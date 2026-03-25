USA prohrávají války přílišnou sebedůvěrou

Mateřská škola rozhoduje o 3. světové válce
25. 3. 2026Trump si nastražil past, protože neviděl přicházející důsledky války. Pozorujeme nejhloupějšího válečného lídra moderních USA, píše Bernd Pickert.
Války se málokdy prohrávají nejprve na bojišti. Ztraceny bývají v myslích lídrů – když špatně odhadují, co oni a jejich protivníci dokážou, když jejich sebevědomí nahrazuje pochopení a když je poslední válka zaměněna s tou další.
Chybný odhad Íránu ze strany Trumpovy administrativy není výjimkou. Je to nejnovější přírůstek do jedné z nejstarších a nejnebezpečnějších tradic mezinárodní politiky: katastrofální propasti mezi tím, čemu lídři věří před vstupem do konfliktu, a tím, co válka skutečně přináší.
Jsem odbornice na mezinárodní bezpečnost, občanské války a zahraniční politiku USA a autorkou knihy "Dying by the Sword", která zkoumá, proč Spojené státy opakovaně sahají po vojenských řešeních a proč takové zásahy málokdy vedou k trvalému míru. Hlubší problém americké války v Íránu, jak ji vidím já, byla přehnaná sebedůvěra vyvolaná nedávnými úspěchy.
Než se konflikt zahrnující Írán, Izrael a USA vyostřil, ministr energetiky Chris Wright odmítl obavy z narušení ropného trhu a poznamenal, že ceny se během dvanáctidenní války v červnu 2025 mezi Izraelem a Íránem sotva změnily. Další vysocí představitelé s tím souhlasili.
Následovaly významné útoky íránskými raketami a drony na americké základny, arabská hlavní města a izraelská obytná centra. Pak Írán fakticky uzavřel Hormuzský průliv, kterým denně prochází přibližně 20 % světových zásob ropy – ne námořní blokádou, ne minami nebo hromadnými protilodními raketami, ale levnými drony.
Několik úderů v okolí průlivu stačilo. Pojišťovny a lodní společnosti rozhodly, že přeprava není bezpečná. Provoz tankerů klesl na nulu, i když občas se v poslední době dostala loď skrz. Analytici to označují za největší energetickou krizi od ropného embarga v 70. letech.
Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtába Chameneí od té doby slíbil, že průliv udrží uzavřený. Americký senátor Chris Murphy, demokrat z Connecticutu, po neveřejném brífinku oznámil, že administrativa nemá žádný plán pro průliv a neví, jak jej bezpečně znovu otevřít.
Protože od roku 1979 v Teheránu není ambasáda, USA se silně spoléhají na zpravodajské informace ze sítí CIA pochybné kvality a izraelské zdroje, které mají na mysli zájmy své země.
USA tedy neočekávaly, že Írán od června 2025 obnovil a rozptýlil významnou vojenskou kapacitu, ani že zaútočí na sousedy v regionu, včetně Ázerbájdžánu, čímž by konflikt rozšířil daleko za hranice Perského zálivu.
Válka se od té doby dostala až do Indického oceánu, kde americká ponorka potopila íránskou fregatu 2 000 mil od válčiště, u pobřeží Srí Lanky – jen několik dní poté, co se loď zúčastnila cvičení indického námořnictva po boku 74 zemí, včetně USA.
Diplomatické škody na vztazích Washingtonu s Indií a Srí Lankou, dvěma zeměmi, jejichž spolupráce je stále důležitější, protože USA hledají partnery pro řízení a zmírnění íránské blokády, byly zcela předvídatelné.
Washington je postavil do obtížné situace, kdy Indie zvolila diplomacii s Íránem, aby zajistila průjezd svým lodím, a Srí Lanka si zachovala neutralitu, což zdůrazňuje její zranitelnou pozici. Ale američtí plánovači nic z toho nepředvídali.
Rychlá vojenská intervence USA ve Venezuele v lednu 2026 přinesla rychlé výsledky s minimálními následky – což se zdá potvrzovat důvěru administrativy v donucovací opatření.
Ale čistá vítězství jsou nebezpeční učitelé. Ve výuce nafukují to, čemu říkám "index pýchy/pokory" – čím více vedení přeceňuje své schopnosti, podceňuje protivníkovy a ignoruje nejistotu, tím vyšší je skóre a tím pravděpodobnější bude katastrofa. Čistá vítězství nafukují index právě tehdy, kdy je skepticismus nejpotřebnější, protože naznačují, že další protivník bude stejně zvládnutelný jako ten předchozí.
