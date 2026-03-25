Nové oboustranné solární články dosahují účinnosti přes 32 %
25. 3. 2026
Výzkumníci ze Soochow University, Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd. a dalších institutů představili nový bifaciální solární článek, který by mohl překonat některá omezení nedávno představeného typu solárního článku využívajícího komponenty známé jako tunelové pasivační kontakty (TOPCon). Jejich design popsaný v článku publikovaném v Nature Energy kombinuje struktury TOPCon s perovskity, což je třída materiálů s unikátní krystalovou strukturou, která efektivně absorbuje světlo.
TOPCon kontakty jsou tenké struktury, které obsahují ultratenkou izolační vrstvu tunelového oxidu a vrstvu dotovaného polykrystalického křemíku. Navzdory jejich potenciálu snižovat ztráty při rekombinaci a zvyšovat účinnost solárních článků minulé studie uváděly zásadní kompromis spojený s využitím těchto struktur.
Hlavním cílem nedávné studie Gaoa a jeho kolegů bylo překonat kompromis pozorovaný u dříve zavedených solárních článků TOPCon. K tomu zavedli alternativní architekturu TOPCon, která současně potlačuje ztráty při rekombinaci a optických absorpčních procesech a kterou lze také vyrobit pomocí stávajících průmyslových procesů.
Významné je, že navrhovaná architektura týmu může být také přizpůsobena k vytvoření vysoce výkonných spodních článků pro tandemové solární články. Tandemové solární články jsou fotovoltaické systémy, ve kterých jsou dvě nebo více vrstev materiálů s různými pásmovými mezerami naskládány dohromady, čímž vznikají subbuňky, které zachytávají širší spektrum světla.
Kombinace metod, které tým použil k vytvoření přední a zadní strany struktury TOPCon, jim umožnila překonat kompromisy, které jsou obvykle spojeny se solárními články TOPCon. Ve skutečnosti bylo zjištěno, že výsledné zařízení TOPCon omezuje jak ztráty rekombinací, tak optické ztráty, přičemž vykazuje nízký kontaktní odpor.
Při počátečních testech dosáhl průmyslový prototyp solárního článku TOPCon týmu certifikované účinnosti 26,34 % na průmyslové velikosti s vysokým napětím otevřeného okruhu 743,2 mV. Výzkumníci následně integrovali své zařízení s perovskity, aby vytvořili tandemový solární článek a zjistili, že dosáhl ještě vyšší účinnosti.
