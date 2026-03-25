Izraelci jsou nadlidi

25. 3. 2026

čas čtení 6 minut
Australské lékařky působící v Gaze poskytly následující svědectví: „Natáčíme toto video, protože můžeme každou chvíli zemřít.“ „70 až 80 % našich pacientů tvoří děti a těhotné ženy.“ „Pomohla jsem na svět dítěti ženě v devátém měsíci těhotenství, která přišla o hlavu.“ „Prosím, zastavte tuto hrůzu a teror.“ Hrozné, srdcervoucí, nepřijatelné. Právě jsme se vrátili z pohřbu dvou mladých dobrovolných záchranářů v jižním Libanonu – zahynuli při přímém izraelském útoku… jednomu z nich bylo teprve 16 let. Podle svědků byli zabiti, když měli na sobě kompletní výstroj – vraceli se z místa předchozího útoku. Úmyslné útoky na zdravotníky jsou válečným zločinem, ale Izrael jich zde v posledních týdnech zabil desítky (a v roce 2024 a v Gaze ještě mnohem více).

Izraelské síly násilně vystěhovaly palestinskou rodinu z jejího domu v okupovaném východním Jeruzalémě, zadržely jednoho z jejích členů a zabraly nemovitost.

Jedná se o součást zintenzivněné kampaně, v rámci níž jsou zabavovány palestinské domy, aby uvolnily místo pro nelegální izraelské osady.

Palestinský dělník Yusri Majid Abu Qubaita byl dnes ráno zabit a několik dalších osob bylo zraněno poté, co izraelské okupační síly zahájily palbu na jejich vozidlo, které se následně převrátilo v oblasti Masafer Yatta jižně od Hebronu. Poté, co si izraelští osadníci po desetiletí upevňovali kontrolu nad oblastí C, rozšiřují nyní svou působnost do oblastí B a A – které formálně spadají pod jurisdikci Palestinské samosprávy – a vyhánějí zdejší obyvatele. „Násilí ze strany izraelských osadníků na okupovaném Západním břehu se stupňuje, je horší než kdykoli předtím,“ říká norský ministr zahraničí Od začátku „příměří“ v říjnu zabily izraelské síly v celém pásmu Gazy nejméně 689 Palestinců.Kolona sanitek se rozloučila se dvěma mladými dobrovolníky z záchranné služby, kteří zahynuli při izraelských leteckých útocích v jižním Libanonu.

Libanonská vláda označila útoky na zdravotnickou infrastrukturu země za válečný zločin. Čtyři děti byly zraněny, když si hrály ve svém stanu poté, co izraelské lodě údajně zahájily palbu na násilně vysídlené Palestince, kteří se ukrývali podél pobřeží obléhaného Gazy. Izraelské síly vystěhují v Jeruzalémě 11 rodin, aby je nahradily osadníky

Nelegální izraelští osadníci se chystají zabrat domy původních obyvatel Jeruzaléma ve čtvrti Silwan v okupovaném Jeruzalémě. Izraelská policie zmlátila palestinského otce a jeho dítě za to, že stáli „příliš blízko“ židovské čtvrti.

Přesně takhle vypadá apartheid. Izrael shazuje bomby na stany v Gaze, kde jsou natěsnány celé rodiny.

Nejedná se o vojenské cíle.

Jsou to vysídlení lidé, kteří už nemají kam utéct












