Jeffrey Epstein měl vazby na KGB a ruský organizovaný zločin
2. 2. 2026Odsouzený sexuální delikvent, zesnulý americký miliardář Jeffrey Epstein, údajně spolupracoval s ruskou rozvědkou na náboru žen, aby se setkaly se slavnými osobnostmi.
2. 2. 2026
Slovenský premiér tvrdí, že země ztrácí "neuvěřitelný zdroj zkušeností v diplomacii a zahraniční politice".
Ficův poradce rezignoval poté, co se jeho jméno objevilo ve spisech zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti v případu zesnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina odsouzeného za sexuální trestné činy.
Jak napsal DenníkN, Lajčák je v dokumentech zmiňován 346x a jeho přezdívka "Miro" více než 700x. Média upozorňují na jeho přátelské rozhovory s Epsteinem o "dívkách".
Dne 27. ledna v komentáři na portálu 360tka Lajčák popřel, že by s americkým finančníkem mluvil o ženách. "Ženy nikdy nebyly součástí naší komunikace. Absolutně nikdy," řekl.
Následující den řekl agentuře TASR, že nemůže potvrdit pravost zpráv, protože si je po delší době nepamatuje. Dodal však, že rozhovor byl neformální a snadný, bez jakéhokoliv skutečného obsahu.
Lajčák také uvedl, že bude mluvit přímo s premiérem o situaci a navrhne mu rezignaci.
Zdroj ve slovenštině: ZDE
Diskuse