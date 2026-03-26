Izraelská válka proti Íránu: Vrtěti Washingtonem
26. 3. 2026 / Daniel Veselý
Je veřejným tajemstvím, že Spojené státy vtáhl do války s Íránem izraelský premiér a zločinec na útěku Benjamin Netanjahu. Ostatně tuto skutečnost veřejně potvrdili šéf americké diplomacie Marco Rubio a předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Benjamin Netanjahu už od roku 1992 prezentoval Írán jako možnou jadernou hrozbu pro Izrael. Izraelský premiér v roce 2002 lobboval za invazi do Iráku, kdy varoval před atomovou bombou v rukou Husajnova režimu. Indicie ukazují, že Benjamin Netanjahu hrál klíčovou úlohu při zatažení USA do nekonečných válek v jihozápadní Asii s miliony obětí. Jenže Írán není Irák, Libanon nebo Sýrie. Tím, že se Teherán dokáže interventům účinně bránit, obnažuje impotenci masivní vojenské síly v asymetrickém konfliktu. Režim ajatolláhů má v tomto gambitu jednoznačně navrch.
Sledujeme, jak se Donald Trump snaží nalézt únikovou cestu z íránské šlamastiky. Nepomohl ani plán Mosadu na svržení teokratického režimu.15bodový návrh na ukončení války, který Bílý dům předal Íránu přes Pákistán, se týká jaderného programu, programu na výrobu balistických střel či námořních tras. Jenže Teherán hraje tvrdou hru, aby získal co nejvíce ústupků. Nemíní už Washingtonu a Tel Avivu sednout na lep. Nabízí se otázka, zda na potenciální mírovou dohodu přistoupí Izrael.
Ačkoli o rozpoutání zkázy a nasazení smrtonosných zbraní hovoří výhradně izraelští a američtí činitelé, ani Íránci nezahálejí a útočí na kritickou infrastrukturu v Kataru, Saúdské Arábii a jinde. Zdá se ale, jako by izraelská armáda na obou frontách - v Libanonu a Íránu - rozsévala větší destrukci a zmar než americká armáda.
Americké vojenské síly se vyznamenaly už na začátku agrese leteckým úderem na školu, kde zahynulo přes 160 mladých dívek. Američané a Izraelci v Íránu v průběhu prvních pěti dní agrese bombardovali nejméně 13 nemocnic a zdravotnických zařízení. Dohromady zaútočili na stovky zdravotnických zařízení. Mezitím Izrael plánuje okupaci jižního Libanonu: od modré linie k řece Lítání. To vše za oslovského přitakání Babišovy vlády, která ostudně kráčí ve stopách své předchůdkyně. Proti Babišově zločinné podpoře americko-izraelského útoku na Írán se však na Letné neprotestovalo...
A považme ten dvojí metr. Jakmile americká nebo izraelská střela zasáhne civilní objekt, jako je škola nebo nemocnice, jedná se o politováníhodnou náhodu. Když jsou v téže situaci Rusové na Ukrajině nebo předtím v Sýrii, je to vždy úmysl. Ruská invaze a okupace Ukrajiny je stejně závažným porušením mezinárodního práva jako americko-izraelské letecké útoky na civilní a vojenskou infrastrukturu. Washington a Tel Aviv přitom proti Íránu provedly už druhou agresi, aniž by uplynul jeden rok. Zatímco Trumpova vláda loni bombardovala sedm zemí a letos mučí Kubu, Izrael útočil na Palestince, Libanonce, Jemence, Syřany a Íránce. Možná už i někteří liberálové pochopili, kdo je globálním renegátem.
Izraelci, kteří nejsou závislí na ropných dodávkách z Perského zálivu a kteří si sami produkují zemní plyn, podnikli nálety na největší pole s íránským plynem v Jižním Pars. Už dříve neměli sebemenší problém s bombardováním zásobníků a nádrží s ropou v Teheránu, což povede k epidemii respiračních chorob, včetně rakoviny.
Tel Aviv záměrně trestá civilní obyvatelstvo, zejména v Libanonu, kam už od 70. let provádí pravidelné trestné výpravy. Tandem Washington-Tel Aviv za tři týdny stihl usmrtit 214 íránských dětí a 118 libanonských dětí. Pro srovnání: Podle konzervativních odhadů ruská armáda za čtyři roky na Ukrajině zabila “nejméně 766 dětí”.
Filosofii Netanjahuova úzkého okruhu můžeme rovněž chápat jako biblické blouznění premiéra o vytvoření Velkého Izraele. Další bloudi sní o Izraeli sahajícím od Nilu až po Eufrat. Toto přesvědčení sdílí i jeho ministr financí Becalel Smotrič nebo americký velvyslanec Mike Huckabee. Křesťanští sionisté, jako Huckabee a Hegseth, válku proti Íránu rámují jako epickou kruciátu. Ještě v 90. letech v době, kdy Washington předstíral mediaci sporů mezi Palestinci a Izraelci, by se figury jako Smotrič, Ben Gvir nebo Amichai Chikli, do tak vysokých pozic nedostali. Ani přímý americký vojenský útok na Írán nepřipadal od roku 1979 v úvahu, načež toto tabu prolomil až Donald Trump. A to dvakrát.
Nicméně Tel Aviv ovládaný náboženskými fanatiky je mnohem nevyzpytatelnější než chaotický Trumpův Bílý dům. Jeho krédem je destrukce, zmar, chaos, válka bez ohledu na (globální) dopady, ovlivněné náboženským fatalismem.
Diskuse