Porota shledala, že společnosti Meta a YouTube vyvinuly návykové produkty, které ubližovaly mladým lidem
26. 3. 2026
Šestitýdenní soudní řízení, jehož součástí byli informátoři i vrcholoví manažeři společností Meta a YouTube, bylo prvním svého druhu, které se dostalo před soud
Meta a YouTube byly shledány odpovědnými za úmyslné navrhování návykových produktů, které mladou uživatelku dostaly do závislosti a vedly k jejímu poškození, rozhodla ve středu porota. Porotci shledali, že technologické společnosti byly nedbalé a neposkytly adekvátní varování o potenciálních nebezpečích svých produktů.
Porota přiznala žalobkyni v tomto případu odškodné ve výši 6 milionů dolarů, přičemž Meta zaplatí 70 % a YouTube zbytek. Porota v Los Angeles potřebovala k vynesení verdiktu téměř devět dní jednání. Tato žaloba týkající se údajné újmy sociálních médií na mladých lidech byla první svého druhu, která se dostala k soudu.
V průběhu šestitýdenního soudního řízení, které se konalo u vrchního soudu v Los Angeles, vyslechli porotci vrcholné představitele společností Meta a YouTube, informátory, znalce v oblasti sociálních médií a závislosti a 20letou ženu, která stála v centru sporu a která v soudním řízení vystupovala pod iniciálami KGM.
KGM vypověděla, že se stala závislou na YouTube v šesti letech a na Instagramu v devíti, což podle ní mělo škodlivé účinky na její duševní pohodu. Ve věku 10 let, jak uvedla, upadla do deprese a v důsledku toho se začala sebepoškozovat. Její používání sociálních médií údajně způsobilo napjaté vztahy s rodinou i ve škole. Když jí bylo 13 let, terapeut KGM jí diagnostikoval tělesnou dysmorfní poruchu a sociální fobii, které KGM připisuje svému používání Instagramu a YouTube.
„Jak donutíte dítě, aby nikdy neodložilo telefon? Tomu se říká inženýrství závislosti. Oni to navrhli, oni tyto funkce do telefonů zabudovali,“ řekl Mark Lanier, právník KGM, během závěrečných řečí minulý týden. „Jsou to trojské koně: vypadají úžasně a skvěle… ale jakmile je pustíte dovnitř, převezmou kontrolu.“
Právníci KGM tvrdí, že její zkušenost je symbolická pro to, čemu čelí desítky tisíc mladých lidí na sociálních médiích i v jejich offline životech.
„Dnešní verdikt je historickým momentem – pro [KGM] i pro tisíce dětí a rodin, které na tento den čekaly,“ uvedli právníci KGM ve středečním písemném prohlášení. „Porota složená z vrstevníků [KGM] vyslechla důkazy, vyslechla, co Meta a YouTube věděly a kdy to věděly, a shledala je odpovědnými za jejich jednání. Dnešní verdikt patří [KGM].“
Argumenty žalobců odrážely ty, které byly vzneseny proti tabákovým koncernům v 90. letech a které se zaměřovaly na návykové vlastnosti cigaret a veřejné popírání ze strany firem navzdory vědomí škodlivosti jejich produktů. Tvrdili, že některé funkce, které společnosti provozující sociální sítě zabudovaly do svých platforem, jako je nekonečně posouvatelný feed a automatické přehrávání videí, jsou navrženy tak, aby udržely lidi v aplikacích, a učinily tyto produkty návykovými.
Aby porota mohla rozhodnout o odpovědnosti, byla dotázána, zda byla nedbalost společností podstatným faktorem při způsobení škody KGM a zda technologické firmy věděly, že design jejich produktů je nebezpečný. Dvanáctičlenná porota se vyjádřila v poměru 10:2 ve prospěch žalobkyně v každé jednotlivé otázce.
Verdikt poroty přichází jen den poté, co byla společnost Meta v samostatném soudním sporu v Novém Mexiku odsouzena k zaplacení 375 milionů dolarů v rámci občanskoprávních sankcí. V tomto případě porota shledala, že společnost uváděla spotřebitele v omyl ohledně bezpečnosti svých platforem a umožnila újmu, včetně sexuálního vykořisťování dětí, vůči svým uživatelům. Tyto dva verdikty, které na sebe navazují, jsou vůbec prvními, které shledávají společnost Meta odpovědnou za to, jak její produkty ovlivňují mladé lidi.
Meta uvedla, že se proti rozsudkům v Los Angeles a v Novém Mexiku odvolá. V reakci na verdikt v kalifornském případu mluvčí společnosti Meta uvedl, že firma je přesvědčena o své ochraně teenagerů online.
„S verdiktem nesouhlasíme … Duševní zdraví teenagerů je velmi komplexní a nelze jej spojovat s jedinou aplikací,“ uvedl mluvčí.
Mluvčí YouTube José Castañeda uvedl, že video služba s verdiktem rovněž nesouhlasí a plánuje se odvolat. „Tento případ vychází z nepochopení YouTube, která je zodpovědně vybudovanou streamovací platformou, nikoli sociálním médiem,“ řekl.
Obě firmy důsledně popírají jakékoli pochybení. YouTube označila vznesená obvinění za „prostě nepravdivá“ a Meta uvedla, že problémy KGM s duševním zdravím byly způsobeny obtížným domácím životem a že za to nemůže používání sociálních médií.
Tento soudní proces je prvním z konsolidované skupiny případů, které byly v Kalifornii podány proti společnostem Meta, TikTok, YouTube a Snap jménem více než 1 600 žalobců, včetně více než 350 rodin a 250 školních okrsků. Společnosti TikTok a Snap se v případu KGM dohodly na mimosoudním vyrovnání těsně před zahájením procesu.
Případ KGM je také prvním z více než 20 „zkušebních“ soudních řízení, která se mají konat v příštích několika letech a která slouží k posouzení reakcí porot a k vytvoření právního precedentu. Další „zkušebnír“ případ má být projednán v červenci. Samostatná série federálních žalob se stovkami žalobců, kteří vznesli podobná obvinění, má být projednána v San Franciscu v červnu.
