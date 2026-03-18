Trump dostává lekce o mezích americké moci – ale učí se pomalu
18. 3. 2026
Loni to byla čínská reakce na cla, nyní je to íránská odveta na letecké údery – politika „America First“ naráží na globální ekonomiku
Donald Trump dává světu lekci, ale ne tu, kterou si myslí. Útok na Írán měl být oslnivou ukázkou vojenské převahy. Místo toho však odhalil trhliny v brnění USA, píše Raphael Behr.
Obrovský arzenál amerického prezidenta nedokáže vyvolat povstání mezi utlačovanou a bezvůdčí íránskou opozicí. Nedokáže donutit obchodní lodě, aby se v Hormuzském průlivu vystavovaly útokům raket a dronů. Vláda v Teheránu a geografické podmínky, které jí dávají vliv na světový obchod, se nezměnily. Trumpova rozčilenost je patrná. Vyzývá posádky tankerů, aby „prokázaly odvahu“ a pluly do nebezpečí. Vyzývá členy NATO, aby poskytli námořní doprovod, a obviňuje je z zbabělosti a nevděku za to, že to odmítají. Působí rozmrzele a rozrušeně. Slabost a bezradnost není u panovníka dobrá vizitka.
Válka byla ve Washingtonu mistrovskou lekcí strategické krátkozrakosti. Pro íránské vedení se nyní přežití počítá jako určitý druh vítězství. Pro Benjamina Netanjahua byl přátelštější režim v Íránu žádoucí, ale nepřátelský režim, jehož schopnost ohrožovat Izrael byla zredukována na trosky, je přijatelným výsledkem druhé volby. To však pro Trumpa není dostatečná kompenzace. Každý den, kdy Islámská republika omezuje tok ropy a plynu do globální ekonomiky, mu ubývají dolary a klesá prestiž.
Američtí spotřebitelé nebudou chráněni statusem své země jako vývozce energie. Ceny, které platí u čerpacích stanic – a prakticky za všechno ostatní, vzhledem k všudypřítomnosti derivátů uhlovodíků ve výrobě a zemědělství – sledují globální trh s ropou. Trumpovo chvástání se porážkou inflace, které již nyní mnoho voličů nepovažuje za přesvědčivé, by brzy mohlo znít přímo urážlivě.
Toto je poučení, které přesahuje pouh= vojnské chyby. Nebylo žádným tajemstvím, že Írán může ohrozit lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Zpravodajské agentury předpokládaly, že to je první bod v teheránském plánu odvetných opatření. Proto se předchozí vlády bránily jestřábímu impulsu, kterému současný prezident lehkomyslně podlehl.
Zásadní rozdíl spočívá v tom, že Trump zřejmě nevěří v ekonomickou vzájemnou závislost. Určitě už slyšel o dodavatelských řetězcích. Ze svých dnů jako developer nemovitostí se musel setkat s náklady na vstupy. Ale to jsou v porovnání s raketami Tomahawk a jadernými ponorkami nicotné věci. Je zvyklý působit v prostředí, kde jeho vůle, podpořená hrozbami drtivé síly, dokáže odstranit jakoukoli překážku. Má také nulový pohled na vztahy, což vylučuje jakékoli uznání vzájemné výhody. Úspěch v jakémkoli vyjednávání měří podle míry ponížení, které způsobil druhé straně.
Tyto instinkty nacházejí svůj ideologický výraz v doktríně Maga, která považuje ekonomickou globalizaci za spiknutí proti zájmům USA. Podle této analýzy byla éra vzkvétající americké prosperity a bezkonkurenční mezinárodní hegemonie po studené válce ve skutečnosti podvodem. Cizinci podkopávají domácí průmysl svými levnými vývozy. Zrádní politici nechávají pracovní místa pro dělníky uniknout do zahraničí.
Je pravda, že přínosy globalizace byly rozděleny nerovnoměrně, což vytvořilo vnímavé publikum pro nacionalismus a protekcionismus v místech, kde došlo k odsunu výrobního sektoru. Poselství hnutí MAGA také rezonovalo v širším měřítku jako nostalgie po mýtizovaném americkém zlatém věku, národu neznečištěném zvrácenými liberálními mravy a povinnou rasovou diverzitou. Tato fúze ekonomických a kulturních stesků je základem Trumpovy volební základny. Jeho oblíbeným politickým nástrojem k obnovení národní slávy je clo. Nazval ho „nejkrásnějším slovem ve slovníku“.
