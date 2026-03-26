Krize na Blízkém východě: Íránský představitel varuje před nasazením amerických vojsk do regionu, zatímco Izrael oznamuje rozšíření „nárazníkové zóny“ v Libanonu
26. 3. 2026
Teherán tvrdí, že ukončení války musí zahrnovat zastavení izraelské ofenzívy v Libanonu poté, co Netanjahuovy výroky vyvolaly obavy z dlouhodobé okupace
Od začátku války bylo zraněno více než 5 000 Izraelců, uvádí izraelské ministerstvo zdravotnictví
Írán „čeká“ na příjezd amerických vojáků, říká vojenský poradce
Netanjahu říká, že Izrael rozšiřuje okupaci jižního Libanonu
Benjamin Netanjahu dříve uvedl, že izraelské síly rozšiřují takzvanou „nárazníkovou zónu“ v jižním Libanonu, zatímco armáda pokračuje ve své kampani proti Hizballáhu.
„Vytvořili jsme ‚skutečnou bezpečnostní zónu‘, která zabraňuje jakémukoli pronikání směrem k Galileji a severní hranici,“ uvedl Netanjahu ve videoprohlášení.
„Tuto zónu rozšiřujeme, abychom odsunuli hrozbu protitankových raket dále a vytvořili širší nárazníkovou zónu,“ uvedl izraelský premiér.
Izrael v úterý oznámil, že obsadí části jižního Libanonu, aby vytvořil to, co popsal jako „obrannou nárazníkovou zónu“ – což vyvolalo obavy, že Izrael plánuje další dlouhodobou okupaci.
Během setkání s náčelníkem generálního štábu řekl izraelský ministr obrany Israel Katz, že izraelské síly budou „kontrolovat zbývající mosty a bezpečnostní zónu až k Litani“, řece v Libanonu, která se vlévá do Středozemního moře asi 30 km (20 mil) severně od izraelské hranice.
Katz dodal, že všechny mosty přes řeku Litani „byly vyhozeny do vzduchu a IDF bude kontrolovat zbývající mosty“.
Zničení mostů, domů a další civilní infrastruktury v jižním Libanonu ze strany Izraele vyvolalo obavy, že Izrael odřízává tento region od zbytku země a plánuje další okupaci – přičemž statisíce vysídlených Libanonců zůstávají bez domovů, do nichž by se mohli vrátit.
Den předtím Bezalel Smotrich, izraelský krajně pravicový ministr financí, vyzval k přímé anexi s tím, že Izrael by měl „uplatnit svrchovanost“ v oblastech jižního Libanonu, čímž dal najevo tuto expanzivní vizi, která znepokojila kritiky doma i v zahraničí.
Počet lidí zraněných v Izraeli od začátku americko-izraelské války proti Íránu přesáhl 5 000, uvedlo izraelské ministerstvo zdravotnictví.
Podle aktualizace na sociálních médiích činil počet zraněných v 18:00 místního času 5 165, včetně 247 dalších zraněných za posledních 24 hodin.
V nemocnicích je v současné době hospitalizováno 106 osob, z nichž 12 je ve vážném stavu, uvedlo ministerstvo.
Araghčí uznal, že v 15bodovém mírovém plánu USA byly předloženy „některé návrhy“.
„Tyto [nápady] byly prezentovány v různých formátech jako různé návrhy, které byly všechny předány nejvyšším orgánům země,“ řekl a dodal:
Pokud bude třeba zaujmout stanovisko [k těmto návrhům], bude to jistě rozhodnuto.
Mohsen Rezaie, íránský vojenský poradce a bývalý velitel Islámské revoluční gardy, uvedl, že Írán čeká na příjezd amerických vojsk do regionu.
Rezaie v příspěvku na X:
Když nedosáhli žádných výsledků se svým letectvem, které je jejich silnou stránkou, co očekávají od pozemní operace? Chtějí američtí vojáci zemřít za Izrael? Čekáme.
Rezaie byl nedávno jmenován vojenským poradcem nového nejvyššího vůdce Íránu, Modžtaby Chameneího.
USA se chystají vyslat na Blízký východ více než 1 000 dalších vojáků, což naznačuje, že zvažují nasazení pozemních sil navzdory tvrzením Donalda Trumpa o „velmi dobrých“ jednáních s Íránem.
- Ve středu se objevily protichůdné zprávy o pokroku v údajných mírových jednáních mezi Spojenými státy a Íránem, přičemž každá strana tvrdí, že má navrch. Zatímco tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt trvala na tom, že Donald Trump vede s Íránem „plodné diskuse“, teheránský ministr zahraničí Abbas Araghchi – ačkoli uznal, že si obě země vyměnily zprávy prostřednictvím zprostředkovatelů – řekl státním médiím, že to není totéž jako jednání obou stran, a uvedl, že Írán „prozatím“ nemá v úmyslu vyjednávat. „To, že nyní hovoří o jednáních, je přiznání porážky,“ řekl státním médiím. „Nežádali snad dříve bezpodmínečnou kapitulaci?“
- Írán údajně obdržel 15bodový plán USA, který Teherán zpočátku odmítl, ale Araghchi později naznačil, že je stále v posuzování. „Pokud bude třeba zaujmout stanovisko, bude jistě určeno,“ řekl. Dříve se uvádělo, že Teherán odmítl „nadměrné“ požadavky v návrhu. Mezi požadavky patřilo úplné ukončení íránského jaderného programu a přísná omezení jeho raketového arzenálu.
- Bílý dům mezitím varoval, že Donald Trump je připraven „rozpoutat peklo“, pokud Írán nepřijme porážku, a nadále trval na tom, že jednání probíhají. Leavitt uvedl, že americký prezident dává přednost mírové cestě, ale je připraven „zasáhnout [Írán] tvrději, než kdykoli předtím“, bude-li to nutné.
- Benjamin Netanjahu oznámil, že Izrael rozšíří svou okupaci jižního Libanonu o to, co popsal jako „větší nárazníkovou zónu“, aby odrazil hrozbu Hizballáhu. Jeho síly také pokračují v bombardování Bejrútu.
- Mnozí v Libanonu se obávají, že izraelské plány by mohly připomínat předchozí dlouhotrvající okupaci, která skončila v roce 2000.
- „Model Gazy se nesmí opakovat v Libanonu,“ řekl generální tajemník OSN António Guterres. Rovněž řekl USA a Izraeli, že je „nejvyšší čas“ ukončit válku, a vyzval Írán, aby přestal útočit na své sousedy.
„Model Gazy se nesmí opakovat v Libanonu,“ říká šéf OSN
Další informace od generálního tajemníka OSN, Antónia Guterrese, který dříve sdělil USA a Izraeli, že je „nejvyšší čas“ ukončit válku, a vyzval Írán, aby přestal útočit na své sousedy.
Guterres dříve v rozhovoru s novináři uvedl, že lidé žijí v „hluboké nejistotě“, což mohl na vlastní oči vidět při nedávné návštěvě Libanonu.
„I tam musí válka skončit,“ řekl a vyzval Hizballáh, aby přestal útočit na Izrael, a Izrael, aby zastavil své vojenské operace a útoky.
Dodal:
Model z Gazy se nesmí opakovat v Libanonu.
