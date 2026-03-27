Trumpův tým se připravuje na ropu v ceně až 200 dolarů za barel
27. 3. 2026
Snahy zaměřeny na to, aby byla administrativa připravena na jakékoli nepředvídané okolnosti, včetně pravděpodobnosti vleklého konfliktu.
Americký ministr financí Scott Bessent vyjádřil obavy, že válka s Íránem by mohla způsobit nárůst cen ropy a zpomalení ekonomického růstu. Zdroje uvedly, že vysocí představitelé ministerstva financí informovali Bílý dům o rizicích spojených s výkyvy cen surovin již několik týdnů po sobě. Současně mluvčí administrativy Kush Desai označil verzi růstu cen ropy na 200 dolarů za barel za "nepravdivou". Americký ministr energetiky Chris Wright také označil tuto událost za "nepravděpodobnou".
Ceny ropy vzrostly po útocích USA a Izraele na Írán 28. února. Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla přibližně o 30 % na 91 dolarů za barel, u ropy Brent téměř o 40 %, na 102 dolarů. Podle mezinárodní analytické platformy Trading Economics dosahuje cena Brent ropy k 26. březnu přibližně 107 dolarů.
Bloomberg poznamenal, že cena ropy kolem 200 dolarů by byla obrovským šokem pro globální ekonomiku, přičemž připomněl, že dosud dosáhla cena surovin takové úrovně pouze jednou, v roce 2008, těsně před globální finanční krizí. Podle analytiků by růst cen ropy na 170 dolarů za barel během několika měsíců mohl vést ke zvýšení inflace ve Spojených státech a Evropě a zpomalit ekonomický růst.
Současně Trump ujišťuje, že se neobává rostoucích cen energií, protože to může být dokonce "prospěšné" pro Spojené státy. Očekává, že ceny po skončení války prudce klesnou.
Ale téměř úplná blokáda Hormuzského průlivu, kterým prochází asi 20 % světového vývozu ropy a plynu, už tvrdě zasáhla globální ekonomiku. Ve Spojených státech se to projevilo 30 % nárůstem cen benzínu, což ve skutečnosti zničilo předchozí snížení cen paliva, které Trump označoval za svůj úspěch.