Alchymie cla spočívá v tom, jak údajně zvyšuje příjmy od cizinců, což umožňuje snížení daní pro Američany, a zároveň omezuje dovoz, čímž usnadňuje renesanci domácího zpracovatelského průmyslu.
Problémů je mnoho. Cla sice přinášejí peníze, ale jako daň pro dovozce. Jsou to nakonec američtí spotřebitelé, kdo to platí prostřednictvím vyšších cen. Navíc jsou cíle zvýšení příjmů a blokování obchodu protichůdné. Cla nemohou vydělávat peníze ze zboží, které přestane přicházet.
To byly jen teoretické nedostatky, než byla tato politika uvedena do šílené praxe ve „Dnu osvobození“. Cílem se staly všechny země na Zemi, a to na základě primitivního algoritmu vnímané obchodní nerovnováhy, který nerozlišoval mezi spojenci, rivaly a tučňáky na neobydlených skalách v moři. Trhy se vzepřely. Trump byl donucen k částečnému ústupu. Od té doby americký Nejvyšší soud rozhodl, že právní základ, na který se Trump odvolával při uvalení cel jako na „ekonomickou nouzi“, je protiústavní. Bílý dům se nyní snaží znovu sestavit svou rozbitou protidovozní zeď.
Hlavní prospěch z celého tohoto chaosu má Čína. Si Ťin-pching přistoupil k celní konfrontaci s porozuměním zranitelnosti zdrojů USA a s vědomím, jak využít relativní výhodu v kontextu ekonomické vzájemné závislosti. Byla to lekce, kterou se naučil pozorováním toho, jak USA využívají svou dominanci ve finančních systémech a pokročilých technologiích k prosazování geopolitické nadvlády.
Reakcí Pekingu na Den osvobození bylo, kromě proticel, omezení vývozu prvků vzácných zemin, nad nimiž má Čína téměř monopol. Tyto minerály jsou nezbytné pro některá americká civilní a vojenská odvětví. Trump ustoupil. Bylo vyhlášeno obchodní příměří.
Trump měl navštívit Peking koncem tohoto měsíce, ale Washington požádal o odložení s odkazem na požadavky na prezidentovu pozornost na Blízkém východě. Čínská strana nebude litovat odložení summitu, pro který Bílý dům nedokázal popsat účel. Analytici tvrdí, že nedochází k obvyklé přípravě, jaká se očekává u významné státní návštěvy. Si rád obejde diplomatická rizika spojená s přijetím nepřipraveného Trumpa, který je nejistý a podrážděný kvůli plánům, které jinde selhaly.
Odložená cesta je nenápadným, ale významným znamením, že americký prezident se ocitl na globální vlně, kterou si myslel, že dokáže ovládat. Trump zařadil Čínu mezi země, o nichž se domníval, že by mohly vyslat válečné lodě k eskortování plavidel Hormuzským průlivem. To se nestalo. Samotný návrh naznačuje odtržení od geopolitické reality.
Odmítnutí lídrů NATO dát své námořnictvo k dispozici Trumpovi bylo možná méně předvídatelné. Většinou to odráží racionální nechuť k vojenskému zapletení, pro které evropská veřejnost nemá přílišné nadšení. Ukazuje to také rostoucí ochotu amerických spojenců říci „ne“ prezidentovi, který „ano“ bere jako přiznání slabosti a provokaci k dalším požadavkům.
Xi tuto lekci pochopil rychleji. Čínský prezident není zatížen evropskými představami o vztahu založeném na společných demokratických hodnotách. Na oplátku také něco naučil svůj americký protějšek: doučovací kurz o realitě globalizace; o tom, jak velký vliv má kontrola nad přírodními zdroji; o tom, že ani ta nejmocnější supervelmoc není imunní vůči logice ekonomické vzájemné závislosti. Trump se však učí pomalu. Stále ještě nepochopil, že Den osvobození dokázal mylnost jeho programu „America First“ jako obchodní politiky. Proto tuto doktrínu testuje v nové hloubce destrukce ve válce.
Zdroj v angličtině ZDE
