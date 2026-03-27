Trumpova popularita klesla na nejnižší úroveň
27. 3. 2026
Čtyřdenní průzkum, který skončil 23. března, ukázal, že 36 % Američanů schvaluje Trumpovu práci jako prezidenta Spojených států. Minulý týden jich bylo 40 %.
Dalších 62 % respondentů neschvaluje rozhodnutí šéfa Bílého domu.
Podle agentury Reuters je pokles podpory způsoben prudkým nárůstem cen paliva a nesouhlasem Američanů s válkou proti Íránu.
Průzkum ukázal, že 35 % Američanů schvaluje americké útoky na Írán, minulý týden to bylo 37 %. Přibližně 61 % občanů bylo proti.
Pouze 29 % Američanů schvaluje ekonomickou politiku amerického prezidenta. To je nejnižší hodnocení v historii Trumpova prezidentství. Je nižší než u jeho předchůdce Joea Bidena, který měl 35 %.
Trumpova politika životních nákladů ve Spojených státech, téma, které bylo středobodem jeho prezidentské kampaně v roce 2024, má podporu 25 % respondentů.
Reuters připomněla, že obavy voličů ohledně ekonomické situace v zemi, včetně rostoucích životních nákladů, byly významným faktorem Bidenovy porážky ve volbách. Trump vedl svou volební kampaň s příslibem vytvoření dynamické ekonomiky.
Během prvních dnů Trumpova prezidentství měl hodnocení 47 % a od loňského léta se většinou drží kolem 40 %.
Podle analytiků poslední průzkum naznačuje, že šéf Bílého domu bude čelit značnému veřejnému odporu.