Politolog Robert Jervis před desítkami let ukázal, že mylné vnímání v mezinárodních vztazích není náhodné, ale následuje vzorce. Lídři mají tendenci promítat svou vlastní logiku nákladů a přínosů na oponenty, kteří ji nesdílí. Spadají také do "zkreslení dostupnosti", což umožňuje nejnovější operaci zaměnit za předchozí.
Čím vyšší je index pýchy/pokory, tím méně pravděpodobné je, že se objeví strategická empatie, která by se mohla ptát: Jak to Teherán vidí? Co vlastně dělá režim, který věří, že je ohroženo jeho přežití?
Historie ukazuje, že takový režim eskaluje, improvizuje a podstupuje rizika, která se zvenčí zdají iracionální, ale zevnitř jsou zcela racionální. Nedávné případy odhalují tento nezaměnitelný vzorec.
Američtí váleční plánovači věřili, že materiální převaha donutí komunisty v Hanoji kapitulovat. Nestalo se to.
Americká palebná síla sama o sobě nevedla k vojenské porážce, natož k politické kontrole. Tetová ofenzíva v roce 1968 – kdy severovietnamské jednotky a síly Vietcongu zahájily koordinované útoky po celém Jižním Vietnamu – rozbila oficiální americký narativ, že válka je téměř vyhrána a že existuje "světlo na konci tunelu".
Ačkoliv americké a jihovietnamské síly útoky nakonec odrazily, jejich rozsah a překvapení způsobily, že veřejnost nevěřila oficiálním prohlášením, což urychlilo erozi důvěry veřejnosti a rozhodně obrátilo americké mínění proti válce.
Porážka USA ve Vietnamu nenastala na jednom bojovém poli, ale strategickým a politickým rozkladem. Navzdory drtivé převaze Washington nebyl schopen vybudovat stabilní, legitimní vládu Jižního Vietnamu ani uznat houževnatost a odolnost severovietnamských sil.
Nakonec, s rostoucími ztrátami a rozsáhlými protesty doma, se americké jednotky stáhly a v roce 1975 přenechaly kontrolu nad Saigonem severovietnamským silám.
Selhání USA bylo konceptuální a kulturní, nikoli informační. Američtí analytici si prostě nedokázali představit válku z pohledu svého protivníka.
Sovětský svaz v Afghánistánu v roce 1979 a Spojené státy v Afghánistánu po roce 2001 vedly dvě různé války, ale zastávaly stejný smrtící předpoklad: že vnější vojenská síla může rychle prosadit politický řád v rozštěpené společnosti, která silně odolává zahraniční kontrole.
V obou případech velmoci věřily, že jejich schopnosti převažují nad místními složitostmi. V obou případech se válka vyvíjela rychleji − a trvala mnohem déle − než se jejich strategie dokázaly přizpůsobit.
To je případ, který by měl Washington nejvíce pronásledovat.
Ukrajina ukázala, že materiálně slabší obránce může na silnějšího útočníka uvalit obrovské náklady díky inovacím na bojišti: levné drony, decentralizovaná adaptace, zpravodajství v reálném čase a kreativní využití terénu a úzkých hrdel k nalezení asymetrických výhod. USA sledovaly vše v reálném čase po dobu čtyř let a pomáhaly to financovat.
Írán to také sledoval − a Hormuzský průliv je toho důkazem.
Írán nepotřeboval námořnictvo, aby uzavřel nejdůležitější energetický úzký bod světa. Potřeboval drony, stejnou levnou, asymetrickou technologii, jakou Ukrajina používá k otupění ruského náporu, nasazené ne na pevninské frontě, ale proti pojistným kalkulům globálního lodního průmyslu.
Washington, který na Ukrajině financoval velkou část tohoto plánu, si zřejmě nikdy nepoložil zřejmou otázku: Co se stane, pokud si druhá strana dělá poznámky? To není selhání americké rozvědky. Je to selhání strategické představivosti – přesně to, co má index pýchy/pokory zdůrazňovat.
Írán nemusí porážet USA konvenčně. Stačí zvýšit náklady, využít úzká hrdla a čekat na rozkol mezi americkými spojenci a domácí politickou opozicí, aby si vynutil falešné americké prohlášení o vítězství nebo skutečné stažení USA.
Pozoruhodné je, že Írán udržuje průliv selektivně otevřený tureckým, indickým a saúdským plavidlům, odměňuje neutrální země a trestá spojence USA, čímž zatlouká klíny do koalice.
Historik Geoffrey Blainey slavně tvrdil, že války začínají, když obě strany zastávají neslučitelné názory ohledně moci, a končí teprve tehdy, když je realita tyto názory donutí sladit.
Toto spojení se nyní děje, za velkou cenu, v Perském zálivu i jinde. Trumpova administrativa dosáhla vysokého skóre v indexu pýchy právě v době, kdy nejvíce potřebovala pokoru.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse