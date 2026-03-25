Izraelci jsou nadlidi
25. 3. 2026
Australské lékařky působící v Gaze poskytly následující svědectví: „Natáčíme toto video, protože můžeme každou chvíli zemřít.“ „70 až 80 % našich pacientů tvoří děti a těhotné ženy.“ „Pomohla jsem na svět dítěti ženě v devátém měsíci těhotenství, která přišla o hlavu.“ „Prosím, zastavte tuto hrůzu a teror.“
Vědí ti píčusové z @CT24zive, že lidi mají internet a proto jim ta jejich Szántó Borek normalizační izraelská genocidní propaganda zvedá žaludek jak moc manipulujete?
Co @MichalKubal? Woe
Hrozné, srdcervoucí, nepřijatelné. Právě jsme se vrátili z pohřbu dvou mladých dobrovolných záchranářů v jižním Libanonu – zahynuli při přímém izraelském útoku… jednomu z nich bylo teprve 16 let. Podle svědků byli zabiti, když měli na sobě kompletní výstroj – vraceli se z místa předchozího útoku. Úmyslné útoky na zdravotníky jsou válečným zločinem, ale Izrael jich zde v posledních týdnech zabil desítky (a v roce 2024 a v Gaze ještě mnohem více).
Australian female doctors working in Gaza have provided these testimonies:— 𝐓𝐌𝐓 (@TMT_arabic) March 25, 2026
"We are filming this video because we could die at any moment."
"Between 70% to 80% of our patients are children and pregnant women."
"I delivered a baby for a woman in her ninth month who had lost…
Awful, heartbreaking, unacceptable— Secunder Kermani (@SecKermani) March 25, 2026
We’ve just been at the funeral of two young volunteer paramedics in southern Lebanon - killed in a direct Israeli strike… one was only 16 years old
They were killed whilst wearing their full kit according to witnesses - returning from the…
Izraelské síly násilně vystěhovaly palestinskou rodinu z jejího domu v okupovaném východním Jeruzalémě, zadržely jednoho z jejích členů a zabraly nemovitost.
Jedná se o součást zintenzivněné kampaně, v rámci níž jsou zabavovány palestinské domy, aby uvolnily místo pro nelegální izraelské osady.
Palestinský dělník Yusri Majid Abu Qubaita byl dnes ráno zabit a několik dalších osob bylo zraněno poté, co izraelské okupační síly zahájily palbu na jejich vozidlo, které se následně převrátilo v oblasti Masafer Yatta jižně od Hebronu.
Israeli forces forcibly evict a Palestinian family from their home in occupied East Jerusalem, arresting one member and taking over the property.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 25, 2026
It's part of an intensified campaign, where Palestinian homes are being seized to make way for illegal Israeli settlements. pic.twitter.com/PBnIFETc5L
Poté, co si izraelští osadníci po desetiletí upevňovali kontrolu nad oblastí C, rozšiřují nyní svou působnost do oblastí B a A – které formálně spadají pod jurisdikci Palestinské samosprávy – a vyhánějí zdejší obyvatele.
Palestinian worker Yusri Majid Abu Qubaita was killed and several others injured after Israeli occupation forces opened fire on their vehicle, earlier today, causing it to overturn in Masafer Yatta, south of Hebron. pic.twitter.com/bBpN7JoOiF— Quds News Network (@QudsNen) March 25, 2026
„Násilí ze strany izraelských osadníků na okupovaném Západním břehu se stupňuje, je horší než kdykoli předtím,“ říká norský ministr zahraničí
After decades consolidating their control over Area C, Israeli settlers are expanding into Areas B and A — nominally under Palestinian Authority jurisdiction — and displacing communities.— +972 Magazine (@972mag) March 24, 2026
Visual investigation by @OrenZiv_ & @ArielCaine1, with @thenation.
Od začátku „příměří“ v říjnu zabily izraelské síly v celém pásmu Gazy nejméně 689 Palestinců.
Israeli settler violence in the occupied West Bank “is going into overdrive, it’s worse than ever,” says Norway’s Foreign Minister @EspenBarthEide.— Christiane Amanpour (@amanpour) March 25, 2026
"Settler violence, settler activity, even supported by the Israeli government, allowing settlers to take full control of…
Kolona sanitek se rozloučila se dvěma mladými dobrovolníky z záchranné služby, kteří zahynuli při izraelských leteckých útocích v jižním Libanonu.
At least 689 Palestinians have been killed across Gaza by Israeli forces since the start of the “ceasefire” in October.— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 25, 2026
Libanonská vláda označila útoky na zdravotnickou infrastrukturu země za válečný zločin.
Čtyři děti byly zraněny, když si hrály ve svém stanu poté, co izraelské lodě údajně zahájily palbu na násilně vysídlené Palestince, kteří se ukrývali podél pobřeží obléhaného Gazy.
A convoy of ambulances to signal farewell to two young volunteer emergency workers killed in Israeli airstrikes in southern Lebanon.— Sky News (@SkyNews) March 25, 2026
The Lebanese government has called the attacks against the country’s medical infrastructure a war crime. Sky's @AlexCrawfordSky reports pic.twitter.com/FmO6uHFnli
Izraelské síly vystěhují v Jeruzalémě 11 rodin, aby je nahradily osadníky
Four children were wounded while they were playing in their tent after Israeli boats reportedly opened fire on forcibly displaced Palestinians sheltering along besieged Gaza’s coast. pic.twitter.com/QTNfEi1saR— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 25, 2026
Nelegální izraelští osadníci se chystají zabrat domy původních obyvatel Jeruzaléma ve čtvrti Silwan v okupovaném Jeruzalémě.
Izraelská policie zmlátila palestinského otce a jeho dítě za to, že stáli „příliš blízko“ židovské čtvrti.
⭕️BREAKING: Israeli Forces Are Evicting 11 Families In Jerusalem To Replace Them With Settlers— In Context (@incontextmedia) March 25, 2026
Israeli illegal settlers are preparing to seize the homes of indigenous Jerusalemites in the Silwan Neighbourhood of occupied Jerusalem.
Přesně takhle vypadá apartheid.
Izrael shazuje bomby na stany v Gaze, kde jsou natěsnány celé rodiny.
IDF police beat up a Palestinian father and his child for standing “too close” to a jewish area.— Jvnior (@Jvnior) March 25, 2026
Nejedná se o vojenské cíle.
Jsou to vysídlení lidé, kteří už nemají kam utéct
BREAKING:— sarah (@sahouraxo) March 25, 2026
Israel is dropping bombs on tents packed with families in Gaza.
These aren’t military targets.
These are displaced people with nowhere left to run.
