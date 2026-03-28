Nikdy nikomu nevadí televizní diskuse bez žen, nikomu nevadí vláda bez žen, vedení médií bez žen
28. 3. 2026
Monika Le Fay:
Asi nikomu nevymluvím, když si někdo myslí, že jsem se rozhodla škodit nějakému pachateli dobra, který má navíc velkou P.R. v médiích, včetně veřejnoprávních, od Michalákové, přes Höschla, Fremra, Cimického až k Izraeli.
Mnohem jednodušší než pečlivě pátrat ve zdrojích je emotivně vykřikovat, že děti patří rodičům, pacientky závidí doktorům, protože je nemůžou mít a jsou hysterky, nebo Izrael je láska a kdo to nepodporuje, je antisemita.
Většina lidí asi sní o světě jednoduchých řešení a povrchnosti, trošku si zademonstrovat, trošku se dojmout, trošku se přesvědčit o své vlastní výjimečnosti, ukázat ušlechtilost.
A tak se klidně může stát, že lidi kteří podporovali popálenou Natálku a chlubili se tím ve filmu, dnes společně i s režisérem toho filmu podporují upalování palestinských dětí.
Ale nikdo jim to neřekne do očí, protože i ČT má raději ušlechtilé pachatele dobra v saku než kritické myšlení.
Ani Moravec nikdy nezval nikoho z lidí, kteří stojí za to sledovat - mladé, levičáky, ženy, trochu kontroverzní; vždy jen plul bezpečně po povrchu maloměšťáckého vkusu a lidem se to líbilo.
Kdyby někoho zajímalo, jak je to s tím ročním chlapečkem kterého IDF pálila cigaretami a zatloukla do něj kovový hřebík, v UK už o tom informují The Telegraph, The Independent, The Daily Mirror, The Daily Expres, Sky News, Channel 4 News, které mluvily mj. s rodinou dítěte a lékaři.
Ani to nemusím číst, první zprávu o tom jsem dostala z Gazy ještě dřív než to bylo v palestinské a turecké televizi a na Al Jazeera.
Jak je možné, že když si tyto informace dokážu zjistit a nejsem novinářka - to, že člověk který celý život pîše knihy a scénáře a vydává knihy a režíruje hrané filmy a dokumenty a divadlo a píše pro rozhlas opravdu neznamená, že je novinářem, ačkoliv má celoživotní přetlak někam psát své názory - proč to nezjistí ti, kteří novináři skutečně jsou?
Vlastně jen supluju, co mi tu chybí, a místo co bych se starala o své dětské knihy které mám v šuplíku a které můžou ovlivnit alespoň děti, tu vedu diskusi s lidma, kteří nějak musí obhájit svou neprofesionalitu, podobně jako když 25 let vydávám knihy o komunismu a točím o něm filmy a za své peníze supluju to, co má dělat ÚSTR, mimo jiné také na svém webu.
Celá tahle diskuse mě triggeruje z několika důvodů - proč novináři neinformují pravdivě, proč jsou humanitní studenti a lidi hájící lidská práva zesměšňováni a umlčováni, proč média obsadila jednou provždy generace povrchních stárnoucích chlapů kteří 30 let říkají to samé, proč je na Hradě muž (to asi v dané dituaci chápu), ale proč je obklopen jako na vojně samými muži a proč nám vládne klukokracie?
Nikdy nikomu nevadí televizní diskuse bez žen, nikomu nevadí vláda bez žen, vedení médií bez žen. A tohle všechno je důsledek.
