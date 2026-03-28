Channel 4 News: Izrael brutálně vraždí děti a civilisty v Libanonu
28. 3. 2026
„Pohřbi mě spolu se svýma očima, má lásko...“
Naše reportáž o některých z nejnovějších ničivých izraelských leteckých útoků v Libanonu – a o zabíjených dětech. Mnohé z těchto taktických postupů se zdají být opakováním těch strašných vzorců, které jsme viděli v Gaze právě dnes: Izrael zabil při jediném útoku 5 záchranářů (další při dalších útocích) a 3 libanonské novináře.
"Bury me along with your two eyes, my love"— Secunder Kermani (@SecKermani) March 28, 2026
Our report on some of the latest devastating Israeli airstrikes in Lebanon - and the children being killed
Many of the tactics, look to be a repeat of the awful patterns seen in Gaza, just today:
Israel has killed 5 paramedics in a… pic.twitter.com/epbIZ1dGzN
Moderátorka, Channel 4 News, sobota 28. března 2026: Íránští spojenci v Jemenu, Húsíové, vstupují do války, odpálili raketu na Izrael a vyvolali obavy z dramatické eskalace. Dobrý večer. Ve válce se dějí podivné věci. Mohou nastat nepříjemná překvapení. Prohrávají se války, které lze vyhrát. Tento docela racionální názor vyjádřil včera večer Donald Trump, když přiznal, že zpočátku si nemyslel, že bombardování Íránu bude příliš riskantní. Írán však měl jiné plány a po měsíci konfliktu se do boje zapojili jeho spojenci Húsíové v Jemenu, kteří se zaměřili na Izrael.
A zatímco si političtí vůdci vyměňují rakety a výhrůžky, trpí obyčejní lidé – mezi dnes zabitými v Libanonu jsou farmáři, záchranáři a novináři a koná se pohřeb jedenáctiletého dítěte, zatímco v Saúdské Arábii bylo zraněno 12 amerických vojáků.
Měsíc poté, co USA a Izrael začaly útočit na Írán, se zdá, že se válka rozšiřuje. Mezi cíle nejnovějších útoků na Írán patřila infrastruktura režimu v Teheránu a Isfahánu, kde podle agentury Harana bylo dosud zabito nejméně 3 389 lidí. Írán a jeho spojenec Hizballáh vystřelili na Izrael další střely a rakety, který pokračoval ve svých smrtících leteckých útocích po celém Libanonu. Tam bylo dosud zabito nejméně 1 189 lidí a více než milion jich bylo vysídleno. A Írán pokračuje v útocích na své sousedy v Perském zálivu.
V Saúdské Arábii bylo při útoku dronů na leteckou základnu Prince Sultan zraněno 12 amerických vojáků. V Abú Dhabí zranily úlomky zachycených raket 6 lidí. Při útoku dronů na přístav v Ománu byl zraněn jeden pracovník. Radary na letišti v Kuvajtu byly útoky dronů vážně poškozeny. A to vše v době, kdy se do konfliktu zapojili jemenskí rebelové z hnutí Houthi, kteří vystřelili rakety na Izrael. Amelia Jen přináší nejnovější informace a varování: její reportáž obsahuje materiál, který by vás mohl rozrušit.
Reportérka: Jen několik hodin poté, co USA prohlásily, že jejich válka s Izraelem proti Íránu skončí během týdnů, a ne měsíců, pokračovaly až do rána salvy íránských raket směrem na Tel Aviv a byla otevřena nová fronta, když bojovníci Húsiů v Jemenu, podporovaní Íránem, poprvé vystřelili jednu ze svých raket směrem na Izrael.
"Naše operace, s Boží pomocí, budou pokračovat, dokud nebudou dosaženy deklarované cíle a dokud neustane agrese proti všem frontám odporu."
V jemenském hlavním městě Saná se včera sešly tisíce lidí, aby vyjádřily svou podporu intervenci. Jedná se o válku, kterou je stále těžší udržet pod kontrolou.
Dnes zveřejnila íránská záchranná organizace Červený půlměsíc toto video batolete, které podle ní hasiči vytáhli z trosek. Je to již měsíc, co začal americko-izraelský útok, a přes noc došlo k dalším výbuchům v Teheránu. Téměř úplné odpojení internetu zanechalo napadené obyvatelstvo izolovanější než kdy jindy. Íránská státní média dnes ráno zveřejnila snímky raket, které podle nich včera poškodily americký stíhací letoun, stejně jako snímky americké letecké základny, kterou zasáhly v Saúdské Arábii.
Nyní se dozvídáme o zraněných obětech. Při tomto íránském útoku na základnu v Saúdské Arábii bylo zraněno několik amerických vojáků.
"Trump a velitelé americké armády si musí jasně uvědomit, že se tento region promění v hřbitov amerických vojáků. Nebudou mít jinou možnost, než se podřídit boží vůli hrdinného lidu a statečných bojovníků islámu."
Z Íránu zaznívají bojovné řeči, ale prezident Trump podal odlišný výklad.
"Dostávají pořádně na frak. Kdokoli by vyjednával. Oni vyjednávají. Prosí o dohodu. Prosí o dohodu. Musí otevřít Trumpův průliv. Myslím tím, neškodný."
Někteří by to možná nazvali Trumpovým průlivem, ale možná ne tak, jak by si přál, když Írán blokuje lodě přepravující ropu přes průliv, což je jeho nejmocnější zbraň, globální raketový růst cen pohonných hmot, a to nejen v USA. Trump měl také varování pro spojence z NATO.
Trump: "Ve válce jsou vždy překvapení. Mohou to být velmi nepříjemná překvapení. Chci říct, válka je prohra, kterou je třeba vyhrát. Obrovskou chybou bylo, když NATO prostě nebylo na místě. Prostě tam nebyli. Spojené státy na tom vydělají spoustu peněz, protože na NATO utrácíme stovky miliard dolarů ročně. Stovky miliard na jejich ochranu. A vždy bychom tam pro ně byli. Ale teď, vzhledem k jejich činům, asi nemusíme, že?"
Zítra bude Pákistán hostit jednání se Saúdskou Arábií, Tureckem a Egyptem ve snaze zprostředkovat dialog mezi USA a Íránem a tím, co zbylo z jeho vedení.
Moderátorka: Připojuje se ke mně Farea Al-Muslimi, výzkumný pracovník programu pro Blízký východ a severní Afriku v think tanku Chatham House, která se zaměřuje na Jemen a širší oblast Perského zálivu. Moc vám děkuji, že jste přišel.. Húsíové si tady počkali na správný okamžik, že? Jsme teď ve čtvrtém týdnu této války. Proč právě teď?
Farea Al-Muslimi: Myslím, že Íránu došly trumfy a jedním z posledních zbývajících trumfů je aktivovat proxies, jako jsou Húsíové. Dalším důvodem je ale také samotná logika Húsíů. Mají jinou logiku než například Hizballáh nebo jakákoli jiná irácká milice. Takže si myslím, že nyní, kromě Íránu, dospěli k momentu, kdy je čas splatit Íránu za to, jak je posledních asi 20 let vychovával. Ale také si myslím, že si všimli, že plán, v který vkládali naděje se Saúdskou Arábií, a který jim také poskytuje mnoho finančních pobídek, se chýlí ke konci. Myslím si tedy, že pro Húsie, ale i pro Írán, i když jiným způsobem, nastal moment nula.
Moderátorka: A jak moc bychom se tím měli znepokojovat? Mohlo by to vést k eskalaci v regionu?
Farea Al-Muslimi: Musíme se znepokojovat. Húsiové jsou ještě bezohlednější než Írán. Nacházejí se také v podobně strategickém průlivu, kterým je Bab al-Mandeb, podobném Hormuzskému průlivu. Jsou také ochotni zajít daleko, tak daleko, jak si jen někdo dokáže představit. A geograficky jsou blíže k ekonomické a ropné infrastruktuře Perského zálivu. A mají méně co ztratit než Írán. V mnoha ohledech bychom tedy měli být znepokojeni, zejména s ohledem na to, že Hormuzský průliv je již pod tlakem. Myslím, že to povede k dalšímu zvýšení cen ropy. Povede to k další destabilizaci Blízkého východu. Ale také to povede k dalšímu utrpení milionů Jemenčanů pod kontrolou Húsiů. A myslím, že to dá Izraeli novou legitimní záminku k bombardování Jemenu, jako tomu bylo v minulosti. V mnoha ohledech se tedy musíme obávat, že se jedná o další obrat, který jsme nepředvídali. Lhal bych, kdybych řekl, že to vidím, ale pro nikoho to nebude dobré.
Moderátorka: A Húsiové v podstatě řekli, že v tom budou pokračovat, dokud nedosáhnou svých cílů. Jaké jsou podle vás jejich cíle?
Farea Al-Muslimi: Húsiové mají několik cílů. Jedním je prokázat loajalitu Íránu, druhým vyprovokovat Saúdskou Arábii, aby jim platila více peněz, a třetím dále prosazovat svou moc na mezinárodní i regionální úrovni. Dokud tedy neskončí tato válka z důvodů, které nesouvisí s Húsii ani s Jemenem, budou v tom pokračovat, dokud to půjde. Nakonec jsou Húsiové skupinou, která bez války nemůže žít. A doufali, modlili se a přáli si, aby proti nim Izrael použil nějakou strategii, aby mohli udeřit zpět. To se nestalo. Tak sami vytáhli zbraně. A myslím, že dokud bude válka, je to také konečný cíl Húsiů, ať už jde o tuto nedávnou eskalaci, nebo celkově. Je to skupina, která si nemůže dovolit žít v míru.
Moderátorka: A vy to popisujete jako kartu, kterou měl Írán ještě v rukávu. Myslíte si, že má Írán ještě další karty? Donald Trump říká, že tuto válku už vyhrál. Jaký je váš názor?
Farea Al-Muslimi: Donald Trump je velmi podobný Húsiům. Vždycky nějakým způsobem prohlašuje vítězství a nevadí mu nic ztratit a nazývat to válkou. Ale konkrétně pro Írán si myslím, že v samotném Zálivu má ještě nějaké karty. Existuje také karta, kterou ještě nevyužil, a tím myslím menšiny uvnitř Perského zálivu. Íránci hodně investovali do Rudého moře za hranicemi Húsiů. Mají velmi dobré vztahy s piráty. Mají velmi dobré vztahy s pašeráky v oblasti Afrického rohu. A nakonec si myslím, že Íránci ještě neaktivovali své buňky v Evropě, ve Velké Británii, v... Myslím, že to je noční můra, kterou teprve uvidíme.
Moderátorka: Děkuji vám, Fareo Al-Muslimi. Válka má i nadále devastující dopad na Libanon, protože Izrael se zaměřuje na dalšího hlavního spojence Íránu, Hizballáh. Dnes se konaly pohřby několika zabitých dětí a mezi oběťmi dnešních leteckých útoků byli tři novináři, z nichž jedna byla známá válečná korespondentka televize Al-Minar patřící Hizballáhu. Z Bejrútu náš zahraniční koresponden Secunder Khermani přináší reportáž o dalším dni smrti a smutku v Libanonu.
Reportér: Výkřiky vzdoru a výkřiky bolesti při smutečním obřadu za dvě oběti izraelského leteckého úderu. Jedním z nich byl Jawad, kterému bylo pouhých 11 let.
„Pohřbi mě spolu s tvýma očima, má lásko,“ pláče tato žena. Jawad byl včera zabit ve svém domě spolu se svým bratrancem a strýcem. Nad jednou z rakví je přehozena vlajka Hizballáhu.
„Smrt Americe a smrt Izraeli,“ křičí někteří ze shromážděných. Ideologická podpora Hizballáhu je zde vysoká, ale všichni nám říkají, že tato rodina nebyla zapojena do žádné vojenské činnosti.
Muž: "Je to civilní místo. Odtud nelétají žádné rakety. Nic. A v okolí není žádný odpor. Ale my všichni jsme odpor. Všichni jsme Hizballáh, jasné, proti tomuto nepříteli, Izraeli, Netanjahuovi a tomu velkému lháři Trumpovi."
Tohle byl Jawad vlevo. Vpravo devítiletý Sajid. Jejich strýc Raghib byl interiérový designér. Tohle byl dům, který postavil. A tohle z něj teď zbylo. Vidíme, že tento dům byl zcela zničen. Žila tu velká rozvětvená rodina. Mnozí z nich ve skutečnosti uprchli do Bejrútu a vrátili se teprve před pár dny, protože si mysleli, že to tu bude bezpečnější. A pak byl dům zasažen.
Žena: "Moje dítě, byla tady a krev jí teče z hlavy."
Wafiny děti a synovci si hráli na dvoře.
Žena: Moje dcera přišla z venku a řekla: „Mami, mami, já to vezmu." Ale můj syn je tady. Je mrtvý.“
Reportér: Máte tušení, proč se to stalo právě tady?
"Ne, tady nic. Ne, tady nic. Ne, tady nic. Jen děti, jen děti hrají fotbal."
Reportér: Izraelská armáda tvrdí, že zabila stovky bojovníků Hizballáhu v reakci na přeshraniční útoky této skupiny. Izraelská taktika se zde však zdá být opakováním jejích akcí v Gaze, kde dnes na jihu země zabila nejméně pět záchranářů. Tři libanonští novináři byli zabiti při dalším útoku, o kterém izraelská armáda přiznala, že byl cílený a úmyslný. Dokonce zveřejnila vlastní video z útoku, na kterém bez důkazů označila jednoho z novinářů za člena Hizballáhu. Oběti, Ali Shoaib, Fatima Fatouni a její bratr Mohammed, pracovali pro pro-hizballáhovské kanály, ale byli známými mediálními osobnostmi.
Zabíjení novinářů, bez ohledu na jejich příslušnost, je válečným zločinem.
Na místě dalšího izraelského útoku potkáváme Hassana. Jeho sestra a její tříměsíční dítě byly včera zabity. Dítě, které se také jmenovalo Hassan, bylo sotva starší než tato válka.
Otec: "Chci spravedlnost. Chci, aby OSN vyšetřila masakry civilistů, ke kterým dochází. Jsme ve válce, že? Existují pravidla války."
Reportér: Izraelská armáda neodpověděla na naše otázky ohledně toho, na koho nebo na co zde útočila. Můžete se sami přesvědčit, kdo byli oběti.
