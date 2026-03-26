Milionu chvilek nikdy o žádnou demokracii nešlo
26. 3. 2026
Chtěl bych se vrátit k tezi, že Milion chvilek pomohl demokratům v roce 2021 vyhrát volby. Milion hlasů v těch volbách propadlo, to byl hlavní důvod toho, jak dopadly na mandáty. Demokraté vyhráli na principu, kdy lidovci získali přes dvacet mandátů a piráti jen čtyři. Naprostá perverze demokracie. Ale ještě horší je to, co bylo potom. Poučení bylo takové: jako demokraté nemusíme čelit žádné skutečné kritice ze strany demokratů, protože hrozí nástup Babiše. A basta.
Milion chvilek Fialovu vládu nevystavil za celé čtyři roky žádné skutečné kritice. Piráti, kteří vůbec ve vládě, aby měla většinu ve Sněmovně, nemuseli být, odmítli hrát roli demokratické opozice. Před úplným debaklem je zachránilo jen to, že premiér Fiala vyhodil rok před volbami 2025 jejich předsedu z vlády, a oni museli, byť se drželi koryt zuby nehty, odejít taky.
Milion chvilek se spolupodílel na vytváření dojmu, že demokraté musejí držet při sobě, čili že prounijní, prozápadní strany musejí strpět ODS prakticky cokoli. Kritika, nesouhlas, to bylo tabu. Jsme přece Rychlé šípy, jedna parta!
Dodnes nevíme, co se stalo s digitalizací stavebního řízení, nevíme, jak je možné, že Fialova vláda připustila otřesnou krizi bydlení a hrůzné podmínky, ve kterých žijí těžce postižení, historicky nejnižší porodnost, téměř dvě stě tisíc dětí bez pediatra atd. Vůbec nikoho nezajímalo, že vládní politika stojí na straně miliardářů jako Babiš a ždímá chudé lidi. Připomínám dobře známá fakta:
Helena Horská 8. září 2024, stopáž 33:30 druhé hodiny OVM, říká to se zmínkou, že všichni odborníci tohle vědí:
„Máme extrémně nízké majetkové daně, máme extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové, máme extrémně vysoký počet OSVČ kvůli daňové optimalizaci.“
Simona Hornochová 23. června 2025 pro Seznam Zprávy:
„Když se podíváte na strukturu výběru daně z příjmů fyzických osob, tak to táhne nižší střední třída. V tom je ten systém výrazně nespravedlivý a je to horší a horší,“ vadí Hornochové.
Spravedlivě není podle šéfky Finanční správy nastavena ani daň pro právnické osoby. Obecně nastavení daní podle ní vždy straní těm bohatým. „Ať už jsou to výdajové paušály, kde výhodnost stoupá s výší základu daně, stejně tak paušální daň, stejně tak různé odečty hypotéky, stejně tak osvobození na prodeje investičních nemovitostí, to jsou všechno daňové úlevy, které jsou pro bohaté.“
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-je-to-horsi-a-horsi-rika-sefka-danove-spravy-o-nespravedlivem-zdaneni-lidi-279706
PAQ Research o zvýšení daní z nemovitostí:
„Zvýšení daně z nemovitosti dopadlo především na chudé domácnosti. Systém vyžaduje komplexní reformu
Nejchudší domácnosti odvádí na dani ze svých příjmů čtyřikrát až pětkrát více než nejbohatší.“
Zdroj: https://www.paqresearch.cz/post/zvyseni-dane-z-nemovitosti-dopadne-predevsim-na-chude-domacnosti/
PAQ Research o zvýšení odvodů OSVČ:
„Vládní návrh na úpravu odvodů OSVČ zatíží hlavně nízkopříjmové živnostníky, kteří mají reálně vysoké náklady. Těch se nejvíc dotkne zvýšení minimálních odvodů. Zvýhodnění vysokopříjmových OSVČ s nízkými náklady – a motivaci ke švarcsystému – návrh téměř neřeší.“
Zdroj: https://www.paqresearch.cz/post/reforma-osvc/
