Důkazy, že Epstein byl ruský agent
6. 2. 2026
Zde je důkaz, že Epstein byl ruským agentem:
- jeho přítelkyně byla dcerou agenta Mossadu
- jeden z jeho nejlepších přátel byl izraelský právník
- další z jeho nejlepších přátel byl bývalý izraelský premiér
- setkal se se současným izraelským premiérem
- vysoký izraelský špion u něj pobýval po několik týdnů
- přítel ho pozval, aby vzal své dívky do Izraele
- uprchl do Izraele, když byl obviněn ze sexuálních zločinů proti nezletilé osobě
- byl vyfotografován v tričku IDF
- byl financován proizraelskými fanatiky
- pracoval pro Rothschildy
- daroval peníze proizraelským studentským skupinám
- byl zodpovědný za „proizraelskou filantropii“ skupiny Wexner
- podporoval izraelské osadnické projekty
- všichni jeho přátelé byli sionisté
- o nežidech hovořil hanlivě jako o „gójích“
- podílel se na izraelských diplomatických snahách
- zprostředkovával bezpečnostní dohody pro Izrael
- jeho cílem bylo profitovat z režimních změn na Blízkém východě
- bývalý izraelský zpravodajský důstojník řekl, že provozoval honeypot pro Izrael
- jeho obchodní partner potvrdil, že provozoval honeypot pro Izrael
- jedna z jeho obětí potvrdila, že provozoval honeypot pro Izrael
Jak vidíte, vše bylo provedeno ve prospěch Ruska. Neexistuje žádné jiné vysvětlení.
