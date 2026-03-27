Federální soudkyně se v prvním kole sporu s Pentagonem postavila na stranu firmy Anthropic
27. 3. 2026
Spor se týká odmítnutí firmy Anthropic umožnit americkému ministerstvu obrany používat její model umělé inteligence Claude v autonomních zbraňových systémech
Federální soudkyně v Kalifornii se ve čtvrtek postavila na stranu firmy Anthropic v jejím sporu s ministerstvem obrany a nařídil dočasné pozastavení represivních opatření vlády proti této firmě zabývající se umělou inteligencí.
Soudkyně Rita Lin vyhověla žádosti firmy Anthropic o vydání předběžného opatření, zatímco severní okresní soud v Kalifornii projednává případ této firmy. Firma Anthropic argumentovala, že ministerstvo obrany a Donald Trump porušili její práva zaručená prvním dodatkem Ústavy, když prohlásili tuto firmu za riziko pro dodavatelský řetězec a nařídili vládním agenturám, aby přestaly používat její technologii.
Soudkyně pozastavila platnost nařízení na jeden týden.
Měsíce trvající patová situace mezi firmou Anthropic a vládou se točila kolem odmítnutí této firmy umožnit ministerstvu obrany používat její AI model Claude pro plně autonomní smrtící zbraně nebo domácí hromadné sledování. Anthropic podal žalobu proti vládě na začátku tohoto měsíce, která začala v úterý slyšením o dočasném soudním příkazu.
Rozhodnutí soudkyně shledalo, že vláda překročila své pravomoci ve snaze potrestat a nutit firmu Anthropic, a uvedlo, že označení AI firmy Anthropic Pentagonem jako „riziko dodavatelského řetězce“ je „pravděpodobně v rozporu se zákonem a je svévolné a svéhlavé“.
„Ministerstvo války neposkytuje žádný legitimní základ pro to, aby z přímého trvání firmy Anthropic na omezení použití vyvozovalo, že by se mohla stát sabotérem,“ napsala Lin.
Během úterního jednání se Lin dotazovala právníků vlády na důvody označení za riziko pro dodavatelský řetězec, když ministerstvo obrany mohlo firmu Anthropic jednoduše vyřadit ze seznamu dodavatelů.
„Vypadá to jako pokus o ochromení firmy Anthropic,“ řekl Lin.
Právníci vlády tvrdili, že ačkoli ministr obrany, Pete Hegseth, zveřejnil na sociálních médiích, že žádný dodavatel, který obchoduje s americkou armádou, nemůže spolupracovat s firmou Anthropic, jeho prohlášení nemělo právní účinek, a proto by nezpůsobilo nenapravitelnou škodu, jak tvrdí žaloba společnosti. Když Lin tlačila na vládní právníky, proč by Hegseth zveřejňoval něco bez jakékoli právní opory, odpověděli, že to nevědí.
Lin se během celého jednání jevila skeptická vůči argumentům vlády a uvedla, že opatření, která vláda proti firmě Anthropic přijala, zřejmě neodrážejí konkrétní obavy o národní bezpečnost.
Firma Anthropic ve své žalobě proti vládě, kterou podala na začátku tohoto měsíce, argumentovala, že označení rizika v dodavatelském řetězci a další represivní opatření by ji mohly stát stovky milionů, ne-li miliardy dolarů.
„Tato opatření jsou bezprecedentní a protiprávní. Ústava vládě nedovoluje využívat svou obrovskou moc k potrestání společnosti za její chráněný projev,“ uvedla firma Anthropic ve své stížnosti.
Předběžné opatření má dopad na snahy vlády přimět federální agentury, aby nahradily Clauda jinými nástroji umělé inteligence, což je obtížný proces vzhledem k tomu, jak hluboce je technologie společnosti Anthropic zakotvena v činnosti vlády. Ministerstvo obrany údajně Clauda hojně využívá pro vojenské operace, včetně výběru cílů a analýzy raketových úderů ve válce proti Íránu.
