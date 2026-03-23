Íránský útok raketami středního doletu je varováním pro Evropu
23. 3. 2026
Mluvíme o dvou balistických raketách středního doletu, kterými se Írán pokusil zaútočit na americkou a britskou námořní základnu Diego García v Indickém oceánu. Američtí představitelé poznamenali, že by to mohlo být první operační použití raket středního doletu pro útok mimo Blízký východ.
Jedna raketa byla sestřelena americkou lodí, druhá spadla stovky mil od objektu.
Izraelské obranné síly také uvedly, že jde o první použití raket s doletem přibližně 4 000 km ze strany Íránu. Defense Express naznačil, že by to mohly být střely typu Choramšahr s doletem od 3 000 - 5 500 km.
Dříve Teherán tvrdil, že omezuje dolet svých raket na přibližně 2 000 km. Ne kvůli technickým schopnostem, ale kvůli údajné zdrženlivé politice nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího, který byl odstraněn 28. února.
Nyní je zřejmé, že rakety íránského režimu mohou zasáhnout Londýn, Paříž nebo Berlín.
Zdroje Times uvádějí, že cílem útoku pravděpodobně nebylo zasáhnout základnu. Účastníci vnímají útok jako demonstrační signál pro Spojené království a jeho evropské spojence na pozadí jejich podpory operací USA a Izraele v regionu, protože Teherán je proti zásahům Evropanů do konfliktu na Blízkém východě.
Britský premiér Keir Starmer odsoudil kroky Teheránu a označil je za "agresivní". Současně Spojené království rozšířilo podmínky pro využívání svých amerických základen, což umožňuje nejen obranné akce, ale i omezené útoky na cíle spojené s hrozbami pro plavbu v Hormuzském průlivu.
