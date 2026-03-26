Nerozumím této zemi: Pár poznámek k „teroristickému útoku” v Pardubicích
26. 3. 2026 / Daniel Veselý
„Po Gaze“ už spousta Čechů nemůže klesnout níže. Dno bylo dobyto. Nyní mají nové žně, když požadují výjimečný trest pro mladé výtržníky z Pardubic. Jejich zločin? Provinili se tím, že zapálili prázdnou budovu zbrojovky LPP, která měla navázat spolupráci s přední izraelskou zbrojařskou firmou Elbit Systems. Tento do nebe volající zločin si vyžaduje co nejpřísnější trest, zatímco LPP v květnu 2024 informovala, že „další zásadní zahraniční partnerství LPP se týká významného hráče v oblasti leteckého průmyslu a vojenských technologií, izraelské společnosti Elbit Systems“. Žijeme ve zvrácené době, kdy se tvrdě trestají „agresivní performeři”, zatímco český politický establishment brojí za veškerá zvěrstva spáchaná Izraelem a USA v západní Asii.
Nikomu nepřijde divné, že se LPP od Elbit Systems distancovala až nyní, kdy jí shořel jeden sklad a kdy se dostala do mediálního hledáčku? Nikdo se také nepozastavuje nad tím, že mezi partnery LPP patří zbrojaři ze Spojených arabských emirátů. Tato autoritářská země byla společně se Saúdskou Arábií obviněna z válečných zločinů spáchaných v Jemenu. To vše se v české kotlině považuje za legitimní byznys, přičemž budovy zbrojařských koncernů jsou nedotknutelným majetkem. Jen pro připomenutí: Destrukce Jemenu Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty s nezbytnou podporou USA za sebou zanechala 377 tisíc mrtvol.
To, co si mnozí vykládají jako terorismus, chápu jako performativní ničení cizího majetku. Český trestní zákoník takový čin klasifikuje jako „poškození cizí věci“. Obviněný může být v nejzazším případě odsouzen na šest let odnětí svobody. Mezitím trestný čin „teroristického útoku“ může vynést až 20 let za mřížemi.
Česká justice je ale jen teátrem pro naivní diváky; stačí se podívat na tresty udělované za znásilnění. Jak vlastně tito agresivní aktivisté úmyslně narušili „obranyschopnost ČR”? Nebo „závažným způsobem zastrašili obyvatelstvo nebo protiprávně přinutili vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla”?
A malé Česko své teroristy potřebuje, zejména radikálně levicové aktivisty protestující proti páchání skutečných zločinů. Že by se ke slovu hlásilo špatné svědomí? Silně o tom pochybuji. Národ, který na svou kůži zažil dvě okupace, raději uvězní radikální aktivisty za práva Palestinců, než aby pochopil zločinnou podstatu byznysu LPP. Jedna vyhořelá budova je mnohem závažnější zločin než vyhlazování desetitisíců, ba statisíců lidských bytostí.
Nerozumím této zemi...
