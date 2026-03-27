Tisková zpráva STEM - Hodnocení 100 dní vlády: veřejnost se v pohledu na vládu neshodne
27. 3. 2026
Veřejnost je v očekáváních od nové vlády výrazně rozdělená. Zlepšení situace v naší zemi podle průzkumu STEM pro CNN Prima News očekává 32 % obyvatel, stejný podíl (32 %) se naopak obává zhoršení a největší díl (36 %) nepředpokládá výraznou změnu. Tato polarizace je přitom silně strukturovaná podle volebního chování. Mezi voliči hnutí ANO očekává zlepšení 70 % voličů a mezi voliči SPD 61 %, zatímco voliči motoristů častěji předpokládají, že se situace v naší zemi nijak výrazně nezmění (56 %). Naopak mezi voliči opozičních stran zcela dominuje očekávání zhoršení situace v naší zemi, nejvíce u voličů koalice SPOLU (83 %).
Ve srovnání s lednovým měřením navíc dochází k oslabení optimismu a nárůstu očekávání stagnace či zhoršení. „Při pohledu na různé oblasti fungování naší země většina veřejnosti zpravidla nepředpokládá výraznou změnu. V žádné oblasti nepřevažuje optimistický výhled, přičemž nejvíce lidí – asi třetina – očekává s novou vládou zlepšení úrovně důchodů. V jiných důležitých ekonomických tématech jsou ale silné obavy ze zhoršení. Jde o státní dluh a tempo zdražování, kde asi polovina veřejnosti očekává zhoršení,“ přibližuje analytik STEM Martin Kratochvíl. Společnost je rozdělena téměř na poloviny v názoru na to, zda vláda bude dobře řešit jejich problémy a zájmy.
