Přestaňme se tvářit, že ANO volí hloupí lidé
24. 3. 2026
Dan Přibáň:
Přestaňme se tvářit, že ANO volí hloupí lidé, kterým máme schovívavě vysvětlit, jak hloupí jsou.
ANO nevolí hloupí lidé, volí ho lidé především ze sociálních důvodů, protože u ODS a spol. nenajdou zastání.
Dokud tohle nebudeme schopni akceptovat, nic se nezmění.
Pozn. JČ: Prvníim předpokladem demokracie je, že volič má vždycky pravdu. Nikde ve funkční demokracii se nedá říkat, že "voliči jsou blbí", "hlasovali špatně". Problém je vždy v politicích. Je ovšem pravda, že když politikové neřeší problémy lidí, destabilizuje to demokracii. Protože proč jí věřit, když se v ní mám špatně?
Přitom nevolit ODS ze sociálních a ekonomických důvodů by bylo zcela logické u většiny společnosti, stejně ale jako nevolit ANO, protože ta se jen tváří, že to vyřeší.
Bohužel se voliči ANO i voliči ODS nechávají obelhat tím, že jim obě strany říkají, co chtějí slyšet a věří iluzi, že stojí proti sobě
Ale spojení volič ANO = hloupý člověk, je nejen hloupé a nepravdivé, ale především znemožňujicí jakoukoli změnu.
Řešíme velmi podobné problémy a řešení není ani ANO, ani ODS.
Pokud chceme změnu, musíme si připustit, že problém je na obou stranách a obě největší české politické strany jsou jeho součástí.
