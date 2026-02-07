Další propad amerických médií: NBC zcenzurovala bučení veřejnosti proti Vanceovi
7. 2. 2026
- Viceprezident se v Miláně setkal s nepřátelským přijetím
- Americký televizní přenos vystřihl projev nesouhlasu davu
Americký viceprezident JD Vance byl při svém vystoupení na zahajovacím ceremoniálu zimních olympijských her v Miláně v pátek uvítán bouřlivým bučením a pískotem, ačkoli americkým divákům sledujícím přenos NBC se toto přijetí nedostalo.
Když rychlobruslařka Erin Jackson vedla tým USA do stadionu San Siro, byla uvítána jásotem. Když však televizní kamery zabraly Vance a jeho manželku Ushu, ozvaly se pískot, posměšky a sporadický potlesk z davu. Reakce byla zobrazena v přenosu kanadské televizní stanice CBC, kde jeden komentátor řekl: „Tady je viceprezident JD Vance a jeho manželka Usha – ups, to nejsou... ehm... to je spousta pískotu pro něj. Pískání, posměšky, nějaký potlesk.“
Sean Ingle z deníku The Guardian byl také přítomen na ceremoniálu a všiml si pískotu, stejně jako Christine Brennan z deníku USA Today. V přenosu NBC však pískot nebyl slyšet ani komentován, když se Vance objevil na obrazovce, a komentátoři pouze řekli „JD Vance“. To však nezabránilo tomu, aby se záznam pískotu šířil a sdílel na sociálních médiích v USA. Bílý dům zveřejnil klip, na kterém Vance tleská v přenosu NBC bez jakéhokoli pískotu.
Pátek nebyl prvním případem, kdy se objevily snahy zabránit americkým divákům, aby byli svědky nesouhlasu s Trumpovou administrativou. Na zářijovém US Open organizátoři turnaje požádali vysílací společnosti, aby nezobrazovaly reakci diváků na Donalda Trumpa, který se zúčastnil finále mužů. Část zprávy zněla: „Žádáme všechny vysílací společnosti, aby se zdržely zobrazování jakýchkoli protestůnebo reakcí v souvislosti s účastí prezidenta v jakékoli funkci.“
V pátek v Miláně protestovaly stovky lidí proti přítomnosti agentů americké imigrační a celní služby (ICE) na letošních olympijských hrách. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že na hrách bude přítomno několik federálních agentur, včetně ICE, aby pomohly chránit americké návštěvníky. Ministerstvo zahraničí uvedlo, že jednotka ICE v Itálii je oddělená od těch, které se podílejí na imigračních represích ve Spojených státech.
Před ceremoniálem freestylový lyžař Hunter Hess řekl, že má smíšené pocity z toho, že reprezentuje USA v současné politické situaci.
„Je zřejmé, že se děje spousta věcí, které se mi nelíbí,“ řekl. „To, že nosím vlajku, neznamená, že zastupuji vše, co se děje v USA.“
Vance nebyl jediný, kdo sklidil negativní reakce. Čtyři sportovci zastupující Izrael byli při svém vystoupení na zahajovacím ceremoniálu přivítáni jak pískotem, tak jásotem.
Pozoruhodné je, že zatímco Rusko je právem z olympijských her vyřazeno, zločinecký Izrael ne.
Zdroj v angličtině ZDE
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse