „ochraně kultury“ se ukazuje jako prázdná záminka pro čirou xenofobii. Dokazuje to, že cíl nemusí být skutečně „jiný“, aby mohl být nenáviděn; stačí, aby byl označen za „toho druhého“.
V Portugalsku tak krajní pravice nebrání způsob života před vnější hrozbou, ale pouze rozdmýchává nízkou zášť, aby sklidila hlasy ze stínů tribalismu. Ukazuje se, že pro populisty je dobrá jakákoliv výmluva, pokud dokáže živit oheň rozdělené společnosti.
