Epstein
8. 2. 2026
čas čtení 4 minuty
Jan Bělíček:
Jeffrey Epstein v politickém a společenském životě evidentně působil jako někdo, kdo dokáže ostatním poradit, jak se vyhnout daním, jak „daňově optimalizovat“. Přesně o tom mluví v rozhovorech americký technofeudalista a miliardář Peter Thiel, když v podcastech vysvětluje, proč s Epsteinem vůbec komunikoval. Hledal prý rady ohledně svých finančních operací a chtěl se vyhnout placení daní – a vůbec mu nepřipadá divné o tom takto veřejně mluvit. Nešlo ale jen o „ekonomické rady“, Epstein využíval své konexe a lidé se na něj obraceli, když potřebovali něco získat, když chtěli lepší pracovní místo, případně když potřebovali dostat své potomky na prestižní univerzity jako Harvard, Stanford nebo MIT.
Je načase si přiznat, že konspirace o globalistických elitách zneužívajících nezletilé dívky a obchodujících s nimi, bohužel stojí na reálných základech. V emailech se dokonce o dívkách kódovaně mluví jako o pizzách, což je jeden ze základu takzvané Pizzagate a konspirační teorie QAnon. Realita nemá v tomto případě ke konspiraci zas tak daleko. Pokud chtěl někdo v New Yorku jako finančním centru Spojených států a potažmo i světa rychle získat vliv a moc, obrátil se na Jeffreyho Epsteina, který mu mohl významně pomoci. Epstein dokonce některým lidem píše, ať mu raději zavolají, protože nechce, aby byla tato konverzace někde uložená. O čem asi mluvili telefonicky?
V emailech jsem se dočetl, jak Noam Chomsky Epsteinovi radí, jak by se měl bránit proti „pomluvám“, že je hlavou spolku pedofilů obchodujících s dětmi. Trumpův bývalý hlavní poradce Steve Bannon mu zase navrhuje, aby se postavil do pozice někoho, kdo proti zneužívání nezletilých dívek bojuje na mezinárodní úrovni a že právě to by mu mohlo pomoct vylepšit reputaci. Je opravdu děsivé si číst, jak se nejmocnější a nejvlivnější lidé světa domlouvají na tom, jak nejlépe zahladit své průsery a často i kriminální jednání.
Bannon dokonce Epsteina žádá o pomoc s hledáním finančních prostředků pro podporu krajně-pravicových sil v Evropě. Mluví o tom, že je potřeba pomoci Marine Le Pen ve Francii, fašistovi Matteu Salvinimu, s nímž se tento týden v Itálii setkal i Andrej Babiš, a že je potřeba urychlit nacionalistickou a krajně-pravicovou kontrarevoluci v Evropě. Což je ostatně myšlenka, kterou současná americká vláda stále ještě neopustila a bude na ní dále pracovat.
Elon Musk Epsteinovi v emailech opakovaně píše, že by se rád podíval na jeho ostrov a ptá se ho, kdy tam bude „ta nejdivočejší párty“. Bill Gates si z ostrova přivezl pohlavní chorobu a pak nutil svou ženu konzumovat lék proti této nemoci, aniž by jí o čemkoli vůbec řekl. Stovky obětí Epsteina stály právě proti těmto nejmocnějším lidem světa a ti udělali všechno proto, aby jejich svědectví nikdo nebral vážně. Ze strany těchto žen to bylo neskutečně odvážné a teď konečně pociťují alespoň částečné zadostiučinění, přestože se jim Trumpova administrativa „odvděčila“ tím, že u řady z nich propálila jejich identitu. Spravedlnosti se těmto ženám ovšem stále nedostalo.
Na Epstein Files se zkrátka jasně ukazuje, že pro superbohaté a supervlivné platí úplně jiná pravidla, než pro nás ubohé a chudé smrtelníky. Pokud chcete vědět, jak před státem co nejlépe ulít pár miliard, zavolejte Epsteinovi. Potřebujete poradit s nějakým průšvihem? Zavolejte Jeffreymu a on už vás s někým propojí a váš problém pomůže vyřešit. Filmový producent Barry Josephson ve zveřejněných materiálech píše, že se mu moc líbila Epsteinova otázka, jak je možné se „kompletně zbavit chudých lidí,“ kterou adresoval Billu Gatesovi.
Skrze tyto komunikace prosvítá ideologie dělící lidi na mocné, úspěšné a na ty ostatní, které je možné vytěžit, zneužít nebo kterých by bylo nejlepší se úplně zbavit.
Takové uvažování bohužel není mezi americkou tech elitou zas tak překvapivé a úvahy Petera Thiela, Curtise Yarvina a dalších technofeudálů jdou přesně tímto směrem. Pro žádnou společnost, ani českou, každopádně není prospěšné, aby v ní úzký okruh lidí držel tak velkou moc a tak obrovské množství finančních prostředků. Epstein Files tak přinášejí opět úplně nový set argumentů pro vytvoření jiného typu společnosti, který proti takto obří koncentraci moci a peněz aktivně bojuje.
