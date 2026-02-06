Slavný herec Sir Ian McKellen (86) cituje zpaměti Shakespearův monolog na obranu imigrantů
6. 2. 2026
V rozhovoru se Stephenem Colbertem v televizi CBS tento týden:
Sir Ian McKellen at 86 expertly reciting Shakespeare last night! pic.twitter.com/LQqOiVP7EQ— Tolkien World (@TolkienWorldG) February 5, 2026
Slavný britský novinář John Simpson k tomu napsal:
Myslím, že je to naprosto úžasné – Shakespeare a Sir Ian McKellen hájí slušnost, laskavost a civilizované normy ve světě plném hněvu a brutality.
Český překlad Shakespearova monologu viz níže:
Sir Ian McKellen: Mladý právník Thomas More má za úkol potlačit nepokoje. Vše se odehrává před 400 lety a v Londýně propukají nepokoje. V ulicích se shromáždil dav, který si stěžuje na přítomnost cizinců v Londýně, čímž myslí nedávné přistěhovalce, kteří sem dorazili.
Křičí, stěžují si a říkají, že přistěhovalci by měli být posláni zpět domů, odkud přišli.
Úřady vysílají tohoto mladého právníka, Thomase Moora, aby potlačil nepokoje, což se mu podaří dvěma způsoby. Jednak tím, že řekne, že takto se bouřit nelze, je to proti zákonu, takže buďte zticha, mlčte.
A také, protože jde o Shakespeara, apeluje na jejich lidskost.
Abychom to mohli nastavit, potřebujeme někoho, kdo bude křičet, že cizinci by měli být odstraněni.
Mohl by to někdo udělat?
(Obecenstvo kříčí: "Pryč s cizinci! Odstraňte je!)
Sir Ian McKellen: "Odstraňte je! A pochopte, že váš hluk zničil veškerou majestátnost Anglie. Představte si, že vidíte ubohé cizince, s dětmi na zádech, s chudým zavazadlem, jak se plahočí k přístavům a pobřeží, aby se dostali na loď, a že vy sedíte jako králové ve svých touhách, autorita zcela umlčena vaším hlukem a vy oblečeni do hrubosti svých názorů.
Co jste získali? Řeknu vám to. Byli jste naučeni, jak má převládat drzost a silné klobouky, jak má být potlačen pořádek.
A podle tohoto vzoru by nikdo z vás neměl dožít se stáří, protože jiní rváči, podle svých fantazií, stejnými rukama, stejným uvažováním a stejným právem, by se na vás vrhli, jako se hladoví lidé navzájem požírají.
Potlačíte cizince, zabijete je. Uřízněte jim krk. Vezměte si jejich domy.
Vy, zoufalci, umyjte své špinavé mysli slzami. A ty samé ruce, které jako rebelové zvedáte proti míru, zvedněte pro mír.
A vaše neuctivá kolena, udělejte z nich nohy, aby se poklonily a byly odpuštěny.
A řekněte nyní králi, jak je milosrdný, zda by pachatel, který truchlí, neměl být potrestán za vaše velké přestupky pouze vyhnanstvím.
Půjdete s ním? Která země by vám vzhledem k povaze vašeho prohřešku poskytla útočiště? Půjdete do Francie, do Flander, do nějaké německé provincie, do Španělska nebo Portugalska, ne, kamkoli, kde se nepřidržují Anglie?
Musíte být cizinci.
Byli byste spokojeni? Najít národ tak barbarského charakteru, který by vám v hrozném násilí nedopřál útočiště na zemi, namočil své nenávistné nože na vaše hrdla, pohrdal vámi jako psy a jako by Bůh vám nic nedlužil, ani vás nestvořil, ani jako by živly nebyly všechny vhodné pro vaše pohodlí, ale pronajaty jim.
Co byste řekli? Zacházet takhle s lidmi. To je ten nejpodivnější případ a vaše neuvěřitelná nelidskost."
William Shakespeare, před 400 lety.
