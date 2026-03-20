Krize na Blízkém východě: Trump nazývá spojence z NATO „zbabělci“ za to, že nepomáhají v Hormuzském průlivu; američtí představitelé uvádějí, že na Blízký východ míří další vojáci
20. 3. 2026
Americký prezident Donald Trump se opět ostře pustil do NATO a odsoudil členy aliance za to, že nechtějí „pomoci otevřít“ Hormuzský průliv.
Írán prakticky uzavřel průliv pravidelnými útoky na ropné tankery a další lodní dopravu.
Přibližně pětina námořní přepravy ropy procházela touto úžinou před americko-izraelskou válkou proti Íránu a obrovský pokles vývozu přispěl k tomu, že ceny stouply nad 100 dolarů za barel.
Trump kritizoval členy NATO za to, že nenabídli válečné lodě na pomoc při hlídkování této strategické vodní cesty. V příspěvku na sociálních médiích uvedl:
Bez USA JE NATO PAPÍROVÝ TYGR! Nechtěli se připojit k boji za zastavení jaderného Íránu. Nyní, když je tento boj vojensky VYHRÁN a pro ně představuje jen velmi malé nebezpečí, stěžují si na vysoké ceny ropy, které jsou nuceni platit, ale nechtějí pomoci otevřít Hormuzský průliv, což je jednoduchý vojenský manévr, který je jediným důvodem vysokých cen ropy. Je to pro ně tak snadné a riziko je tak malé. ZBABĚLCI, a my si to ZAPAMATUJEME!
Trump uvedl, že některé země jsou ochotny pomoci s eskortou lodí průlivem, ale nejmenoval je.
Záchranné služby reagují na hlášení o dopadu v jeruzalémském Starém městě po nejnovějším íránském útoku balistickými raketami.
Trumpova administrativa údajně zvažuje obsazení nebo blokádu íránského ostrova Kharg, aby vyvinula tlak na Írán k znovuotevření Hormuzského průlivu.
Německo, Velká Británie, Francie, Itálie, Nizozemsko, Japonsko a Kanada se ve čtvrtek zavázaly připojit se k „vhodným snahám o zajištění bezpečného průjezdu“ Hormuzským průlivem. Společné prohlášení však neposkytlo podrobnosti o tom, jak toho dosáhnou.
Nejvyšší vůdce Íránu Modžtaba Chameneí v pátek v písemném poselství k perskému Novému roku, Nowruzu, uvedl, že nepřátelé Islámské republiky jsou poráženi ve válce proti USA a Izraeli.
Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil dekret zavádějící dočasné zmrazení nájmů v celé zemi v reakci na americko-izraelskou válku proti Íránu, což je opatření, které ještě vyžaduje schválení parlamentem.
Kuvajt uvedl, že jeho ropná rafinerie Mina Al-Ahmadi byla napadena íránskými drony, což vyvolalo požár v několika jejích jednotkách. Země Perského zálivu nadále hlásí útoky raketami nebo drony.
Mise NATO v Iráku byla plně přesunuta do Evropy, uvedla aliance, přičemž poslední členové nevojenské jednotky čítající několik set osob opustili zemi v pátek.
Šéf Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol v pátečním rozhovoru pro Financial Times varoval, že obnovení dodávek ropy a plynu z Perského zálivu může trvat až šest měsíců, a uvedl, že svět čelí možná nejzávažnější energetické krizi v historii.
Mluvčí Islámské revoluční gardy (IRGC) Ali Mohammad Naeini byl zabit při tom, co Izrael označil za noční letecký útok.
Podle policejního superintendenta Shirata Peretze z policejní jednotky pro vyšetřování mezinárodní kriminality byl 26letý izraelský záložník z Jeruzaléma obviněn ze špionáže pro Írán.
Izrael pokračuje v útočení na íránské hlavní město Teherán leteckými údery, zatímco Íránci slaví Novruz, perský Nový rok.
Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že existují „opodstatněné důvody“ domnívat se, že obě strany v americko-izraelské válce proti Íránu se mohly dopustit válečných zločinů.
Výbuch se tak hlasitě rozléhal nad dubajským přístavem, že okna okolních mrakodrapů a luxusních hotelů hlasitě a znepokojivě zařinčela.
„To znělo blízko, myslíš, že raketa něco zasáhla?“ zeptal se mladý muž svého přítele, zatímco popíjeli kávu. O chvíli dříve zazněl z všech mobilních telefonů v okolí pronikavý alarm, což je pro obyvatele Perského zálivu nová norma, varující před raketovými a dronovými útoky v oblasti. Zákazníci sotva zvedli oči.
