Důkazy, že Epstein byl ruský agent

6. 2. 2026

Zde je důkaz, že Epstein byl ruským agentem: 
- jeho přítelkyně byla dcerou agenta Mossadu 
- jeden z jeho nejlepších přátel byl izraelský právník 
- další z jeho nejlepších přátel byl bývalý izraelský premiér 
- setkal se se současným izraelským premiérem 
- vysoký izraelský špion u něj pobýval po několik týdnů 
- přítel ho pozval, aby vzal své dívky do Izraele 
- uprchl do Izraele, když byl obviněn ze sexuálních zločinů proti nezletilé osobě
 - byl vyfotografován v tričku IDF 
- byl financován proizraelskými fanatiky 
- pracoval pro Rothschildy 
- daroval peníze proizraelským studentským skupinám 
- byl zodpovědný za „proizraelskou filantropii“ skupiny Wexner 
- podporoval izraelské osadnické projekty 
- všichni jeho přátelé byli sionisté 
- o nežidech hovořil hanlivě jako o „gójích“ 
- podílel se na izraelských diplomatických snahách 
- zprostředkovával bezpečnostní dohody pro Izrael 
- jeho cílem bylo profitovat z režimních změn na Blízkém východě 
- bývalý izraelský zpravodajský důstojník řekl, že provozoval honeypot pro Izrael 
- jeho obchodní partner potvrdil, že provozoval honeypot pro Izrael
 - jedna z jeho obětí potvrdila, že provozoval honeypot pro Izrael 

Jak vidíte, vše bylo provedeno ve prospěch Ruska. Neexistuje žádné jiné vysvětlení.



