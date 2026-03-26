Veteráni varují, že americká pozemní operace by mohla být „spíš jako Gallipoli než Vietnam“
26. 3. 2026
Za prvé, probíhající přípravy a nasazení naznačují, že se administrativa připravuje na nejhorší. Jak pro RS uvedla Virginia Burger, veteránka námořní pěchoty a seniorní analytička v Centru pro obranné informace v rámci Project on Government Oversight, dvě expediční jednotky námořní pěchoty (MEU), jednotky rychlé reakce na lodích s více než 2 000 mariňáky, jsou na cestě na Blízký východ, kde se 11. MEU má spojit s 31. MEU.
Pentagon údajně také plánuje posílit tyto síly brigádním bojovým týmem z 82. výsadkové divize armády, což by přineslo dalších 3 000 vojáků rychlé reakce pro potenciální pozemní operace. Tato nasazení by mohla naznačovat dlouhodobé, pravděpodobně nebezpečné úsilí, zahrnující mariňáky při dobývání ostrova Kharg. To ale někteří veteráni již nazývají potenciální „sebevražednou misí“.
„Proč se pouštíme do něčeho, co může být tak zdlouhavé?“ zeptala se Burger. „Írán v tom má slovo, že? Neexistujeme ve vzduchoprázdnu – mariňáci prostě nevstoupí na ostrov Kharg bez odporu. Jak to bude vypadat, co se týče ztrát na amerických životech a ztrát amerického vybavení?“
Mike Prysner, veterán a výkonný ředitel organizace Center on Conscience & War, řekl RS, že na základě rozsáhlých kontaktů jeho organizace s příslušníky ozbrojených sil a jejich rodinami se mnoho vojenských jednotek připravuje na boj. „Lidé si neuvědomují, že se USA připravují na velkou válku,“ řekl Prysner. „Všichni se chystají vyrazit.“
Dlouhotrvající boj s Íránem však bude obtížný. Ačkoli USA disponují taktickými prostředky a personálem k vyslání pozemních jednotek, nasazené jednotky budou podle Johna Byrnese, veterána a strategického ředitele organizace Concerned Veterans for America, pravděpodobně čelit častým útokům, ztrátám na životech a strategickým neúspěchům.
„Jsem si jistý, že dokážeme vyslat naše vojáky do terénu. Větší obavy mám z dlouhodobé operace,“ řekl Byrnes pro RS. „Při každém kroku v rámci pozemního nasazení dojde k určitým ztrátám na straně USA – a to, co si generálové možná myslí, že potrvá týden, může najednou trvat měsíc nebo dva.“
James Webb, poradce pro národní bezpečnost a politiku, který sloužil v Iráku jako pěšák námořní pěchoty, varoval, že hornatá geografie Íránu by mohla být logistickou noční můrou pro pozemní nasazení – a že Íránci jsou připraveni bojovat. „Když začnete mluvit o geografii a populaci Íránu čítající asi 90 milionů lidí, není to vůbec příznivé pro ofenzivní operace,“ řekl Webb. „Je to jejich domácí půda. Jako někdo, kdo bojoval na domácí půdě jiné země, víte, že jste vždy v nevýhodě. Když se podíváte na vedení války z íránské strany, vidíte, že to zvážili ze všech možných úhlů. Jsou připraveni bojovat.“
Dlouhotrvající konflikt v Íránu by mohl „být spíše podobný Gallipoli než Vietnamu,“ řekl Webb s odkazem na neúspěšnou spojeneckou kampaň s vysokými ztrátami na životech, jejímž cílem bylo dobýt turecké úžiny během první světové války.
Kromě nejisté logistiky na bojišti hrají roli i širší strategické otázky pro USA. Při přesunu munice z kritických míst za účelem udržení válečného úsilí vykazují USA známky přetížení. „Přesouváme obranné protiraketové střely z Jižní Koreje na Blízký východ, že? To není zanedbatelné. Je to obrovský přesun mimo operační oblast, přesunout systémy THAAD z Jižní Koreje do oblasti CENTCOMu,“ řekla Burger.
„Vysocí vojenští představitelé se ptají, zda tyto kroky neoslabují naši schopnost reagovat na jakoukoli jinou situaci, konkrétně v Tichomoří. Vojenské vedení vidí, jak moc čerpáme naše již tak ubývající zásoby munice, a klade si otázku, co bychom byli schopni udělat, kdybychom museli vstoupit do války, která by nebyla válkou z vlastní vůle,“ dodala Burger.
„Naprostý nedostatek strategického předvídání ukazuje, jak málo se administrativa stará o bezpečnost příslušníků ozbrojených sil.“
“S rostoucími vyhlídkami na prodloužené operace v Íránu veteráni tvrdí, že nízká morálka mezi příslušníky ozbrojených sil – z nichž někteří nevidí důvod, proč by USA měly být ve válce s Teheránem – by mohla vyvolat dlouhodobou krizi důvěry. „Nemáme žádné zdůvodnění od Bílého domu. Nemáme jasné sdělení ani nic, co by vzbuzovalo důvěru v ministra obrany,“ řekla Burger.
„Vytvoříte tím deziluzi, která v budoucnu způsobí problémy s náborem personálu. Myslím, že mnoho starších lidí v armádě, kteří zažili ztráty během globální války proti terorismu, je skeptických,“ řekl Byrnes.
Mladí lidé jsou často rozpolcení: „Mají strach i nadšení a nejsou si jisti, zda je to dobrá válka, ale jsou rádi, že mohou dokázat, co v nich je. Ale jejich rodiny to psychicky zasáhne. Budou se ptát: Proč bojujeme v Íránu? Proč se můj manžel nevrátil domů?“
S cílem úplně vystoupit z řad se někteří vojáci snaží získat status civilního odpůrce. Mnoho vojáků uvádí jako důvody pravděpodobný útok USA na školu v íránském Minabu na konci února a obecnější rozčarování z americké zahraniční politiky.
„Nejčastějším důvodem, proč se nechtějí účastnit války, je masakr ve škole v Minabu,“ řekl Prysner. „Vojáci sledovali, jak probíhá válka v Gaze. A pak – první velká válka, do které se USA pustily od války proti teroru, začíná tím, že USA dělají něco, co vypadá přesně jako jeden z nejhorších válečných zločinů, které Izrael spáchal v Gaze.
“U těch, kteří zůstávají a bojují, hrozí, že nízká morálka bude bránit válečnému úsilí. „Pokud do toho nejdete srdcem i hlavou, když jdete do války, bude mnohem těžší dosáhnout vašich cílů – pokud vůbec,“ uzavírá Webb.