O chvíli později přišlo další varování. Systémy protivzdušné obrany Spojených arabských emirátů a stíhací letouny úspěšně zachytily „balistické rakety … drony a kroužící munici“ a v Dubaji bylo vše v bezpečí – prozatím. Záběry z předchozí noci zachytily tyto systémy v akci, jak sestřelily dron v ohnivé kouli nad dubajským kongresovým centrem, přičemž trosky pršely dolů jako ohňostroj.
Po dobu 20 dnů, od chvíle, kdy USA a Izrael zahájily bombardování Íránu, čelí státy Perského zálivu neúnavné palbě tisíců íránských dronů a raket vystřelených na jejich letiště, hotely, přístavy, vojenské základny, finanční čtvrti, datová centra a bytové domy. Ačkoli to představuje nepochopitelný útok na jejich suverenitu, bezpečnost a ekonomiku – v Dubaji to rozbilo ekonomicky zásadní iluzi bezpečí a lesku –, země Perského zálivu zatím reagovaly pouze obranně a utratily miliardy za stíhače, kterým se podařilo sestřelit asi 90 % íránských balistických střel.
Hlavní prioritou Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) – politického seskupení zemí Perského zálivu – bylo vyhnout se vtažení do války, která není jejich, a kterou se zuřivě snažily zastavit.
Poslední dny však byly poznamenány rostoucí obavou, že válka na Blízkém východě vstupuje do nové, ještě nebezpečnější fáze, která představuje existenční hrozbu pro země Perského zálivu – a tlak na to, aby podnikly odvetné kroky, se zvyšuje. Poté, co Izrael zaútočil na íránské plynové pole South Pars, což byly první cílené útoky na jeho produkci fosilních paliv od začátku války, íránský režim slíbil, že při odvetě proti energetické infrastruktuře v Perském zálivu, která je jeho nejbližším a nejsnazším cílem, neprojeví „žádnou zdrženlivost“.
Chameneí uvedl, že Íránci během války s Izraelem a Spojenými státy zasadili nepřátelům země „ohromující ránu“.
Projevením jednoty a odhodlání Íránci „zasadili mu (nepříteli) ohromující ránu, takže nyní začíná pronášet protichůdná slova a nesmysly,“ uvedl Chameneí v písemném poselství k perskému Novému roku.
Rovněž uvedl, že Írán a spojenecké síly v regionu „v žádném případě“ nestály za útoky na Omán a Turecko během války, a místo toho obvinil „podvod ze strany sionistického nepřítele“ s odkazem na Izrael.
Polsko stahuje vojáky z Iráku kvůli „zhoršující se bezpečnostní situaci“
Polsko právě oznámilo, že stáhlo své vojáky z Iráku kvůli „zhoršující se bezpečnostní situaci v regionu Blízkého východu“.
Polský ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz uvedl, že „většina personálu je již v Polsku nebo na cestě, část je v Jordánsku“.
„To nám umožňuje zachovat kontinuitu [nasazení] v regionu,“ řekl.
Uvedl, že rozhodnutí o evakuaci z Iráku bylo učiněno v koordinaci se spojenci z NATO. Polsko mělo vojáky v Iráku v letech 2003 až 2011 a poté znovu od roku 2016.
Španělsko navrhne dočasné zmrazení nájemného kvůli válce v Íránu, říká španělský premiér
Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil nařízení zavádějící dočasné zmrazení nájemného v celé zemi v reakci na americko-izraelskou válku proti Íránu, což je opatření, které ještě vyžaduje schválení parlamentem.
Jak poznamenává můj kolega Sam Jones, Sánchez uvedl, že vláda bude jednat s ostatními stranami, aby se pokusila prosadit schválení tohoto nařízení o bydlení v Kongresu v nadcházejících týdnech.
„Tuto válku nepodporujeme, ale budeme zemí EU s nejlepší sociální a ekonomickou ochranou, když jí čelíme,“ řekl španělský premiér, který výslovně odsoudil „jednostrannou vojenskou akci“ USA a Izraele proti Íránu.
Španělská vláda schválila balíček pomoci ve výši 5 mld. EUR (5,8 mld. USD), který má zmírnit ekonomické dopady války na domácnosti, včetně snížení daní na energii.
Podle agentury Bloomberg se Madrid snaží zvýšit dovoz zemního plynu z Alžírska prostřednictvím plynovodu, a to v souvislosti s rostoucími obavami v celé Evropě ohledně zajištění dodávek ropy a plynu během války.
