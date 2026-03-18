Začala už 3. světová válka? Historik jmenoval hlavní znaky
18. 3. 2026
Historik identifikoval tři hlavní faktory. První je takzvaná válka z volby, kdy stát nezačne nepřátelství kvůli sebeobraně. Jako příklad uvedl americké a izraelské útoky na Írán, stejně jako ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Druhým znakem podle Gleese je ignorování mezinárodního práva a politika síly. Věří, že americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu demonstrují tento přístup.
Třetím faktorem je ochota pokračovat ve válce místo rychlého nalezení mírového řešení. Historik poznamenává, že podobná logika již dříve vedla k velkým světovým konfliktům.
Ačkoliv se historik tento měsíc zaměřil na kroky Spojených států a Izraele, pod jeho kritéria pro neoficiální začátek 3. světové války spadá i ruská invaze na Ukrajinu. Kvůli těmto třem faktorům lze tvrdit, že historie jednou stanoví jako začátek 3. světové války datum 24. února 2022.
Profesor přirovnal dnešní situaci k tomu, jak se 2. světová válka stala skutečně globální až poté, co se Japonsko rozhodlo zaútočit na Pearl Harbor na Havaji v roce 1941. Poté přišlo rozhodnutí vůdce nacistického Německa, Adolfa Hitlera, vyhlásit válku Spojeným státům.
V posledních dnech se situace v Íránu již vyhrotila: objevily se zprávy, že Ruská federace začala Íránu poskytovat zpravodajské informace o pozicích amerických sil. Jak Rusko, tak Čína, které jsou spojenci a ekonomickými partnery Íránu, veřejně odsoudily útoky USA a Izraele a varovaly, že tento krok by mohl vést k dalšímu zahrnutí zemí v regionu.
