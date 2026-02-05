Rajchlova absurdní teze o zaostalosti Evropy – je-li zaostalá, tak vůli zemím jako ČR
5. 2. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 1 minuta
Především měla padnout otázka: myslíte RVHP? V 80. letech Česko nebylo součástí té špičkové Evropy. Je to jasné? Ještě jednou: víte, co jsou to 80. leta? To tady byl Husák a Jakeš. To většina lidí hleděla v úžasu do západního Německa nebo Rakouska. A dnes hledíme stále. Dokonce i premiér Fiala svého času objevil, že tam mají mnohem vyšší mzdy a levnější potraviny než u nás.
Pojďme tedy dále: kdybychom si od dnešní EU odmysleli státy jako Česko, Polsko, Maďarsko atd., tak bychom opět dostali klub států na světové špičce. Není to tak, že my můžeme kázat o zaostalosti Evropy. Vždyť to, co říká pan Rajchl, je jako by nájemník, který den co den pokálí chodby baráku, ve kterém bydlí, vysvětloval svým spolunájemníkům ve stejném době, jak špinavý a odporný ten společný barák je. A kázal by a kázal. Je-li Unie zaostalá, je to kvůli nám, ne kvůli Švédům, Bavorům, Rakušanům, Dánům…
814
Diskuse