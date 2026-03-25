Mateřská škola rozhoduje o 3. světové válce

USA prohrávají války přílišnou sebedůvěrou
25. 3. 2026Donald Trump a jeho podporovatelé při zahájení války v Íránu ignorovali lekce z Vietnamu, Afghánistánu a Ukrajiny, píše Monica Duffy Toft.
Trump je mistrem ve vytváření vážných krizí - záměrně nebo z nevědomosti a hlouposti - které pak nějak vyřeší, aby konečně oznámil vítězství, které "nikdo nepovažoval za možné".
V případě íránské války se to zatím nestalo. Za prvé, s hrozbou bombardování íránské civilní energetické infrastruktury Trump naznačil úroveň eskalace, která by nejen byla dalším zjevným porušením mezinárodního práva, ale zároveň by uvrhla globální ekonomiku ještě hlouběji do chaosu.
Krátce před vypršením ultimáta, které na něj konkrétně vyvíjelo tlak, Trump přišel s myšlenkou, že jednání s nějakou přední osobností íránského vedení jsou již velmi pokročilá a že by proto mohl ultimátum pozastavit. Írán například souhlasil, že se zdrží vývoje jaderné bomby – to je senzace! Během všech desetiletí kontroverzí kolem svého jaderného programu Írán nikdy neřekl nic jiného, i když Teherán nikdy nedokázal věrohodně vysvětlit, proč je obohacování uranu vůbec nutné.
Když Trump v pondělí vystoupil před televizní kamery na letišti Palm Beach na Floridě, bylo to, jako byste viděli, jak mu mozek v živém záběru mizí a hledá nějaké záchranné lano. Nikdo nemohl předvídat, že Írán jednoduše začne ostřelovat své sousední země, tvrdil Trump – ačkoliv to bylo prakticky první rozhodnutí, které předpověděli všichni analytici, stejně jako blokádu Hormuzského průlivu. Průliv bude brzy otevřen a pak by mohl být společně kontrolován, řekl Trump, možná sám s "ajatolláhem", ať už to byl kdokoliv. Ale s někým lze uzavřít dohodu, která je pak dobrá pro všechny.
O několik hodin později už byl Trump v režimu obhajoby viny za celý ten chaos kolem íránské války: Na další tiskové konferenci, kde u stolu seděl mimo jiné ministr obrany Pete Hegseth, Trump naznačil, že to byl on, kdo jako první řekl, že "bychom to měli udělat". Mateřská škola rozhoduje o 3. světové válce.
Už se nemluví o slíbené možnosti osvobození Íránců. A izraelský premiér Netanjahu prostě pokračuje v bombardování Íránu a Libanonu, jako by se nic nestalo.
Trump vždy chtěl vstoupit do historie - a je k tomu na nejlepší cestě. Jako nejhloupější válečný lídr moderních USA.
